Découvrez le processeur IBM Telum II et l’accélérateur Spyre1, conçus pour l’inférence à haut débit. Obtenez plus rapidement des informations, des solutions et une création de valeur au sein de votre entreprise grâce à l’accélération IA conçue pour fonctionner là où vous en avez le plus besoin : à la source de vos données.

Conçue pour fournir des capacités d’apprentissage profond et de modèle de fondation en utilisant une méthode d’ensemble multimodèle qui se concentre sur les performances et la précision, cette accélération IA nouvelle génération permet aux clients d’utiliser des modèles de plus en plus grands et complexes pour les workloads de transactions ainsi que pour certains cas d’utilisation de l’IA générative.