L’IA redéfinit le cyber-risque Découvrir le nouveau terrain des attaquants et des défenseurs

Solutions de sécurité cloud

Passez en toute confiance au multicloud hybride et intégrez la sécurité à chaque étape de votre parcours d'adoption du cloud
Obtenir le rapport sur le coût d’une violation de données 2025
Illustration d’un programme de sécurité d’entreprise et de la gestion du cloud hybride

Une IA intelligente commence par une sécurité et une gouvernance plus intelligentes

Participez à cet échange aux côtés d’un leader de la cybersécurité dans une entreprise de soins de santé du Fortune 20 pour découvrir les bonnes pratiques à adopter afin de sécuriser l’IA.

S’inscrire au webinaire
Sécurité fiable et innovante

L'intégration du cloud à votre programme de sécurité d'entreprise existant ne consiste pas seulement à ajouter quelques contrôles ou solutions ponctuelles supplémentaires. Cela nécessite une évaluation de vos ressources et des besoins de votre entreprise afin de développer une nouvelle approche de votre culture et de votre stratégie de sécurité dans le cloud. Pour gérer un programme de sécurité hybride et multicloud cohérent, vous devez établir une visibilité et un contrôle. Les produits et experts IBM Security peuvent vous aider à intégrer les contrôles appropriés, à orchestrer le déploiement des charges de travail et à établir une gestion efficace des menaces.

IBM Guardium Data Security Center a été désigné comme leader dans quatre catégories du Leadership Compass des plateformes de sécurité des données 2025 de KuppingerCole Analysts
Lire le rapport
Protégez et surveillez vos données, applications et environnements avec les services IBM security
Définissez votre état futur

Comprenez l'état futur de votre entreprise et votre programme de sécurité basé sur les risques. Établissez la sécurité du cloud à chaque niveau de la pile pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Créez et migrez vers le cloud en toute sécurité

Intégrez des contrôles de sécurité cloud natifs, mettez en œuvre une méthodologie secure-by-design et orchestrez et automatisez la sécurité pour définir et appliquer le programme de sécurité cloud de votre entreprise.

 

 
Exécutez une gestion continue des menaces et une résilience

Grâce à une visibilité et un contrôle centralisés, votre entreprise pourra surveiller et s'adapter au contexte des menaces. Détectez et contenez les attaques en orchestrant une réponse efficace aux incidents à l’échelle de l’organisation.

 
Solutions de sécurité multicloud hybrides Gestion des menaces
Gérez les informations concernant les menaces et les événements avec des insights précis pour s'adapter aux nouvelles menaces, détecter rapidement les attaques et y répondre.
Protection des données
Localisez, classez, sécurisez et gérez vos données critiques où qu'elles se trouvent. Conservez vos propres clés de chiffrement des données dans le cloud.
Gestion des identités et des accès (IAM)
Identifiez et gérez qui dispose des niveaux d'accès appropriés dans votre environnement multicloud hybride.
Plateforme de sécurité multicloud hybride
Connectez-vous aux sources de données sans déplacer vos données et agissez plus rapidement grâce à l'orchestration et à l'automatisation entre les outils et les équipes.
Solutions de sécurité mobile
Gérez et protégez vos appareils mobiles à partir d'une seule console et empêchez les cybermenaces telles que le phishing.
Solutions contre les fraudes
Authentifiez les clients, détectez les fraudes et assurez une protection contre les utilisateurs malveillants sur tous les canaux.
Services de sécurité du cloud Sécurité cloud et stratégie risques
Commencez par une stratégie de sécurité cloud holistique fondée sur les risques avec une gouvernance et un plan de préparation.
Protection de la charge de travail
Concevez, déployez et gérez des charges de travail sécurisées dès leur conception.
Services de sécurité offensive IBM X-Force Red
Engagez une équipe internationale de hackers qui vont infiltrer votre système et vous révéler vos vulnérabilités.
Services de gestion des menaces
Utilisez un cadre de sécurité plus intelligent pour gérer le cycle de vie complet des menaces.
Services de sécurité des données
Bénéficiez d'une protection complète des données les plus sensibles de votre organisation.
Services IAM cloud
Empruntez le chemin du succès avec un programme de migration dans le cloud de la gestion des identités et des accès (IAM).
Études de cas
Infirmières dans leur service discutant autour d’une tablette numérique
NHS Digital

NHS Digital a engagé IBM en tant que partenaire stratégique du Cyber Security Operations Centre (CSOC) pour fournir des services et un support de sécurité améliorés.

 En savoir plus
Illustration de traînées lumineuses sur un rond-point d’une ville
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB s'est associé à IBM pour réduire les efforts manuels de gouvernance des identités en fournissant une gestion sécurisée et transparente des identités de 8 000 employés.

 En savoir plus
Ressources Rapport Cost of a Data Breach 2025
97 % des entreprises ayant subi des incidents de sécurité liés à l’IA ne disposaient pas de contrôles d’accès appropriés.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Découvrez comment les pirates mènent leurs attaques et comment protéger votre organisation de manière proactive.
Rapport IBM Security X-Force 2024 sur le paysage des menaces dans le cloud
Obtenez des informations clés et des stratégies pratiques pour sécuriser votre cloud grâce aux derniers renseignements sur les menaces.
La sécurité cloud en quelques mots
Comprendre la sécurité du cloud, un ensemble de procédures et de technologies conçues pour répondre aux menaces externes et internes de la sécurité de l'entreprise, et comment les appliquer.
Orchestration des services de sécurité dans le cloud
Découvrez comment sécuriser votre cloud hybride, stimuler l'innovation et coordonner la réponse aux incidents afin de minimiser les risques pour votre entreprise.
Articles de blog
Restez au fait des dernières tendances et actualités en matière de sécurité.
Sécurisez votre cloud

Personnalisez votre expérience cloud avec des services et des solutions de sécurité cloud adaptés aux besoins de votre entreprise.