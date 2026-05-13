La transformation des entreprises se déroulait autrefois par une série de petites victoires. Les systèmes étaient mis à niveau par étapes, et les processus améliorés un workflow à la fois. Pendant un certain temps, ces ajustements et ces programmes pilotes ont permis de réels progrès.



L’ère des opérations IA natives met désormais à l’épreuve la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent dépasser le stade de l’expérimentation incrémentale.



Les structures traditionnelles peinent à suivre le rythme du changement, ce qui engendre des goulots d’étranglement et ralentit la croissance. La complexité grandissante met les PDG face à un défi majeur : réinventer leur modèle économique.



La question n’est plus de savoir si l’IA va remodeler les opérations des entreprises : c’est déjà le cas. Le défi consiste désormais à agir assez rapidement pour exploiter pleinement son potentiel.



Au cours des trois prochaines années, les entreprises qui surferont sur la vague de l’IA débloqueront des informations, pénétreront de nouveaux marchés et accéléreront l’innovation.



À mesure qu’elles déploient l’IA dans l’ensemble de leurs services, celle-ci en devient le tissu opérationnel même, reliant les workflows, les systèmes et les domaines pour former une entreprise intelligente et parfaitement intégrée.