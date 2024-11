IBM z16 offre plusieurs outils pour vous aider à découvrir comment la cryptographie est utilisée dans les applications et peut vous aider à planifier la migration et la modernisation.

Fonctionnalité matérielle CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF) Lorsque vous créez votre inventaire cryptographique, IBM z16 fournit une nouvelle instrumentation qui peut être utilisée pour suivre l’exécution des instructions cryptographiques dans le CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF). Le CPACF accélère l’exécution des opérations cryptographiques, telles que le chiffrement et le déchiffrement, en les déchargeant du processeur principal. Cela permet d’améliorer la vitesse et l’efficacité des tâches de sécurité des données sur le système.

Produit Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) ADDI peut découvrir où et comment la cryptographie est utilisée dans les applications. Il améliore la préparation quantique en évaluant et en modernisant les applications pour soutenir les méthodes de chiffrement avancées. ADDI identifie les applications nécessitant des mises à jour, analyse la compatibilité et identifie les risques, ce qui permet d’assurer une intégration harmonieuse des technologies quantiques et une modernisation stratégique. Vos systèmes sont ainsi préparés à relever efficacement les nouveaux défis en matière de sécurité.

Produit Unified Key Orchestrator (UKO) for IBM z/OS UKO for IBM Z améliore la préparation quantique en fournissant une gestion centralisée et rationalisée des clés qui prend en charge les normes de chiffrement avancées. Il simplifie le déploiement et la gestion des clés de chiffrement quantique dans l’environnement IBM Z, contribuant ainsi à assurer une protection des données robuste et conforme. En facilitant les opérations de clés efficaces et l’intégration à un algorithme quantique, UKO aide les organisations à passer en douceur à des mesures de sécurité pérennes.

Composant d’IBM z/OS z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) Fonctionnalité dans IBM z/OS qui améliore la préparation quantique en fournissant des outils et des fonctionnalités conçus pour soutenir la transition vers les normes de chiffrement quantique. Elle permet de s’assurer que les mécanismes de chiffrement des données sont à jour et capables de gérer les futures menaces quantiques, facilitant l’intégration fluide de solutions cryptographiques avancées dans l’environnement z/OS et aidant les organisations à rester à la pointe des défis de sécurité émergents.

Composant d’IBM z/OS Integrated Cryptographic Services Facility (ICSF) Composant logiciel d’IBM z/OS qui améliore la préparation quantique en fournissant des services cryptographiques avancés essentiels à la sécurisation des données contre les menaces quantiques émergentes. Il prend en charge les algorithmes quantiques et la gestion des clés via CEX8S, ce qui permet aux organisations de passer aux nouvelles normes de chiffrement de façon fluide. Les capacités robustes d’ICSF permettent de préserver la résilience des pratiques de protection des données et de chiffrement et leur conformité aux exigences en constante évolution en matière de sécurité.