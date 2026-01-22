Découvrez pourquoi l'IA est essentielle à la transformation du service client et comment répondre à des aspirations de service client qui auraient pu sembler impensables auparavant, en combinant les capacités de l'IA traditionnelle et générative.

85 % des PDG interrogés par l'IBM Institute for Business Value affirment que l'IA générative interagira directement avec les clients au cours des deux prochaines années, si ce n'est pas déjà le cas. La stratégie d'IA de votre entreprise est-elle sur la bonne voie ?

Dans ce guide, découvrez :

Pourquoi les PDG disent que le service client est la priorité #1 pour l'investissement en IA générative

La clé de la création d'une intelligence artificielle responsable

Comment l'intelligence artificielle peut optimiser les opérations du centre d'appel, améliorer le libre-service client et aider les agents à améliorer l'expérience client globale

Prochaines étapes pour la transformation de votre service client

