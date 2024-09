Partenaire mondial et responsable de portefeuille, services de cybersécurité Dinesh Nagarajan Dinesh est un expert en cybersécurité chevronné avec plus de 20 ans d’expérience dans le conseil et la transformation. En tant que partenaire mondial d’IBM Consulting, il conseille les directeurs généraux sur la sécurité des données, DevSecOps, la sécurité quantique et la stratégie de cryptographie. Fort d’un important vécu dans la réalisation de projets de sécurité à grande échelle, Dinesh a également occupé le poste de RSSI pour un grand fournisseur mondial de services financiers, dirigeant une équipe de spécialistes de la sécurité afin de fournir des services en la matière 7 jours sur 7.

Responsable principale des produits et services de cybersécurité Diana Henderson Mme Henderson caractérise et élabore des solutions efficaces pour ses clients et les leur fournit. Elle a occupé des postes de responsable de produits en rapport au matériel, à la commercialisation, à Linux, au cloud hybride et aux assurances. Elle a également occupé des postes techniques en rapport au développement de microprocesseurs. Mme Henderson est titulaire d'une maîtrise et d'une licence en génie électrique et informatique. Ces diplômes lui ont été décernés par l’université Carnegie Mellon. Elle détient neuf brevets américains.

Conseiller principal des services de cybersécurité Greg Tkaczyk Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la prestation de conseils, M. Tkaczyk agit au sein d’IBM dans notre centre mondial de compétences en rapport à la sécurité. Il se consacre à la conception et à l’application de technologies de sécurité et de micro-segmentation ainsi qu’à l’intégration de ces technologies à d’autres systèmes. Il est titulaire des certifications CISSP et CISA ainsi que de la qualification d'évaluateur en matière de sécurité (QSA) de l’industrie des cartes de paiement. Il est également inventeur et titulaire d'une maîtrise en sécurité de l'information. Il détient plusieurs brevets, qui lui ont été délivrés par l'USPTO.