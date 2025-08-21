Solutions de sécurité cloud

L'intégration du cloud à votre programme de sécurité d'entreprise existant ne consiste pas seulement à ajouter quelques contrôles ou solutions ponctuelles supplémentaires. Cela nécessite une évaluation de vos ressources et des besoins de votre entreprise afin de développer une nouvelle approche de votre culture et de votre stratégie de sécurité dans le cloud. Pour gérer un programme de sécurité hybride et multicloud cohérent, vous devez établir une visibilité et un contrôle. Les produits et experts IBM Security peuvent vous aider à intégrer les contrôles appropriés, à orchestrer le déploiement des charges de travail et à établir une gestion efficace des menaces.