Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur VMware Cloud Foundation as a Service avec un contrat de 1 ou 3 ans et économisez jusqu’à 200 000 USD en crédits de migration des workloads VMware. Contactez votre représentant IBM ou lisez plus d'informations sur l’offre.

* Les crédits de migration ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients des offres VMware Cloud Foundation (solutions VMware sur IBM Cloud). Cette offre de crédits de migration est valable jusqu’au 30 septembre 2024.

Les crédits de migration sont disponibles pour les comptes IBM Cloud Paygo, les comptes d’abonnement et les comptes d’entreprise.

La consommation à la demande d’IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) as a Service, y compris les licences VCF intégrées, avec une seule machine virtuelle comprenant 1 vCPU, 1 Go de RAM, 20 Go de stockage vSAN, et un serveur Efficiency Network Edge est facturée 123,32 USD par mois dans toutes les régions IBM Cloud uniques et multizones, à l’exception des centres de données IBM Cloud de Dallas, au Texas, qui facturent 127,00 USD par mois.