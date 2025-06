Les systèmes BPM aident à optimiser les processus existants et à mieux structurer le développement de nouveaux processus. Les redondances et les goulots d’étranglement sont éliminés, ce qui augmente l’efficacité et la productivité. En devenant plus agiles, les entreprises peuvent accélérer l’obtention des résultats escomptés et allouer les ressources épargnées à d’autres tâches prioritaires.