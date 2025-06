IA appliquée au service client

Personne ne souhaite avoir à contacter le support, mais lorsque c’est nécessaire, une mauvaise expérience du service client peut aggraver une situation déjà difficile. C’est pourquoi une assistance exceptionnelle n’est plus seulement une priorité, c’est une nécessité. Vos clients attendent de vous des expériences plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées, qu’ils vous appellent, qu’ils visitent un site web ou qu’ils utilisent une application. Améliorez votre support client et augmentez la productivité de vos agents tout en donnant la priorité à la personnalisation et à la sécurité des données, ce qui se traduit par des clients plus satisfaits, des coûts réduits et un chiffre d’affaires plus élevé.