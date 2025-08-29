Niveau gratuit d’IBM Cloud

Créez votre compte gratuitement. Essayez plus de 40 produits toujours gratuits, sans limite de temps.
Ce que vous obtenez Le compte IBM Cloud est un compte avec paiement à la carte, qui comprend l’accès à plus de 40 produits (y compris les API IBM Watson) avec une version gratuite. Sans frais ni engagement initial, vous pouvez annuler à tout moment. Vous ne payez que ce que vous utilisez au-delà de la version gratuite.
Un compte IBM Cloud gratuit

Votre compte IBM Cloud gratuit est un compte avec paiement à la carte et comprend l'accès à plus de 50 produits avec un niveau gratuit. Vous ne payez que ce que vous utilisez au-delà du niveau gratuit. Sans frais ni engagement initial, vous pouvez annuler à tout moment.
Plus de 40 produits toujours gratuits

Accédez à plus de 40 produits toujours gratuits avec un plan Lite, notamment aux API IBM Watson. Ces produits n’expirent jamais et n’entraînent aucune facturation.
200 USD de crédit cloud

Nous vous offrons un crédit pour vos premiers 200 USD d’applications et de services. Essayez n’importe quel produit IBM Cloud avec ce crédit, disponible pendant 30 jours.

Produits IBM Cloud

Accéder au catalogue complet d’IBM Cloud
À la une Toujours gratuit Essai gratuit Promotions

Nos clients

Foire aux questions

Votre compte gratuit IBM Cloud vous donne accès à plus de 40 produits avec des plans tarifaires Lite. Cela signifie que le plan est toujours gratuit. Vous ne serez jamais facturé et le plan n’expirera jamais. 

  • Vous pouvez mettre à disposition une instance de n’importe quel service avec un plan Lite.
  • Au bout de 10 jours sans activité de développement, vos applications se mettent en veille. Vous pouvez réactiver vos applications en recommençant à travailler dessus.
  • Au bout de 30 jours sans activité de développement, vos instances de service avec plan Lite sont supprimées.

Pour commencer à créer sur IBM Cloud, vous devez d’abord créer un compte en utilisant une adresse e-mail (l’adresse e-mail ne doit pas être associée à un compte existant).

Il vous sera demandé de communiquer en amont vos informations de paiement. Toutefois, aucun montant ne sera débité à l’exception de tout service facturable. Une retenue nominale sera placée sur votre carte afin de confirmer son authenticité.

Une fois vos informations de paiement saisies, un message de confirmation s’affichera à l’écran avec le montant de cette retenue. Ce dernier est déterminé par le commerçant, mais est généralement de l’ordre de 1,00 USD. 

Ces informations nous permettent de vous offrir une expérience de paiement à la carte optimale, le cas échéant.

Les plans Lite ne donnent jamais lieu à facturation. Cependant, la mise à niveau vers un plan avec paiement à la carte peut être nécessaire pour consommer des plans de produits non-Lite sur le niveau gratuit. Le dépassement du seuil du niveau gratuit pour le service peut engendrer des frais. Votre utilisation des ressources vous est ensuite facturée mensuellement. 

Vous pouvez définir des seuils de dépenses distincts pour le compte, le conteneur, l’exécution, tous les services et des services spécifiques. Vous recevez automatiquement des notifications lorsque vos dépenses mensuelles atteignent 80 %, 90 % et 100 % de ces seuils. Pour définir des notifications relatives aux dépenses, cliquez sur Gérer > Facturation et utilisation, puis sélectionnez Notifications relatives aux dépenses. Pour plus d’informations, consultez Définir les notifications relatives aux dépenses.

Découvrir les codes promo

Toujours gratuit : il s’agit de produits avec un plan Lite qui n’expirera jamais. Ils sont conçus pour que vous puissiez travailler sur vos projets en toute tranquillité et éviter de générer une facture accidentelle. Les quotas du plan Lite sont basés sur l’utilisation, n’expirent jamais et sont renouvelés mensuellement ou sur une base d’utilisation unique. Voir tous les produits du plan Lite.

Essai gratuit : l’essai gratuit s’apparente à un essai premium. Toutefois, il nécessite un compte d’abonnement ou de paiement à la carte. Le quota varie en fonction du produit et peut s’appuyer sur une plage de temps ou une utilisation spécifique, ou encore ne jamais expirer. Des frais sont susceptibles de vous être facturés pour certains produits si votre consommation excède la version gratuite. Voir tous les produits du plan gratuit.

Une fois la limite de quota atteinte pour les instances du plan Lite, le service est suspendu pour ce mois. Les limites de quota sont définies par organisation et non par instance. Les nouvelles instances créées dans la même organisation reflètent toute utilisation des instances précédentes. Les limites de quota sont remises à zéro le premier de chaque mois.

Pour vérifier votre consommation, accédez à Gérer > Facturation et utilisation dans la console, puis sélectionnez Utilisation. Pour plus d’informations, consultez Visualiser votre utilisation.

Pour recevoir votre crédit de 200 USD, vous devez disposer d’un compte de paiement à la carte. Une fois votre compte créé, votre crédit de 200 USD apparaîtra sur la page Utilisation dans la console IBM Cloud. Accédez à la page Paramètres de compte pour consulter vos promotions actives. Votre crédit promotionnel de 200 USD est automatiquement appliqué, mais son apparition sur votre compte peut prendre quelques heures. Le crédit est disponible uniquement pour les nouveaux comptes avec paiement à la carte et ne peut s’appliquer à des offres tierces.

Les comptes IBM Cloud en version d’essai sont disponibles pour les enseignants et les étudiants des établissements universitaires agréés délivrant des diplômes. Pour bénéficier d’un compte en version d’essai, consultez la rubrique Téléchargement du logiciel IBM SkillsBuild et validez les identifiants de votre établissement. Vous pouvez retrouver toutes les instructions relatives à la création de compte ici (lien externe à ibm.com).

Lorsque vous ajoutez une carte de crédit à votre compte IBM Cloud en version d’essai, celui-ci devient un compte avec paiement à la carte. Il ne peut alors plus être reconverti en version d’essai. En outre, les codes de fonction pédagogique ne peuvent pas être utilisés à partir d’un compte avec paiement à la carte. Pour plus d’informations sur les versions d’essai pédagogiques des comptes IBM Cloud, consultez la FAQ du téléchargement du logiciel IBM SkillsBuild.

Allez sur la page Facturation et promotions et saisissez votre code promotionnel. Vérifiez les détails de la promotion, puis cliquez sur Appliquer. Une fois le code promotionnel appliqué, un message d’opération réussie s’affiche.

Veuillez noter qu’à des fins d’authentification, vous devez enregistrer une carte de crédit sur votre compte pour appliquer des codes promotionnels.

Vous pouvez utiliser l’estimateur de coûts pour estimer le coût des produits IBM Cloud en personnalisant les plans en fonction de vos besoins. Explorez le catalogue pour trouver des offres à ajouter à une estimation.

Profitez d’une assistance technique gratuite via Stack Overflow (lien externe à IBM). Envoyez vos demandes d’assistance en lien avec la gestion des accès, les comptes, la facturation et l’utilisation.

