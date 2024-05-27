Une faible latence est essentielle à la réputation d'un jeu et à la réussite d'un développeur. Chaque centre de données IBM Cloud® en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie est connecté à notre réseau privé mondial, ce qui rend les transferts et les téléchargements de données plus rapides et plus efficaces. Et tous nos centres de données sont conçus pour dépasser les normes du secteur en matière de serveurs de jeux cloud sur lesquels vous pouvez compter.
Bénéficiez d'une bande passante back-end et d'un transfert de données entrants gratuits et illimités avec une assistance 24h/24.
Profitez de forfaits de bande passante flexibles, d'options préconfigurées, d'une tarification transparente, d'une mise à disposition à la demande et d'options GPU.
Le matériel dédié et le réseau mondial permettent d'équilibrer les activités sur votre plateforme, de booster la connectivité et d'éliminer la latence
Des fonctionnalités vous permettent de contrôler votre configuration de jeu, d'adapter les règles, d'isoler les joueurs et de réduire un ping élevé. Administration complète, accès root et options à distance
Évoluez à la hausse ou à la baisse rapidement en temps réel, via l'ajout de mémoire, de puissance de traitement, de serveurs de jeux, etc., en 30 minutes maximum
Configuration : Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 cœurs, 3,80 GHz | 16 Go de RAM | 1 disque dur de 1 To | CentOS | 20 To de bande passante*
Configuration : Intel Xeon 5120 | 28 cœurs, 2,20 GHz | 32 Go de RAM | 1 disque dur de 1 To | CentOS | 20 To de bande passante*
Configuration : AMD EPYC 7F72 | 48 cœurs, 3,20 GHz | 512 Go de RAM | 1 unité SSD SED de 960 Go | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 To de bande passante*
Skyegrid utilise IBM Cloud et IBM Cloud Bare Metal Servers pour offrir des jeux vidéo de haut niveau sur le cloud aux joueurs ayant de petits budgets.
Exit Games exécute son cloud de développement de jeux Photon sur IBM Cloud Bare Metal Servers afin de prendre en charge 250 millions de joueurs par mois.
Explorez notre offre bare metal pour découvrir les options disponibles. Utilisez l'estimateur de coûts afin d'estimer vos coûts ou enregistrez un devis pour une commande future.
*20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.