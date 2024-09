En collaboration avec SimpleCloud, partenaire commercial d’IBM, butic a lancé un environnement d’apprentissage cloud pour ses étudiants. La solution – hébergée sur IBM® Cloud® – permet aux utilisateurs d’accéder, pour leurs travaux d’architecture, de construction et d’ingénierie, à des postes de travail virtuels dotés de logiciels de graphisme haut de gamme et de processeurs puissants par l’intermédiaire de dispositifs client léger.

Défi Pour héberger ses cours et ses projets connexes, butic The New School avait besoin de créer un espace d’apprentissage virtuel.

Transformation butic a rejoint SimpleCloud, partenaire commercial d’IBM, pour lancer une solution cloud de type poste de travail hébergée sur IBM Cloud.

Résultats Offre une portée mondiale en attirant et en soutenant des étudiants sur deux continents Rationalise la gestion des licences grâce à des profils suivis de près Maintien des coûts à un niveau bas en supprimant des coûts liés à la maintenance du matériel et à la consommation d’énergie

Description du défi Réduire les obstacles à la connaissance « Ne cessez jamais d’apprendre » est un mantra qui a fait ses preuves, car il encourage chacun d’entre nous à élargir ses connaissances, à découvrir de nouvelles façons de penser et à évoluer vers quelque chose de mieux. Avoir accès aux bonnes informations, aux bons outils de formation et aux bonnes écoles sont autant facteurs essentiels pour acquérir de nouvelles compétences et améliorer les atouts d’une personne. Cependant, si les apprenants ne disposent pas des fonds nécessaires pour payer cet accès, ou s’ils ne se trouvent pas physiquement à proximité de l’un de ces établissements (ou même dans le même pays), leurs possibilités d’amélioration sont entravées. Marco Antonio Fernández, fondateur et directeur général de butic, veut changer cela. « J’ai été dans le secteur de l’éducation pendant les 20 dernières années », explique M. Fernández. « J’ai notamment travaillé dans une école espagnole dont le modèle d’enseignement était plutôt conventionnel. Lorsqu’un étudiant voulait étudier en dehors des heures de classe, il devait venir à l’école et trouver un poste de travail disponible. » Cependant, les postes étaient souvent utilisés pour d’autres classes, et l’école ne pouvait pas garantir qu’un poste de travail serait disponible pour les étudiants lorsqu’ils en auraient besoin. Pour rendre l’enseignement plus pratique et plus innovant, M. Fernández a imaginé un nouveau modèle. Plutôt que de fonctionner avec des bâtiments physiques et des postes de travail, il souhaitait passer à une stratégie plus virtuelle. « Pouvoir oublier le matériel informatique », poursuit-il. « Oublier les licences logicielles. Je voulais une école où l’étudiant, en payant ses frais de scolarité, disposerait d’un espace de travail virtuel, avec toutes les licences nécessaires. » Cette nouvelle école devait non seulement faciliter l’apprentissage, mais également réduire les contraintes d’accès pour les étudiants, où qu’ils se trouvent dans le monde. D’autant plus que les types de cours proposés par l’école – architecture, ingénierie, construction et technologie – exigent un environnement d’exploitation robuste, dont les prix sont généralement peu abordables. « Les matières que nous enseignons sont assez complexes », ajoute M. Fernández. « Ce type de travail nécessite une forte capacité de calcul, beaucoup de mémoire et une carte graphique haut de gamme. Dans de nombreux endroits du monde, un étudiant est peu susceptible de disposer de ce genre de resources. Le simple fait de payer les frais de scolarité peut déjà être difficile. Mais une station de travail haut de gamme, avec des capacités graphiques avancées et qui coûte plusieurs milliers de dollars est souvent inabordable. Animé par sa vision, M. Fernández a commencé à chercher des financements pour que son rêve puisse devenir réalité.

Description de la transformation Travailler virtuellement Connaissant déjà SimpleCloud, partenaire commercial d’IBM, M. Fernández et butic se sont tournés vers nous pour obtenir de l’aide. C’est la ferme de rendu en Espagne, explique M. Fernández. « Tout le monde les connaît. À n’importe quel événement, à n’importe quel festival, vous les verrez. Et je les connais personnellement depuis une dizaine d’années. » SimpleCloud a fourni à l’école une solution cloud haute performance de poste de travail, de sorte que les étudiants du monde entier peuvent maintenant utiliser leurs appareils client léger personnels pour accéder à l’environnement d’apprentissage butic. À son tour, butic a créé différents profils d’apprentissage au sein de la solution SimpleCloud, qui fournissent aux utilisateurs des configurations matérielles virtuelles prédéfinies, avec les licences logicielles associées. « Sur mon panneau de configuration, je peux tout changer pour configurer un nouveau profil », note M. Fernández. « Ce contrôle est important, car certaines des applications que nous utilisons pour nos étudiants ont des exigences techniques très spécifiques. Nous pouvons également nous assurer que toutes les licences d’un profil sont parfaitement légales. » L’école a été lancée en janvier 2019 et propose une multitude de cours dans les domaines de l’architecture, de la construction et de l’ingénierie. Rien que pour la première année, l’école a soutenu près de 400 étudiants dans le monde. « Il était important que SimpleCloud nous soutienne à partir de centres de données dans le monde entier », ajoute M. Fernández. « Notre marché principal n’est pas l’Espagne. C’est plutôt l’Amérique latine. » La solution SimpleCloud est hébergée dans le cloud IBM public, qui repose sur IBM Cloud Bare Metal Servers et utilise des centres de données à Francfort, en Allemagne et à Dallas, au Texas. De plus, le système utilise la technologie VMware pour simplifier la configuration et la gestion des espaces de travail virtuels.

Description des résultats Silence ! On enseigne... Depuis son lancement, l’environnement SimpleCloud, soutenu par IBM Cloud, a fonctionné de manière tout à fait transparente pour butic, offrant ainsi un espace d’apprentissage efficace et fiable aux étudiants. « Pour moi, la technologie doit être comme un arbitre dans le football », commente M. Fernández. « Le meilleur arbitre, c’est celui dont on remarque à peine la présence. Mon champ de compétence est l’éducation, et je ne veux pas me soucier outre mesure de technologie. D’ailleurs, mon niveau technique est assez modeste. » Cette tranquillité d’esprit s’applique également à la gestion des licences logicielles, qui peut être un véritable casse-tête pour une école. « Chaque application dans SimpleCloud est légale », souligne M. Fernández. « Il existe de nombreux pays dans lesquels cela représente un grand changement pour nos étudiants. Comme nous contrôlons les logiciels qu’ils utilisent, nous pouvons nous assurer que les choses sont correctement gérées. » Le choix d’une stratégie virtuelle soutenue par la technologie SimpleCloud et IBM Cloud a également permis à l’école d’éviter d’importants coûts de déploiement initial, notamment en créant un modèle d’exploitation correspondant aux dépenses technologiques et à l’utilisation réelle des licences. « Lorsque j’ai lancé butic, mes ressources étaient extrêmement limitées », se souvient M. Fernández. « SimpleCloud et IBM m’ont permis de lancer le projet avec ce que j’avais. Au lieu d’acheter 100 postes de travail pour des milliers de dollars, mes élèves peuvent utiliser des clients légers. Sans ces économies, nous n’aurions pas pu démarrer. » L’architecture virtuelle permet également de réduire les coûts de support informatique. « Dans ma dernière école, j’avais cinq personnes pour réparer des machines, pour gérer les licences, pour tout faire », explique M. Fernández. « SimpleCloud s’occupe de l’ensemble de la plateforme, de sorte que nous n’avons pas d’informaticiens chez butic. En plus du service de haute qualité fourni par SimpleCloud, butic est également satisfait de l’utilisation d’IBM Cloud. « Je ne voulais pas que des problèmes avec le fournisseur cloud puissent affecter l’apprentissage de mes étudiants », ajoute M. Fernández. « Mais pour moi, la marque IBM est synonyme de sécurité. Elle est aussi synonyme de confiance. Cela signifie beaucoup de choses, entre autres que nous travaillons dans un environnement professionnel. Et précisément, je voulais un environnement professionnel pour mes élèves. »