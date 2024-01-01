Solution d'hébergement sur serveurs dédiés

L'hébergement sur serveurs dédiés d'IBM offre une isolation, un contrôle et une sécurité totale pour vos charges de travail les plus lourdes et les plus critiques. Notre environnement de serveurs privés bare metal offre un maximum de personnalisation et de performances grâce à un large éventail d'options de configuration, à des architectures de processeurs Intel® et AMD, à un stockage polyvalent et bien plus encore. Contrairement aux autres fournisseurs, IBM Cloud® propose des sites d'hébergement sur serveurs dédiés dans plus de 60 centres de données et 19 pays.