« Ce que nous avons vu dans IBM Cloud était un monde magique qui proposait tout ce que nous recherchions, explique M. Job. IBM Cloud Bare Metal Servers a pu répondre à toutes nos exigences en termes de sécurité et d’évolutivité. Il y avait des centres de données IBM en Europe, ce qui était un élément clé parce que le RGPD [Règlement général sur la protection des données] était déjà dans l’air du temps. »

Comme le précise son collègue, Sandor Ungvari, directeur technique, « Nous voulions développer une solution cloud-native et fournir le logiciel dans les formats d’image Docker. Nous avions besoin pour cela d’une plateforme de conteneurs. Nous avons choisi la plateforme Red Hat OpenShift on IBM Cloud, car elle était beaucoup plus avancée que les autres à ce moment-là. »

La solution IBM Cloud Bare Metal Servers combinée à Red Hat OpenShift on IBM Cloud a permis à Circeo de réussir dès son lancement. Au début, la plateforme de prêt électronique de Circeo, TheLoanFactory, accordait quelques prêts par jour. Aujourd’hui, la société traite des milliers de demandes de prêt et d’ouvertures de compte au quotidien, dans sept pays européens, et se prépare à étendre ses services à la région Asie-Pacifique. M. Job espère franchir rapidement le seuil des 10 000 prêts par jour.

« IBM Cloud fournit notamment la capacité de faire évoluer notre activité très rapidement », insiste M. Job. « En quelques clics, la console IBM Cloud nous permet de déployer de nouvelles solutions pour répondre à tous nos besoins. »

M. Ungvari souligne que la plateforme OpenShift offre également une évolutivité élastique pour gérer les pics d’activité, par exemple au moment du Black Friday.

Le Black Friday est un événement très attendu chaque année pour les clients, les commerçants et les banques, qui génère une augmentation significative du nombre de demandes de prêts. Grâce à l’infrastructure IBM Cloud solide et flexible, TheLoanFactory peut faire face à ces pics d’activité de façon fluide.

En revanche, 2020 a représenté un défi de taille avec la pandémie de COVID-19. Lorsque la pandémie a frappé, plusieurs gouvernements européens ont imposé que les banques reprogramment des prêts pour aider les citoyens et les entreprises qui rencontraient des difficultés face à la crise sanitaire mondiale. Grâce à la flexibilité et à la capacité de configuration uniques de TheLoanFactory, les banques partenaires de Circeo ont pu se mettre en conformité en quelques heures. Six mois plus tard, les banques ne disposant pas de la solution SaaS de Circeo avaient encore de difficultés de mise en conformité.