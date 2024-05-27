Une faible latence est essentielle à la réputation d'un jeu et à la réussite d'un développeur. Chaque centre de données IBM Cloud® en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie est connecté à notre réseau privé mondial, ce qui rend les transferts et les téléchargements de données plus rapides et plus efficaces. Et tous nos centres de données sont conçus pour dépasser les normes du secteur en matière de serveurs de jeux cloud sur lesquels vous pouvez compter.