De nombreuses entreprises ont adopté le cloud hybride pour sa flexibilité, son évolutivité et sa capacité à accélérer le déploiement des biens et services sur le marché. Le cloud hybride aide les entreprises du monde entier à promouvoir la sécurité des données et l’accessibilité pour divers projets et analyses. Cependant, la gestion de plusieurs clouds hybrides peut représenter une opération complexe, en particulier compte tenu de la nature évolutive des besoins des entreprises et du nombre d’applications qui existent aujourd’hui dans les portefeuilles d’entreprise.
Nos experts estiment qu’une plateforme de gestion du cloud hybride qui donne la priorité à l’automatisation basée sur l’IA générative peut vous aider à faire progresser votre transformation. Un cloud hybride intégré peut donner aux organisations l’agilité opérationnelle nécessaire pour tirer parti des technologies émergentes et des nouveaux marchés mondiaux, et a déjà aidé certaines organisations à réaliser des économies de coûts et des gains d’efficacité, à améliorer les performances informatiques et à fournir et mettre à l’échelle de nouveaux services plus rapidement.
La standardisation est cruciale pour les entreprises cherchant à automatiser et à moderniser. Dans un environnement de cloud hybride, la standardisation gère les incohérences, les erreurs et les divergences qui peuvent émerger d’un mélange complexe de personnes, de technologies et de processus travaillant ensemble.
Une standardisation appropriée peut s’avérer difficile. Votre entreprise doit adopter une approche centrée sur la plateforme afin d’établir une base favorisant des pratiques normalisées, des ressources partagées, une communication ouverte et des processus rationalisés.
En adoptant une plateforme cloud comme base centrale, les organisations peuvent établir des pratiques normalisées pour le provisionnement, le déploiement, la mise à l’échelle, la surveillance et la sécurité de l’infrastructure, tout en s’alignant sur les objectifs commerciaux. En ce qui concerne la stratégie d’IA générative, cela permet de garantir que la mise en œuvre de la technologie reste ciblée et souligne l’importance d’une approche descendante de l’entreprise. En s’alignant sur les priorités de l’entreprise, les ingénieurs peuvent déterminer efficacement la nécessité de l’IA générative (ou évaluer si une solution plus simple et basée sur des règles serait suffisante).
Le développement d’une stratégie complète qui aligne les objectifs de développement sur les objectifs commerciaux permet aux entreprises d’identifier rapidement les sources appropriées et de mettre en œuvre une IA générative bien structurée et gouvernée.
Un système de gestion informatique autonome est conçu pour simplifier les opérations technologiques, les processus métier clés et les systèmes de conception. Il extrait de sources de données potentiellement disparates avec des données intégrées, ce qui favorise une prise de décision plus rapide et plus éclairée.
La technologie d’IA générative offre une longueur d’avance et peut simplifier le développement d’applications en aidant les ingénieurs à automatiser la génération de code et de documents. En s’appuyant sur divers modèles de fondation, l’IA générative utilise de puissants transformers pour générer du contenu à partir d’informations non structurées. Aujourd’hui, nous constatons que nos clients utilisent ou envisagent d’utiliser des fonctionnalités d’automatisation pour automatiser leurs opérations informatiques, la gestion des actifs informatiques et l’utilisation des actifs.
Avec l’IA générative, les entreprises peuvent automatiser les tâches et améliorer les fonctions de service client et de vente pour renforcer l’efficacité de ces processus. Les ingénieurs commerciaux et de service existants peuvent utiliser l’IA générative basée sur le langage pour renforcer leurs compétences et trouver des connaissances contextuelles ou industrielles qui les aident à offrir de meilleures expériences client ou à résoudre les problèmes plus rapidement.
L’IA générative offre une multitude d’avantages potentiels, notamment une meilleure classification des problèmes, la génération de code pour la résolution des problèmes, des systèmes de réparation spontanée améliorés, une automatisation contextuelle, un débogage de code plus rapide, des suggestions de bonnes pratiques, une meilleure génération de documentation, des capacités d’ingénierie inverse et la restructuration, pour n’en citer que quelques-unes.
L’amélioration de l’observabilité grâce à l’autonomie des opérations permet aux ingénieurs systèmes de déplacer au-delà des indicateurs de santé conventionnels. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur des « signaux de référence » plus perspicaces, notamment la latence du système, les indicateurs de trafic réseau, la saturation du réseau et les erreurs.
Lorsqu’il s’agit d’automatiser les opérations informatiques, les organisations doivent prendre en compte l’importance de gérer leurs opérations de sécurité (SecOps) avec l’IA générative. IBM a constaté qu’en intégrant l’IA générative dans les SecOps, les entreprises peuvent identifier et traiter efficacement les anomalies de sécurité, mais aussi détecter et atténuer les menaces potentielles. L’objectif est de tirer parti de l’automatisation pilotée par l’IA pour améliorer la posture globale de sécurité et de conformité d’une organisation.
La sécurité et la conformité sont des domaines vastes qui peuvent varier d’un secteur à l’autre. Nos experts estiment que l’IA générative peut être utile pour identifier les anomalies dans les données et les associer à diverses sources d’informations (telles que le code brut et les défaillances antérieures de l’entreprise).
Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des outils d’IA générative pour prendre en charge les activités et la documentation de conformité aux audits conformément aux normes d’audit pertinentes. Une fois l’évaluation terminée, ces outils d’IA générative sont conçus pour signaler les mots ou expressions inappropriés que les agents humains peuvent évaluer.
Une plateforme robuste de gestion des charges de travail du cloud hybride, pilotée par l’IA et axée sur l’automatisation, peut contribuer à moderniser et à accélérer la transformation du cloud hybride et le parcours des clients. Les entreprises peuvent tirer parti de tactiques comme la génération de code pour automatiser les processus informatiques et moderniser les applications héritées pour une plus grande agilité organisationnelle.
Grâce aux générateurs de code, les ingénieurs sont en mesure de rédiger des prompts qui guident l’IA générative dans la création d’un code que les ingénieurs peuvent examiner, modifier et déployer. Cela peut accélérer considérablement le développement des applications et des services.
Par exemple, l’IA générative peut permettre aux développeurs et aux opérateurs informatiques d’écrire plus facilement du code sur la base de recommandations générées par l’IA et basées sur des entrées en langage naturel.
