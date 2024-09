Ikano a trouvé la réponse à ces besoins au sein même du groupe. L’une de ses 6 entités, Ikano Insight, est un partenaire commercial d’IBM spécialisé dans la gestion et l’analyse des données de durabilité. Ikano Insight aide les entreprises à capturer, à consolider et à analyser leurs données ESG pour répondre aux obligations de reporting et fournir les informations nécessaires pour atteindre leurs objectifs ESG. Forte d’un riche expérience dans l’analyse de la vente au détail, l’entreprise Ikano Insight permet désormais aux structures complexes, tous secteurs confondus, d’automatiser leur reporting de durabilité, d’assurer leur conformité et d’atteindre leurs objectifs de développement durable plus rapidement, le tout en économisant leurs ressources.

Pour ce faire, Ikano Insight associe services de conseil, logiciels et mise en œuvre logicielle. Pour aider ses clients à répondre aux obligations de reporting CSRD, l’entreprise s’appuie sur IBM Envizi ESG Suite. Une fois les bases technologiques établies, les équipes d’Ikano Insight et d’IBM Consulting ont collaboré avec les entreprises d’Ikano pour élaborer une stratégie de données ESG efficace. Elles ont choisi de s’appuyer sur la méthodologie IBM Garage pour définir ensemble les objectifs, ainsi que les méthodes qui allaient leur permettre de suivre leurs progrès.

Les équipes ont établi une base de données, mappé les exigences ESRS et hiérarchisé les processus de collecte et de reporting dans Envizi. Elles se sont également appuyées sur la fonctionnalité d’automatisation d’Envizi pour rationaliser la capture de données et permettre à Ikano d’intégrer des KPI ESG stratégiques dans ses opérations et sa prise de décision, tout en se concentrant sur l’impact. Une fois le socle de données ESG en place et le mappage de ces dernières réalisé, Ikano Group et ses six sociétés pouvaient commencer à utiliser les outils de gouvernance des données et de gestion des workflows d’Envizi ESG Suite, et à aligner les réponses sur le cadre ESRS intégré pour créer les publications requises par la CSRD.

Afin de répondre aux nombreuses exigences en matière de reporting et de suivi de la performance, les entreprises Ikano tirent parti de la fonctionnalité de comptes virtuels Envizi. Chaque entreprise dispose ainsi d’un emplacement virtuel et d’un compte dédié au reporting ESRS. Au fur et à mesure que la plateforme est déployée, chaque entreprise est configurée séparément et dispose de sa propre hiérarchie personnalisée, ainsi que d’un compte associé à son emplacement.

Une structure de gouvernance solide est essentielle pour bien se préparer à la CSRD. Le directeur financier d’Ikano Group est responsable du processus de reporting. Le responsable du développement durable et le chef de projet CSRD collaborent pour garantir que la stratégie commerciale du groupe répond aux exigences CSRD. Le chef de projet CSRD est également chargé de coordonner les tâches et les efforts des différentes entreprises Ikano. De par son accompagnement, il veille à la cohérence et à la consolidation de ces informations au sein du groupe afin de garantir la conformité de ce dernier à la CSRD.

Un comité de pilotage à l’échelle du groupe se réunit mensuellement pour vérifier l’état d’avancement du projet, discuter des défis, suivre les progrès de chaque entreprise et prendre les décisions qui s’imposent. Ces informations sont communiquées et discutées régulièrement au sein de la direction et lors des réunions de gestion au sein du groupe. En outre, des réunions sont régulièrement organisées avec toutes les équipes CSRD de l’entreprise, à savoir le directeur financier, le coordinateur de projet CSRD et les responsables des différents services (finance, développement durable, risques/juridique, RH et opérations). Le coordinateur de projet CSRD et le responsable du développement durable apportent tous deux un soutien inestimable au directeur financier et à l’ensemble du projet. Des réunions régulières sont également organisées avec chaque entreprise pour assurer un accompagnement et un suivi des tâches continus. C’est ce qui permet aux entreprises et au Groupe de progresser collectivement dans leur projet CSRD.

Complexe, la préparation d’Ikano à la CSRD comprenait les tâches clés suivantes :