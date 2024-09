Les applications cloud natives permettent une commercialisation plus rapide, une meilleure évolutivité, une gestion plus simple et une réduction des coûts grâce à la conteneurisation, aux microservices, à l’automatisation et aux pratiques de DevOps. Les services de développement d’applications cloud d’IBM sont axées sur la co-création et la co-exécution en utilisant des architectures, des outils et des accélérateurs de référence, des modèles de distribution virtuelle et des solutions d’environnements multicloud qui vous permettent de vous développer et d’innover à grande échelle dans votre entreprise.