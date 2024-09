Bon nombre d'entreprises à la recherche d'une infrastructure cloud souhaitent bénéficier de la sécurité et des performances du matériel dédié, mais aussi d'une certaine expérience, notamment en ce qui concerne le provisioning, la facturation et la gestion des services cloud. Les IBM Cloud Bare Metal Servers sont des serveurs spécialisés à locataire unique qui peuvent être mis à disposition et utilisés dans le cadre d'une facturation par incréments horaires ou mensuels. IBM propose également une infrastructure certifiée pour certaines des charges de travail les plus courantes et les plus exigeantes.

Nos serveurs bare metal sont disponibles par incréments horaires ou mensuels

Vous bénéficiez des GPU NVIDIA de dernière génération et de la microarchitecture x86 d'Intel Xeon et AMD EPYC

Plusieurs serveurs bare metal peuvent communiquer sur le réseau privé virtuel d'IBM Cloud comme s'ils étaient installés dans la même armoire

Charges de travail d'entreprise

Pour de nombreuses entreprises qui passent au cloud, une grande partie du travail consiste à définir la voie à suivre pour les applications et l'infrastructure existantes. Pour accompagner ces organisations, IBM propose une infrastructure certifiée SAP et VMware. Celle-ci est conçue pour aider les entreprises à accélérer leurs processus de migration et de modernisation.