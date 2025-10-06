IBM Cloud : conçu pour l’IA, sécurisé et hybride

Une plateforme cloud d’entreprise conçue pour les secteurs les plus réglementés, offrant un cloud hautement résilient, performant, sécurisé et conforme.
Actualités à la une Rejoignez-nous au Cloud Partner Summit, un sommet numérique de 90 minutes dédié aux partenaires (le 22 octobre 2025) Le calcul à grande échelle en toute simplicité ! Les flottes sans serveur offrent un moyen simple de déployer de manière efficace et sécurisée des workloads gourmands en ressources de calcul sur des machines virtuelles ou des GPU.
IBM TechXchange 2025

Découvrez comment accélérer votre parcours en matière d’IA et de modernisation avec IBM Cloud, obtenez les meilleures certifications et rencontrez vos pairs

Fiable

Proposition de service différenciée pour les entreprises clientes

« Le cloud le plus fiable que nous ayons jamais utilisé à l’échelle mondiale »  - Robert Green, PDG de Dizzion

Hybrid by design

Optimisez votre zone de contrôle de workload sur x86, Power et IBM SaaS avec IBM Cloud

90 % d’économies pour la plateforme cloud hybride DSI d’IBM, hébergeant des workloads conteneurisés par rapport à l’hébergement traditionnel

Conçu sur mesure

Bénéficiez de la sécurité et de la conformité intégrées de l’IA pour le cloud d’entreprise afin d’offrir performance et résilience à grande échelle

2,7 millions de points de données en quelques secondes : les fans obtiennent des informations instantanément et en toute sécurité à Wimbledon

Publicités flexibles

Déplacez les workloads là où c’est nécessaire, sans avoir à souscrire de gros contrats pour obtenir des coûts avantageux

Sans engagements importants : des niveaux d’engagement inférieurs et des réductions standard plus élevées

Faire évoluer l’IA en toute confiance

IBM Cloud vous permet d’évoluer de façon fluide pour prendre en charge la nature hautement dynamique et à forte intensité de performances des workloads d’IA.
Créer, faire évoluer et gérer l'IA
Déployez et intégrez facilement l’IA au sein de votre entreprise, gérez toutes vos sources de données et accélérez la mise en place de workflows d’IA responsables, le tout sur une seule et même plateforme.
Infrastructure d’IA IBM
L’infrastructure IBM est sécurisée, évolutive, ouverte, indemnisée et conçue pour prendre en charge la nature hautement dynamique et à forte intensité de performances des workloads d’IA.
Cadre des exigences d’IBM pour la sécurisation de l’IA générative
Sécurisez l’IA à chaque étape du pipeline d’IA : sécurité des données, sécurité des modèles et sécurité de l’utilisation.
Calculateur d'empreinte carbone IBM Cloud
Évoluez de manière durable et accélérez l’innovation pilotée par l’IA.

Études de cas

De grands noms font confiance à IBM Cloud

RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server
Accélérer la recherche sur la sécurité de l’IA grâce à une infrastructure cloud évolutive
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage et IBM Code Engine
IBM Cloud for Financial Services
IBM watsonx et IBM Cloud
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant et IBM Cloud
IBM Power Virtual Server et IBM Cloud Object Storage
IBM watsonx.ai, IBM Cloud et IBM Consulting

Présentation des produits et solutions

IBM Cloud pour les secteurs réglementés

La plateforme cloud d’entreprise d’IBM est conçue pour répondre aux exigences réglementaires, de sécurité et de conformité les plus strictes, même dans les secteurs les plus réglementés.

 IBM Cloud for Financial Services

Le premier cloud public au monde adapté aux services financiers vous aide à réduire les risques et à renforcer la conformité.

 IBM watsonx.governance

« Ouvrez la boîte noire » avec la gouvernance de l’IA. IBM watsonx.governance est conçu pour diriger, gérer et surveiller les activités d’IA de votre organisation.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Un environnement d’exécution de conteneur de calcul confidentiel entièrement géré qui permet le déploiement de workloads conteneurisées sensibles dans un environnement hautement isolé avec une assurance technique.
IBM Cloud for VMware

Sécurité, fluidité et gestion selon vos préférences sur IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

Déplacez et gérez de manière fluide les workloads dans des environnements cloud et sur site

 IBM Cloud Compute with GPU

Plus de choix et de flexibilité avec nos serveurs GPU

 Services de calcul sur IBM Cloud

Laissez IBM Cloud gérer votre infrastructure pendant que vous gérez votre environnement. Payez uniquement pour ce que vous utilisez.

 IBM Cloud Code Engine

Exécutez votre conteneur, code d’application, tâche par lots ou fonction sur une plateforme sans serveur entièrement gérée.

 IBM Cloud Object Storage

Stockez des données dans n’importe quel format, n’importe où, avec évolutivité, résilience et sécurité.
IBM Cloud for SAP

Accélérez la modernisation du système ERP SAP, réduisez les risques et transformez les opérations métier.

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

Conteneurisez, automatisez entièrement et étendez les workloads de votre entreprise dans des environnements de cloud hybride.

 Calculs hautes performances

Relevez les défis d'envergure et gourmands en ressources informatiques et accélérez l’obtention d’informations grâce aux solutions HPC pour le cloud hybride.

 Transfert de fichiers à grande vitesse

Déplacez des fichiers et des jeux de données volumineux à la vitesse maximale, quels que soient la distance, la taille ou les conditions du réseau.
Informatique confidentielle

Protégez les données tout au long du cycle de vie du calcul.

 Solutions de sécurité IBM Cloud

Passez en toute confiance au multicloud hybride et intégrez la sécurité à chaque étape de votre parcours d’adoption du cloud.

 Sécurité et conformité du cloud

Gérez de manière centralisée la sécurité, les risques et la conformité de votre organisation selon les normes réglementaires.
InstructLab en tant que service sur IBM Cloud

InstructLab en tant que service sur IBM Cloud

IA Red Hat sur IBM Cloud

IA Red Hat sur IBM Cloud

 GPU et accélérateurs d’IA sur IBM Cloud

GPU et accélérateurs d’IA sur IBM Cloud
Actualités

IBM Cloud est désormais disponible en tant que nouvelle option d’hyperconvergence innovante pour les clients qui souhaitent passer à l’ERP SAP Cloud. En savoir plus
BNP Paribas signe un nouvel accord de partenariat pluriannuel avec IBM Cloud En savoir plus
Omdia Universe : CloudOps, 2025 En savoir plus
Intel et IBM collaborent pour optimiser les coûts et les performances de l’innovation dans le domaine de l’IA En savoir plus
5 choses à savoir : stimuler l’innovation avec l’IA et le cloud hybride au cours de l’année
Le cloud hybride IBM livre de la valeur pour le réinvestissement et gère les conformités
IBM étend son Security and Compliance Center dans le cloud pour aider les clients à protéger leurs données et à évaluer les risques dans les environnements hybrides et multicloud
Temenos apporte des capacités de paiement innovantes à IBM Cloud pour aider les banques à opérer leur transformation
Virtualiser et conteneuriser ensemble : la virtualisation de Red Hat OpenShift est désormais disponible sur IBM Cloud En savoir plus

Transformer avec IBM Cloud

Accélérez et réduisez les risques liés à votre parcours de transformation grâce aux outils et aux experts d’IBM, qui mènent des actions liées à vos objectifs métier et selon une zone de contrôle du cloud hybride adaptée à vos besoins.

 En savoir plus

Offres promotionnelles

Forfait One-Rate Cloud Object Storage
Stockez plus. Dépensez moins. À partir de 12 USD/Go par mois, pour une durée limitée sur Cloud Object Storage. Aucune compétence en codage n’est requise.
Économisez jusqu’à 83 % sur les IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon 2174G
Économisez jusqu’à 83 % sur les IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon 2174G pendant toute la durée de vie des serveurs. Utilisez le code promo SCALENOW1 lors du paiement.
Économisez jusqu’à 69 % sur les IBM Cloud Bare Metal Servers
Économisez jusqu’à 69 % sur les IBM Cloud Bare Metal Servers, notamment les modèles Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260 et Intel Xeon 8474 pendant toute la durée de vie des serveurs. Utilisez le code promo SCALENOW2 lors du paiement.
Profils Virtual Server for VPC
Économisez jusqu’à 60 % sur nos nouveaux profils Virtual Server for VPC en utilisant le code BUYVPC lors du paiement. Promotion valable pour les nouveaux clients pendant 6 mois. La promotion expire le 28 janvier 2026.
IBM Cloud Mass Storage Server
Économisez 70 % sur certains serveurs Mass Storage, notamment les processeurs Intel Xeon 6416, avec un choix de 24, 32 ou 36 cœurs. Utilisez le code promotionnel STOREMORE lors du paiement. Offre valable pour les nouveaux clients Mass Storage Server. La promotion prend fin le 31 décembre 2025.
Incitations financières pour VMware Cloud Foundation sur IBM Cloud
Deux incitations intéressantes : 1. Bénéficiez de réductions allant jusqu’à 50 % sur un contrat d’un ou trois ans pour VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. Migrez vos workloads VMware vers VMware Cloud Foundation sur IBM Cloud grâce à un crédit de migration pouvant atteindre 200 000 USD.
2 000 USD de réduction pour IBM Power Virtual Server
Appliquez le code promotionnel POWERVS2000 pour bénéficier de 2 000 USD de réduction sur Power Virtual Server et sur les différentes ressources de service préconfigurées nécessaires à la création d’un environnement IBM® Power Computing. Le code promotionnel expire le 31 décembre 2025.
Profils des GPU des cartes NVIDIA L40 et A100PCIe et des processeurs Intel Gaudi 3
Profitez de 50 % de réduction sur les profils GPU, sur les cartes PCIe NVIDIA L40 et A100, ainsi que sur les accélérateurs Intel Gaudi 3 en utilisant le code GPU4YOU au moment du paiement. Promotion valable pour les nouveaux clients pendant 6 mois. Toutes les promotions expirent le 28 janvier 2026.
Découvrez toutes les promotions IBM Cloud conçues pour vous aider à construire l’infrastructure cloud hybride dont votre entreprise a besoin.
Vue en contreplongée de l’Antelope Canyon
Découvrez IBM Cloud. Créez votre compte gratuit et accédez à plus de 40 produits toujours gratuits.