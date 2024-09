La migration cloud, les microservices et l’adoption des conteneurs favorisent la modernisation des applications, mais celles-ci sont-elles sécurisées ? Les vulnérabilités au niveau des applications sont souvent décelées tardivement, car les DevOps et les processus de sécurité peuvent être dissociés. Les professionnels des services de sécurité des applications qui ont une connaissance approfondie du cycle de développement de logiciels (SDLC) peuvent vous aider à évaluer et à transformer vos pratiques « shift-left » et DevSecOps.