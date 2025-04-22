Rapport Cost of a Data Breach 2025 L’IA commence à poser un risque de sécurité. Êtes-vous préparé ?

Vous n’obtenez que des résultats isolés ?

Les gains importants proviennent de l’IA qui fonctionne sur vos données et vos applications

Découvrir comment les responsables de l’IA obtiennent de meilleurs résultats S’abonner à notre newsletter consacrée à l’IA
Illustration représentant un homme debout à la salle de sport gonflant ses biceps
Logo Gartner

IBM reconnu comme un leader dans le domaine de la science des données et du machine learning

IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.

Obtenir le rapport

Découvrez nos solutions d’IA

Avec IBM, étendez l’utilisation de l’IA dans l’ensemble de votre organisation afin de créer un véritable avantage technologique pour votre entreprise.

Nous collaborons avec un écosystème de partenaires de premier plan tels qu’AWS, Microsoft et SAP pour vous proposer les meilleures solutions d’IA adaptées aux besoins de votre entreprise. Où que vous en soyez dans votre parcours d’IA, IBM peut vous aider.
Modèle 3D d’une sphère complexe et translucide affichant des particules de lumière
watsonx

Découvrez notre portefeuille de produits d’IA qui accélèrent l’IA générative dans les principaux workflows, favorisant l’automatisation et la productivité. Trouvez des outils de données et d’IA pour créer, faire évoluer et gouverner vos solutions personnalisées tout au long du cycle de vie de l’IA.

 En savoir plus
Assistants et agents d’IA

Créez des assistants et des agents d’IA personnalisés pour automatiser les tâches répétitives, simplifier les processus complexes et accélérer votre travail.

 En savoir plus
Interface utilisateur hybride pour les modèles Granite
Modèles IA

Créez avec IBM Granite, notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA.

 En savoir plus
Collègues travaillant ensemble sous le logo « I Love IA »
Conseil en IA

Redéfinissez le fonctionnement de votre entreprise grâce à l’IA. Collaborez avec des experts de l’IA et des ingénieurs pour repenser les workflows de bout en bout, en mettant en œuvre des compétences et des accélérateurs éprouvés afin de dimensionner l’IA de manière plus intelligente et plus rapide.

 En savoir plus
Femme utilisant un smartphone devant un graphique abstrait de cercles bleus croisés
Infrastructure d’IA

Accélérez l’impact de l’IA dans votre entreprise grâce à une solution hybrid by design qui offre évolutivité et optimisation pour vos workloads d’IA.

 En savoir plus
Homme utilisant un ordinateur portable dans une pièce sombre, avec un schéma en arrière-plan
Commencez à créer avec l’IA

Créez plus intelligemment, expédiez plus rapidement et gardez le contrôle grâce à des outils d’IA complets qui font passer vos applications du stade de prototype directement en production.

 En savoir plus
Modèle 3D d’une sphère complexe et translucide affichant des particules de lumière
watsonx

Découvrez notre portefeuille de produits d’IA qui accélèrent l’IA générative dans les principaux workflows, favorisant l’automatisation et la productivité. Trouvez des outils de données et d’IA pour créer, faire évoluer et gouverner vos solutions personnalisées tout au long du cycle de vie de l’IA.

 En savoir plus
Assistants et agents d’IA

Créez des assistants et des agents d’IA personnalisés pour automatiser les tâches répétitives, simplifier les processus complexes et accélérer votre travail.

 En savoir plus
Interface utilisateur hybride pour les modèles Granite
Modèles IA

Créez avec IBM Granite, notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA.

 En savoir plus
Collègues travaillant ensemble sous le logo « I Love IA »
Conseil en IA

Redéfinissez le fonctionnement de votre entreprise grâce à l’IA. Collaborez avec des experts de l’IA et des ingénieurs pour repenser les workflows de bout en bout, en mettant en œuvre des compétences et des accélérateurs éprouvés afin de dimensionner l’IA de manière plus intelligente et plus rapide.

 En savoir plus
Femme utilisant un smartphone devant un graphique abstrait de cercles bleus croisés
Infrastructure d’IA

Accélérez l’impact de l’IA dans votre entreprise grâce à une solution hybrid by design qui offre évolutivité et optimisation pour vos workloads d’IA.

 En savoir plus
Homme utilisant un ordinateur portable dans une pièce sombre, avec un schéma en arrière-plan
Commencez à créer avec l’IA

Créez plus intelligemment, expédiez plus rapidement et gardez le contrôle grâce à des outils d’IA complets qui font passer vos applications du stade de prototype directement en production.

 En savoir plus
Illustration représentant différentes couches de données

Personnalisez l’évolution de votre entreprise et exploitez la puissance de l’IA sur le cloud hybride

Obtenez des informations précieuses auprès de nos experts en IA sur la manière de créer votre infrastructure IA hybride cloud, votre stade dans le parcours IA.

Regarder maintenant

Tirez parti de l’IA dès aujourd’hui

Découvrez comment les clients IBM résolvent leurs problèmes pour obtenir des résultats concrets grâce à nos solutions d’IA. Découvrez les études de cas.
150 % d’augmentation de la satisfaction client chez NatWest Lire le cas d’utilisation client 99 % d’amélioration du délai d’exécution des tests chez Vodafone Découvrez comment 80 % d’efficacité supplémentaire pour la billetterie des Grammys Voyez par vous-même >40 % de réduction des coûts d’exploitation liés au cloud chez Water Corporation Approfondir

Appliquez correctement l’IA

Votre entreprise tirera le meilleur parti des technologies d’IA (de l’IA générative au traitement automatique du langage naturel, en passant par les algorithmes de machine learning) si elles sont appliquées aux bons cas d’utilisation de l’IA. Générez un avantage concurrentiel dans des domaines tels que le service client, la chaîne d’approvisionnement et l’informatique dans tous les secteurs, y compris les services financiers, les télécommunications et la santé.
Cas d’utilisation de l’IA
IA appliquée au service client

Gagnez en efficacité et dynamisez vos agents de service client grâce à l’IA.

 Découvrir l’IA pour le service client
IA pour la modernisation des applications

Modernisez vos applications existantes avec la puissance de l’IA et du cloud hybride.

 Découvrir nos services d’IA pour la modernisation des applications
L’IA pour les ressources humaines

Repensez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats.

 Découvrir nos services d’IA pour les RH
L’IA au service du marketing

Créez des expériences client plus personnalisées à l’échelle avec IBM et Adobe.

 En savoir plus sur l’IA pour le marketing
L’IA au service de la finance

Alliez performance financière et création de valeur grâce aux données, à l’IA et à l’automatisation.

 Découvrez nos services d'IA pour la finance
L’IA au service des opérations informatiques

Améliorez la performance et optimisez les coûts des opérations technologiques avec l’automatisation alimentée par l’IA.

 Découvrez notre IA pour les services d'opérations informatiques

Découvrez les dernières nouvelles

Logo IA animé
Rapport L’IA en action 2024
Découvrez ce que les leaders de l’IA mettent en œuvre pour obtenir un ROI grâce à l’IA et comment les novices de l’IA peuvent rejoindre leurs rangs.
Représentation abstraite d’un cerveau humain et d’une intégration de l’IA
Agents d’IA et assistants d’IA : comparatif
Découvrez ce qui différencie un agent d’IA d’un assistant d’IA ou des copilotes et des chatbots.
Hall avec éclairage bleu, logo IBM et la silhouette floue d’un homme qui passe
Podcast L’IA en action
Écoutez les entretiens d’Albert Lauren avec des chefs d’entreprise et des technologues IBM qui peuvent vous aider à lancer vos projets d’IA.
Illustration abstraite d’une personne composée de points bleus et portant une toque universitaire
AI Academy
Obtenez des informations auprès des principaux leaders d’opinion d’IBM sur des sujets allant de l’optimisation des processus métier à l’automatisation haute performance.

Façonner l’avenir de l’IA

IBM s’engage à façonner l’avenir de l’IA en s’appuyant sur la confiance et la transparence. 
Groupe de personnes diverses assises dans une pièce et en pleine discussion, avec un tableau jaune derrière elles
Découvrez comment IBM contribue à faire progresser l’IA responsable grâce à une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle.
Illustration linéaire basée sur le rendu pour représenter watsonx.data
Découvrez comment IBM Research conçoit de nouveaux modèles de fondation et systèmes d’IA générative basés sur une approche open source.

Restez à la pointe de l’actualité de l’IA

Blog | Granite 3.2 : nouvelles capacités multimodales et de raisonnement

Les derniers modèles Granite introduisent de nouvelles capacités de raisonnement, un modèle assisté par la vision et une efficacité accrue, offrant des résultats compétitifs à moindre coût.

 Podcast | DeepSeek : faits versus effet de mode, distillation de modèles et concurrence de l’open source

Dans l’épisode 40 de Mixture of Experts, le groupe de discussion aborde les idées reçues sur DeepSeek R1, explique la distillation de modèles et dissèque le paysage concurrentiel de l’open source.

 Newsletter AI Think | Obtenez des informations de l’IA

Recevez directement dans votre boîte de réception une sélection de sujets, de tendances et de recherches en matière d’IA.

Article | L’IA de DeepSeek montre la puissance des petits modèles

DeepSeek R1 est un assistant numérique qui est aussi performant que l’o1 d’OpenAI sur certains tests de référence en matière d’IA pour les tâches mathématiques et de codage. Il a été entraîné avec beaucoup moins de puces et selon l'entreprise, réduit les coûts d'utilisation de près de 96 %.
Passez à l’étape suivante

Lancez-vous rapidement avec une séance d’information sur la stratégie d’IA. Découvrez où l’IA générative peut avoir le plus d’impact et comment vous pouvez améliorer vos investissements technologiques avec IBM.

 Inscrivez-vous à une session Rester au courant de l’actualité de l’IA