Les services de migration vers le cloud d’IBM Consulting vous aident à gérer la migration vers le cloud de votre entreprise afin que vous puissiez vous concentrer sur tout le reste. Nous vous aidons à migrer vos workloads vers le cloud public, le cloud privé ou encore un centre de données modernisé et ce, pour permettre la transformation numérique. Nous prenons ainsi en charge divers modèles de migration tels que cloud vers cloud, cloud vers site, site vers cloud et site vers site. Grâce à son expertise AWS, Azure, Google Cloud et Oracle Cloud, notre équipe d’experts cloud adopte une approche déclarative et continue de votre plan de migration. Elle exploite les outils et les actifs de migration, et incorpore l’automatisation intégrée et l’IA générative à chaque phase pour vous aider à chaque étape de votre parcours de migration.