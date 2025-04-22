Les gains importants proviennent de l’IA qui fonctionne sur vos données et vos applications
Avec IBM, étendez l’utilisation de l’IA dans l’ensemble de votre organisation afin de créer un véritable avantage technologique pour votre entreprise.
Nous collaborons avec un écosystème de partenaires de premier plan tels qu’AWS, Microsoft et SAP pour vous proposer les meilleures solutions d’IA adaptées aux besoins de votre entreprise. Où que vous en soyez dans votre parcours d’IA, IBM peut vous aider.
Découvrez comment les clients IBM résolvent leurs problèmes pour obtenir des résultats concrets grâce à nos solutions d’IA. Découvrez les études de cas.
Votre entreprise tirera le meilleur parti des technologies d’IA (de l’IA générative au traitement automatique du langage naturel, en passant par les algorithmes de machine learning) si elles sont appliquées aux bons cas d’utilisation de l’IA. Générez un avantage concurrentiel dans des domaines tels que le service client, la chaîne d’approvisionnement et l’informatique dans tous les secteurs, y compris les services financiers, les télécommunications et la santé.
Gagnez en efficacité et dynamisez vos agents de service client grâce à l’IA.
Modernisez vos applications existantes avec la puissance de l’IA et du cloud hybride.
Repensez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats.
Créez des expériences client plus personnalisées à l’échelle avec IBM et Adobe.
Alliez performance financière et création de valeur grâce aux données, à l’IA et à l’automatisation.
Améliorez la performance et optimisez les coûts des opérations technologiques avec l’automatisation alimentée par l’IA.
IBM s’engage à façonner l’avenir de l’IA en s’appuyant sur la confiance et la transparence.
Les derniers modèles Granite introduisent de nouvelles capacités de raisonnement, un modèle assisté par la vision et une efficacité accrue, offrant des résultats compétitifs à moindre coût.
Dans l’épisode 40 de Mixture of Experts, le groupe de discussion aborde les idées reçues sur DeepSeek R1, explique la distillation de modèles et dissèque le paysage concurrentiel de l’open source.
DeepSeek R1 est un assistant numérique qui est aussi performant que l’o1 d’OpenAI sur certains tests de référence en matière d’IA pour les tâches mathématiques et de codage. Il a été entraîné avec beaucoup moins de puces et selon l'entreprise, réduit les coûts d'utilisation de près de 96 %.
Lancez-vous rapidement avec une séance d’information sur la stratégie d’IA. Découvrez où l’IA générative peut avoir le plus d’impact et comment vous pouvez améliorer vos investissements technologiques avec IBM.