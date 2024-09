Admettons-le : le commerce n’est pas une activité facile. Toutefois, de puissantes expériences de commerce électronique et omnicanal sont désormais un moteur de croissance essentiel pour toutes les entreprises. IBM iX apporte aux clients une suite complète de conseil pour exploiter une expertise et des partenariats d’écosystème de classe mondiale, couvrant la stratégie, la conception, la mise en œuvre, l’intégration et les opérations. Nous aidons les entreprises à tirer parti de la puissance des données et de l’IA, grâce à une expertise sectorielle approfondie et à l’accélérateur innovant IBM iX Experience Orchestrator (notre framework éprouvé et open source de composants et de connecteurs) pour obtenir des résultats métier à la pointe du marché. Le résultat ? Une expérience client guidée par des informations clés et axée sur les résultats, qui renforce la confiance et accroît de manière rentable votre portée ainsi que votre pertinence.