Le développement d’une stratégie complète qui aligne les objectifs de développement sur les objectifs commerciaux permet aux entreprises d’identifier rapidement les sources appropriées et de mettre en œuvre une IA générative bien structurée et gouvernée.

Un système de gestion informatique autonome est conçu pour simplifier les opérations technologiques, les processus métier clés et les systèmes de conception. Il extrait de sources de données potentiellement disparates avec des données intégrées, ce qui favorise une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

La technologie d’IA générative offre une longueur d’avance et peut simplifier le développement d’applications en aidant les ingénieurs à automatiser la génération de code et de documents. En s’appuyant sur divers modèles de fondation, l’IA générative utilise de puissants transformers pour générer du contenu à partir d’informations non structurées. Aujourd’hui, nous constatons que nos clients utilisent ou envisagent d’utiliser des fonctionnalités d’automatisation pour automatiser leurs opérations informatiques, la gestion des actifs informatiques et l’utilisation des actifs.

Avec l’IA générative, les entreprises peuvent automatiser les tâches et améliorer les fonctions de service client et de vente pour renforcer l’efficacité de ces processus. Les ingénieurs commerciaux et de service existants peuvent utiliser l’IA générative basée sur le langage pour renforcer leurs compétences et trouver des connaissances contextuelles ou industrielles qui les aident à offrir de meilleures expériences client ou à résoudre les problèmes plus rapidement.

L’IA générative offre une multitude d’avantages potentiels, notamment une meilleure classification des problèmes, la génération de code pour la résolution des problèmes, des systèmes de réparation spontanée améliorés, une automatisation contextuelle, un débogage de code plus rapide, des suggestions de bonnes pratiques, une meilleure génération de documentation, des capacités d’ingénierie inverse et la restructuration, pour n’en citer que quelques-unes.

L’amélioration de l’observabilité grâce à l’autonomie des opérations permet aux ingénieurs systèmes de déplacer au-delà des indicateurs de santé conventionnels. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur des « signaux de référence » plus perspicaces, notamment la latence du système, les indicateurs de trafic réseau, la saturation du réseau et les erreurs.