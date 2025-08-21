Solutions de sécurité cloud

L'intégration du cloud à votre programme de sécurité d'entreprise existant ne consiste pas seulement à ajouter quelques contrôles ou solutions ponctuelles supplémentaires. Cela nécessite une évaluation de vos ressources et des besoins de votre entreprise afin de développer une nouvelle approche de votre culture et de votre stratégie de sécurité dans le cloud. Pour gérer un programme de sécurité hybride et multicloud cohérent, vous devez établir une visibilité et un contrôle. Les produits et experts IBM Security peuvent vous aider à intégrer les contrôles appropriés, à orchestrer le déploiement des charges de travail et à établir une gestion efficace des menaces.
Découvrez comment les pirates mènent leurs attaques et comment protéger votre organisation de manière proactive.
Comprenez l'état futur de votre entreprise et votre programme de sécurité basé sur les risques. Établissez la sécurité du cloud à chaque niveau de la pile pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Intégrez des contrôles de sécurité cloud natifs, mettez en œuvre une méthodologie secure-by-design et orchestrez et automatisez la sécurité pour définir et appliquer le programme de sécurité cloud de votre entreprise.
Grâce à une visibilité et un contrôle centralisés, votre entreprise pourra surveiller et s'adapter au contexte des menaces. Détectez et contenez les attaques en orchestrant une réponse efficace aux incidents à l’échelle de l’organisation.
NHS Digital a engagé IBM en tant que partenaire stratégique du Cyber Security Operations Centre (CSOC) pour fournir des services et un support de sécurité améliorés.
CIB s'est associé à IBM pour réduire les efforts manuels de gouvernance des identités en fournissant une gestion sécurisée et transparente des identités de 8 000 employés.