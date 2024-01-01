Solution d'hébergement sur serveurs dédiés

L'hébergement sur serveurs dédiés d'IBM offre une isolation, un contrôle et une sécurité totale pour vos charges de travail les plus lourdes et les plus critiques. Notre environnement de serveurs privés bare metal offre un maximum de personnalisation et de performances grâce à un large éventail d'options de configuration, à des architectures de processeurs Intel® et AMD, à un stockage polyvalent et bien plus encore. Contrairement aux autres fournisseurs, IBM Cloud® propose des sites d'hébergement sur serveurs dédiés dans plus de 60 centres de données et 19 pays.
Découvrez comment Intel et IBM sont engagés pour aider les clients à moderniser et à sécuriser leurs charges de travail HPC.
Obtenez 1 000 USD de réduction sur la technologie Intel® de 4e génération sur les serveurs bare metal IBM Cloud.
Notre hébergement sur serveurs dédiés offre toute une gamme de processeurs Intel et AMD haut de gamme conçus pour les serveurs bare metal IBM Cloud. Il offre également des capacités BYO, un stockage polyvalent, une mémoire étendue et bien plus encore.
Plus les données sont proches de vos utilisateurs, moins vous rencontrez de problèmes en termes de latence, de sécurité et de respect des délais pour la prestation de services. Avec l'hébergement sur serveurs dédiés IBM, vous disposez d'un réseau de centres de données et de points de présence dispersés dans le monde entier.
Vous pouvez prévoir un hébergement sur serveurs dédiés pour SAP HANA/SAP NetWeaver et d'autres charges de travail certifiées et ajouter les derniers processeurs graphiques NVIDIA Tesla pour vos besoins en matière de calcul haute performance.
Récemment, nous avons réduit de 17 % en moyenne nos tarifs d'hébergement dédié sur IBM Cloud Bare Metal Servers. Nous avons également inclus 20 To de bande passante gratuite.1 Choisissez entre une facturation horaire, mensuelle ou réservée à des prix fixes pour une gestion plus intelligente des coûts liés au cloud.
4 cœurs, 3,80 GHz / 16 Go de RAM / 1 To SATA x 1 / 20 To de bande passante1
20 cœurs, 2,20 GHz / 32 Go de RAM / 1 To SATA x 1 / 20 To de bande passante1
48 cœurs, 2,40 GHz / 32 Go de RAM / 1 To SATA x 1 / 20 To de bande passante1
Choisissez entre des processeurs uniques, doubles ou quadruples avec les technologies Intel ou AMD les plus récentes. Sélectionnez la vitesse, la mémoire RAM, le système d'exploitation de stockage et plus encore. Ou choisissez un hébergement sur serveurs dédiés préconfiguré afin d'accélérer le processus de mise à disposition.
Obtenez davantage de contrôle sur votre environnement d'hébergement sur serveurs dédiés grâce aux droits d'accès de l'utilisateur root. Les serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers sont des serveurs de calcul physiques, dédiés et privés qui fournissent les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin.
Effectuez des tâches à traitement intensif plus rapidement. Prenez en charge les charges de travail d'hébergement dédié modernes et les services conteneurisés avec jusqu'à 128 cœurs par plateforme.
Obtenez des serveurs dédiés mensuels en ligne dans un délai de deux à quatre heures seulement. Les serveurs dédiés horaires peuvent être opérationnels en 30 minutes.
Découvrez la vitesse du réseau entre les serveurs bare metal en termes de débit réseau et de latence.
Ce type d'hébergement fournit un accès à distance à des serveurs virtuels ou physiques hors site et aux ressources associées moyennant un abonnement mensuel ou un tarif basé sur l'utilisation.
Ce type d'hébergement fournit un espace de stockage pour les fichiers qui composent votre site web et les logiciels, le matériel physique et l'infrastructure de réseau qui permettent à votre site Web d'être accessible à d'autres personnes sur l'internet.
Consultez nos tutoriels, nos solutions de sécurité et de stockage ainsi que nos options logicielles.
Personnalisez un serveur dédié avec vos spécifications exactes et obtenez un devis téléchargeable..
L'hébergement sur serveurs dédiés n'est pas exactement ce que vous recherchez ? Explorez les options de serveur privé virtuel (VPS).
120 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux tarifs et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.