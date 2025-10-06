Une plateforme cloud d’entreprise conçue pour les secteurs les plus réglementés, offrant un cloud hautement résilient, performant, sécurisé et conforme.
Proposition de service différenciée pour les entreprises clientes
« Le cloud le plus fiable que nous ayons jamais utilisé à l’échelle mondiale » - Robert Green, PDG de Dizzion
Optimisez votre zone de contrôle de workload sur x86, Power et IBM SaaS avec IBM Cloud
90 % d’économies pour la plateforme cloud hybride DSI d’IBM, hébergeant des workloads conteneurisés par rapport à l’hébergement traditionnel
Bénéficiez de la sécurité et de la conformité intégrées de l’IA pour le cloud d’entreprise afin d’offrir performance et résilience à grande échelle
2,7 millions de points de données en quelques secondes : les fans obtiennent des informations instantanément et en toute sécurité à Wimbledon
Déplacez les workloads là où c’est nécessaire, sans avoir à souscrire de gros contrats pour obtenir des coûts avantageux
Sans engagements importants : des niveaux d’engagement inférieurs et des réductions standard plus élevées
IBM Cloud vous permet d’évoluer de façon fluide pour prendre en charge la nature hautement dynamique et à forte intensité de performances des workloads d’IA.
De grands noms font confiance à IBM Cloud
Accélérez et réduisez les risques liés à votre parcours de transformation grâce aux outils et aux experts d’IBM, qui mènent des actions liées à vos objectifs métier et selon une zone de contrôle du cloud hybride adaptée à vos besoins.