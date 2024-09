Les déclarations ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) sont aujourd’hui essentielles pour les organisations, car les marchés financiers sont de plus en plus soucieux de faire des choix d’investissement durables. Les investisseurs souhaitent en effet évaluer soigneusement les risques et les opportunités découlant des questions ESG et placer leurs capitaux auprès de sociétés qui font preuve de transparence dans le partage de leurs objectifs et performances ESG et de développement durable.

Les recommandations de la TCFD fournissent un cadre mondialement reconnu pour la divulgation par les organisations de leurs risques, opportunités et impacts financiers liés au climat. Bien que le cadre puisse sembler conçu pour faire face aux risques climatiques, les divulgations recommandées par la TCFD couvrent en réalité en réalité les trois piliers du reporting ESG : environnement, social et gouvernance.

Grâce aux informations alignées sur la TCFD, les investisseurs bénéficient d’une vision cohérente et comparable des impacts financiers du changement climatique et d’autres aspects ESG clés. Ces aspects comprennent la gouvernance d’une organisation en ce qui concerne les risques liés au climat et ses processus globaux d’évaluation et de gestion des risques. Les organisations peuvent tirer parti de l’adoption des recommandations et des principes énoncés par le cadre du TCFD.