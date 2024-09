Prestation de services unifiée de bout en bout

Programme BREAKTHROUGH d'IBM pour RISE with SAP, option partenaire premium En tant que fournisseur premium de l'édition privée de RISE with SAP S/4HANA Cloud, IBM propose une approche complète aux entreprises migrant vers SAP S/4HANA. En associant IBM Cloud à nos services gérés de conseil, d'implémentation, d'application et de gestion technique, nous simplifions votre parcours et vous offrons une responsabilité unifiée. Vous pouvez ainsi stimuler plus rapidement l'innovation métier grâce à des processus plus légers, plus intelligents et plus évolutifs.