Exécuter les workloads d’entreprise critiques dans IBM Cloud
Découvrez comment IBM cloud vous permet de construire une infrastructure évolutive à moindre coût, de déployer rapidement de nouvelles applications et d’adapter les charges de travail à la demande, le tout au sein d’une plateforme sécurisée.
Adoption en quelques minutes de solutions approuvées par le secteur.
Gestion de toutes les plateformes et environnements cloud en tant que code, à l’échelle, pour les secteurs réglementés.
Implémentation et automatisation continues des bonnes pratiques dans les couches d’intégration, de déploiement et de conformité.
Suivi des tendances de sécurité de tous les services cloud et environnements multicloud hybrides par l’intermédiaire d’une seule et même interface utilisateur.
Réduction des coûts opérationnels liés aux applications mal configurées.
Utilisez un ensemble de modèles prédéfinis de chaînes d’outils DevSecOps conçus pour l’intégration, le déploiement et la conformité continus.
Déployez les services de sécurité essentiels, accompagnés de services complémentaires, afin d’assurer la conformité des ressources de votre compte.
Déployez une instance IBM Maximo Application Suite dans un cluster Red Hat OpenShift.
Créez une offre IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) selon les bonnes pratiques et les exigences d’IBM Cloud.
Déployez des systèmes SAP sur l’infrastructure Power pour obtenir des architectures déployables et optimiser les performances de vos workloads SAP HANA.
Utilisez l’architecture déployable pour créer des clusters de workload Red Hat OpenShift sur un réseau VPC (cloud privé virtuel) sécurisé.
Automatisez le déploiement de RAG grâce aux services IBM Cloud et watsonx ; intégrez les données de votre entreprise dans une solution d’IA générative.
Déployez un réseau VPC sécurisé sans ressources de calcul supplémentaires pour améliorer votre infrastructure cloud.
Déployez une VSI sur la zone de contrôle VPC pour créer une infrastructure sécurisée avec des serveurs virtuels et exécuter votre workload sur un réseau VPC.
