Qu’est-ce que la CSRD ?

Le service européen de recherche parlementaire a identifié plusieurs lacunes1 en 2021 après avoir évalué les informations recueillies par la NFRD. Parmi ces lacunes, citons le manque de données cohérentes et comparables qui pourraient avoir un impact négatif sur les investissements dans la durabilité et entraîner une augmentation des coûts des données pour les parties prenantes.

La CSRD vise à améliorer le processus de divulgation et à fournir aux investisseurs et aux consommateurs un moyen plus simple et plus cohérent de comprendre et de comparer l’impact ESG d’une organisation et de prendre des décisions plus éclairées sur la base de données relatives à la durabilité.

À plus long terme, les objectifs généraux de la CSRD sont de réduire le risque climatique et d’améliorer la durabilité globale de l’UE. Associée à l’objectif de neutralité climatique fixé par l’Europe pour 2050 et aux initiatives européennes (Pacte vert), l’amélioration des informations sur le climat favorisera un secteur résilient et compétitif à l’échelle mondiale, des bâtiments rénovés et économes en énergie, une énergie plus propre et des innovations technologiques avancées et non polluantes.