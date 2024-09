Pour tirer parti de cette vaste opportunité de croissance, les développeurs de jeux doivent être en mesure de créer des expériences multijoueurs de qualité, dont la complexité va des échecs pour deux joueurs aux MMOG (jeux en ligne massivement multijoueurs). Ils doivent concevoir et élaborer ces jeux, puis les livrer sur une plateforme fiable et évolutive, afin que les joueurs aient des expériences de jeu vidéo positives, quel que soit leur emplacement ou le dispositif utilisé.

En 2009, Exit Games a créé le Photon Cloud, une offre SaaS (logiciel en tant que service) pour le développement et l’hébergement de jeux multijoueurs. Le modèle SaaS rend la plateforme accessible même aux développeurs indépendants, aux start-ups ou aux étudiants, leur donnant accès aux mêmes outils que les plus grands studios. À ce jour, plus de 490 000 développeurs de jeux sont inscrits sur la plateforme dans le monde entier et plus de 500 millions d’utilisateurs jouent chaque mois à des jeux vidéo hébergés sur Photon Cloud, ce qui en fait le plus grand cloud de jeu au monde.

« Nous voulions simplifier le développement des jeux multijoueurs », explique Christof Wegmann, fondateur et directeur technique (CTO) d’Exit Games. « Par le passé, ces types de jeux étaient réservés à de grandes entreprises de développement, car elles seules disposaient des ressources suffisantes pour ce degré de complexité. Nous voulions créer une solution non seulement pour eux, mais aussi pour les acteurs isolés et les petits studios de développement de jeux vidéo qui ont également de grandes idées et beaucoup de créativité. »

Satisfaire plus de 500 millions d’utilisateurs n’est pas une tâche facile. Exit Games a la responsabilité envers ses développeurs de jeux vidéo de fournir un service cloud fiable et hautement disponible qui répondra à des niveaux de demande élevés.

Si les joueurs subissent un décalage ou ne parviennent pas à accéder à leur jeu préféré, ils cesseront de jouer, généralement convaincus que c’était la faute du développeur du jeu vidéo. Pour éviter ce type de réclamation, la disponibilité de Photon Cloud est essentielle à la réussite et à la réputation de ses clients.

Exit Games doit également s’assurer que sa plateforme offre l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à mesure que la technologie du jeu vidéo évolue.