Apportez l’IA et la cyber-résilience à votre cloud hybride pour accélérer les analyses et protéger les données dès maintenant contre les menaces futures. IBM z16 est doté du processeur révolutionnaire IBM Telum en son cœur, avec des accélérateurs intégrés sur puce inédits dans l’industrie, afin de prédire et d’automatiser grâce à l’IA, à une vitesse et à une échelle sans précédent, et avec une latence extrêmement faible.

Choisissez une solution mono-châssis, multi-châssis ou montée en armoire pour optimiser vos workloads et vos besoins en infrastructure.