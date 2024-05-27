Hébergement de serveurs de jeux sur IBM Cloud

Bénéficiez de serveurs de jeux et d'un hébergement de jeux dédiés et sécurisés avec une bande passante entrante et sortante illimitée sur IBM Cloud
Image d'un adolescent, avec des écouteurs sur la tête, jouant à des jeux vidéo à la maison
Choisir IBM Cloud comme votre réseau fédérateur mondial

Une faible latence est essentielle à la réputation d'un jeu et à la réussite d'un développeur. Chaque centre de données IBM Cloud® en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie est connecté à notre réseau privé mondial, ce qui rend les transferts et les téléchargements de données plus rapides et plus efficaces. Et tous nos centres de données sont conçus pour dépasser les normes du secteur en matière de serveurs de jeux cloud sur lesquels vous pouvez compter.

Créez un compte IBM Cloud et bénéficiez de USD 200 pour l'achat de votre serveur d'hébergement de jeux.
Pourquoi héberger votre serveur de jeux sur IBM Cloud ?
Rentabilité

Bénéficiez d'une bande passante back-end et d'un transfert de données entrants gratuits et illimités avec une assistance 24h/24.
Flexibilité

Profitez de forfaits de bande passante flexibles, d'options préconfigurées, d'une tarification transparente, d'une mise à disposition à la demande et d'options GPU.
Couverture mondiale des joueurs

Le matériel dédié et le réseau mondial permettent d'équilibrer les activités sur votre plateforme, de booster la connectivité et d'éliminer la latence

 Contrôle de l'environnement

Des fonctionnalités vous permettent de contrôler votre configuration de jeu, d'adapter les règles, d'isoler les joueurs et de réduire un ping élevé. Administration complète, accès root et options à distance

 Mise à l'échelle illimitée

Évoluez à la hausse ou à la baisse rapidement en temps réel, via l'ajout de mémoire, de puissance de traitement, de serveurs de jeux, etc., en 30 minutes maximum
Exemples de configurations de serveur Choisissez parmi les configurations disponibles afin d'opter pour le serveur qui correspond le mieux à vos besoins. Game server hosting pro

Configuration : Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 cœurs, 3,80 GHz | 16 Go de RAM | 1 disque dur de 1 To | CentOS | 20 To de bande passante*

Configuration : Intel Xeon 5120 | 28 cœurs, 2,20 GHz | 32 Go de RAM | 1 disque dur de 1 To | CentOS | 20 To de bande passante*

Configuration : AMD EPYC 7F72 | 48 cœurs, 3,20 GHz | 512 Go de RAM | 1 unité SSD SED de 960 Go | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 To de bande passante*

L'excellence du jeu sur le cloud
Jeune joueur qui joue le soir
Expérience de jeux novatrice sur le cloud

Skyegrid utilise IBM Cloud et IBM Cloud Bare Metal Servers pour offrir des jeux vidéo de haut niveau sur le cloud aux joueurs ayant de petits budgets.

Section médiane d'une personne tenant une manette de jeu vidéo à la maison
Dynamiser les jeux en ligne multijoueurs

Exit Games exécute son cloud de développement de jeux Photon sur IBM Cloud Bare Metal Servers afin de prendre en charge 250 millions de joueurs par mois.

Jeune homme jouant à des jeux vidéo en ligne à la maison sur un PC
IBM Cloud pour les développeurs de jeux
IBM Cloud offre aux développeurs de jeux le cloud public le plus sécurisé et le plus évolutif pour leurs charges de travail, ainsi qu'IBM Watson® et IBM Blockchain, afin de prendre en charge la conception de jeux attractifs et de nouveaux modèles de monétisation.
Image en gros plan de serveurs bare metal
Démarrer avec le bare metal
Explorez les options de sécurité, de stockage et logicielles. Consultez nos tutoriels, notre documentation et plus encore.
Étapes suivantes

Explorez notre offre bare metal pour découvrir les options disponibles. Utilisez l'estimateur de coûts afin d'estimer vos coûts ou enregistrez un devis pour une commande future.

 En savoir plus
Notes de bas de page

*20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.