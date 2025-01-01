Solutions IBM Cloud

Trouvez la solution qui vous convient

Découvrez comment IBM cloud vous permet de construire une infrastructure évolutive à moindre coût, de déployer rapidement de nouvelles applications et d’adapter les charges de travail à la demande, le tout au sein d’une plateforme sécurisée.
Avantages

Adoption en quelques minutes de solutions approuvées par le secteur.
Rapidité et contrôle avec toutes les applications, avec gouvernance et conformité intégrées.

Gestion de toutes les plateformes et environnements cloud en tant que code, à l’échelle, pour les secteurs réglementés.

Implémentation et automatisation continues des bonnes pratiques dans les couches d’intégration, de déploiement et de conformité.

Suivi des tendances de sécurité de tous les services cloud et environnements multicloud hybrides par l’intermédiaire d’une seule et même interface utilisateur.

Réduction des coûts opérationnels liés aux applications mal configurées.
Je m’assure que les workload de mon entreprise sont conformes à la réglementation et aux bonnes pratiques de sécurité en instaurant des garde-fous pour encadrer les opérations des équipes d’application, en surveillant en continu la posture de sécurité et de conformité, et en identifiant les violations, et en recueillant des preuves pour les audits sans perturber les processus de développement agile ou la disponibilité des applications.
– Client IBM Financial Services
Pouvoir déployer une preuve de concept avec un référentiel de code en quelques étapes est plutôt sympa. Je ne connais pas beaucoup de clouds qui en sont capables. Obtenir une preuve de concept opérationnelle peut prendre des mois, le faire aussi rapidement est donc vraiment impressionnant.
– Architecte de solutions dans une société de conseil
Architectures déployables Trouvez l’architecture déployable qui correspond le mieux à vos besoins et qui vous aide à accélérer l’innovation, à améliorer l’efficacité et à maintenir la sécurité et la conformité tout en optimisant les coûts. Gestion du cycle de vie d’une application DevSecOps

Utilisez un ensemble de modèles prédéfinis de chaînes d’outils DevSecOps conçus pour l’intégration, le déploiement et la conformité continus.  

 Découvrir cette architecture Services essentiels de sécurité et d’observabilité IBM Cloud

Déployez les services de sécurité essentiels, accompagnés de services complémentaires, afin d’assurer la conformité des ressources de votre compte.

 Découvrir cette architecture Maximo Application Suite

Déployez une instance IBM Maximo Application Suite dans un cluster Red Hat OpenShift.

 Découvrir cette architecture Power Virtual Server avec zone de contrôle VPC

Créez une offre IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) selon les bonnes pratiques et les exigences d’IBM Cloud. 

 Découvrir cette architecture Power Virtual Server pour SAP HANA

Déployez des systèmes SAP sur l’infrastructure Power pour obtenir des architectures déployables et optimiser les performances de vos workloads SAP HANA.   

 Découvrir cette architecture Red Hat OpenShift Container Platform sur zone de contrôle VPC

Utilisez l’architecture déployable pour créer des clusters de workload Red Hat OpenShift sur un réseau VPC (cloud privé virtuel) sécurisé.  

 Découvrir cette architecture Schéma de génération augmentée par récupération (RAG)

Automatisez le déploiement de RAG grâce aux services IBM Cloud et watsonx ; intégrez les données de votre entreprise dans une solution d’IA générative.

 Découvrir cette architecture Zone de contrôle VPC

Déployez un réseau VPC sécurisé sans ressources de calcul supplémentaires pour améliorer votre infrastructure cloud. 

 Découvrir cette architecture Instances de serveur virtuel (VSI) sur la zone de contrôle VPC

Déployez une VSI sur la zone de contrôle VPC pour créer une infrastructure sécurisée avec des serveurs virtuels et exécuter votre workload sur un réseau VPC.  

 Découvrir cette architecture
