Pays éligibles

Certains pays ne sont pas autorisés à effectuer des transactions en ligne sur www.ibm.com/fr-fr. Vous devez contacter un vendeur via le bouton d’aide disponible sur chaque page produit pour obtenir une assistance. Certains pays peuvent également bénéficier de remises exclusives. Vérifiez si votre région vous donne accès à ces offres spéciales.

 
Afghanistan
Albanie
Algérie
Samoa américaines
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua
Argentine
Arménie
Aruba
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap Vert
Îles Caïmans
République centrafricaine
Tchad
Chili
China
Colombie
Congo
Congo, République démocratique du
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Curaçao
Djibouti
Dominique
Équateur
Le Salvador
Eswatini
Éthiopie
Îles Féroé
Fidji
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Groenland
Grenade
Guadeloupe
Guernesey
Guinée
Guyane
Islande
Inde
Indonésie
Irak
Île de Man
Jamaïque
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kirghizistan
République démocratique populaire lao
Liban
Lesotho
Libye
Liechtenstein
Macao
Macédoine
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Mauritanie
Île Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nouvelle-Calédonie
Niger
Nigeria
Niue
Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Porto Rico
Qatar
Réunion
Fédération de Russie
Rwanda
Soudan du Sud
Sainte-Lucie
Samoa
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Slovaquie
Slovénie
Îles Salomon
Somalie
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts et Nevis
Soudan
Suriname
Tadjikistan
Tanzanie
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad
Tunisie
Ouganda
Ukraine
Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Zambie
Zimbabwe
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bangladesh
Belgique
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Canada
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Égypte
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
Corée, République de
Lettonie
Libéria
Lituanie
Luxembourg
Malaisie
Mexique
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Oman
Pakistan
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Arabie Saoudite
Singapour
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
Vietnam

