Des expériences optimales alimentées par l’IA agentique

Pour faire face à la complexité croissante des demandes des visiteurs et offrir un début de séjour plus fluide, Serre Chevalier s’est associé à IBM et à son partenaire commercial Next Decision pour développer une solution d’IA agentique optimisée par IBM watsonx Orchestrate sur IBM Cloud. En collaboration avec IBM Client Engineering, les équipes se sont rapidement mises d’accord sur les objectifs, les workflows et les données que le système devait coordonner. Une fois ces bases établies, le projet a avancé rapidement : la nouvelle expérience a été mise en service en environ deux semaines et demie, un délai exceptionnellement court pour un déploiement impliquant de multiples systèmes et composants d’IA.

La mise en œuvre elle-même a été le fruit d’un effort collaboratif, Next Decision dirigeant les travaux de développement et d’intégration en s’appuyant sur sa connaissance des systèmes de la station et du parcours des visiteurs. Par ailleurs, IBM a travaillé aux côtés de l’équipe pour apporter son expertise produit, des conseils en matière d’architecture et un soutien technique pratique, contribuant ainsi à affiner la manière dont les agents d’IA raisonnaient, récupéraient les informations et interagissaient avec les clients.

À mesure que la solution était intégrée dans le quotidien, Serre Chevalier a adopté des capacités supplémentaires issues du portefeuille de produits IBM watsonx afin de renforcer la fiabilité et la supervision. La station utilise désormais IBM watsonx.governance pour offrir aux équipes marketing et opérationnelles une meilleure visibilité grâce à des tableaux de bord améliorés et à une surveillance multi-LLM. Elle s’appuie également sur IBM watsonx.ai pour automatiser les tâches récurrentes de collecte de données, notamment les routines quotidiennes de web scraping qui alimentent les workflows opérationnels essentiels.

L’expérience IA elle-même est conçue comme un ensemble coordonné d’agents plutôt que comme un chatbot traditionnel. Ces agents interprètent l’intention des visiteurs, accèdent aux connaissances pertinentes et déclenchent des outils d’aide, tels que de petites fonctionnalités basées sur Python, pour recueillir ou traiter des informations en temps réel. Cette conception agentique permet au système de guider les visiteurs dans le choix de leur forfait de ski, la planification de leur séjour et les questions pratiques avec plus de clarté et de profondeur.

Intégrée directement au site web de Serre Chevalier, l’expérience accompagne les visiteurs à un moment naturel de leur parcours de planification et leur offre une aide intuitive sans qu’ils aient à changer de canal ou à rechercher des informations.