Aujourd’hui, les clients s’attendent à une assistance rapide et harmonieuse. Les employés, eux, s’enlisent dans des tâches répétitives et chronophages qui les détournent de dossiers plus complexes. Les agents d’IA numériques intelligents et basés sur la voix d’IBM fournissent une assistance continue afin de répondre aux besoins de votre équipe et de vos clients. Outre le fait de pouvoir gérer les demandes d’assistance en toute autonomie pour fournir des résolutions rapides, les agents d’IA, une fois déployés dans votre centre d’appel, peuvent booster l’efficacité et permettre d’obtenir de précieuses informations sur votre centre de contact.