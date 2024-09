L'avenir est au cloud gaming, d'après Rolly Edward, fondateur et président-directeur général de Skyegrid. Par le passé, si vous n'aviez pas accès à un PC ou à un ordinateur portable, ou si ces appareils ne possédaient pas les spécifications nécessaires, vous ne pouviez tout simplement pas jouer aux jeux vidéo les plus récents et les plus avancés. « J'ai eu l'idée de créer un service de jeux par abonnement afin que tout le monde puisse jouer, même sans le matériel nécessaire », explique Rolly Edward.

Skyegrid a été créé pour fournir une plateforme cloud qui permet aux joueurs disposant d'un budget limité de jouer à des jeux en ligne à partir de leurs appareils mobiles ou de leurs ordinateurs plus anciens. Et pas n'importe quels jeux. Skyegrid souhaitait pouvoir proposer à ses abonnés des jeux AAA, une désignation qui, dans l'industrie du jeu, désigne les jeux de haut niveau créés par des studios plus importants, avec des budgets plus conséquents.



Offrir une expérience de jeu de premier ordre via le cloud peut être un défi. Si la puissance de calcul disponible est insuffisante, les utilisateurs peuvent connaître des temps de latence, ou décalages, qui perturbent sérieusement le jeu. Pour offrir une expérience de jeu aussi agréable que sur une console ou un ordinateur, Skyegrid avait besoin d'une plateforme cloud puissante pour prendre en charge son service. Trouver la meilleure solution est devenu encore plus important après que Skyegrid a établi un partenariat avec plusieurs entreprises de télécommunications en Indonésie. « Nous mettons en place des partenariats avec de nombreuses sociétés de télécommunications en Indonésie, qui intègrent Skyegrid à leur forfait de données mobiles », explique M. Edward. Skyegrid devait donc se préparer à une forte augmentation du nombre d'abonnés grâce à ces partenariats.