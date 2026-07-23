IBMer un jour, IBMer toujours.

Les carrières ne suivent plus un parcours linéaire. On évolue, on explore, on prend des risques et on change de direction. Parfois, cela signifie poursuivre son chemin ailleurs. Ton passage chez IBM n’est pas simplement un chapitre qui se referme. C’est une expérience que tu emportes avec toi, dans ta façon de penser, de collaborer et de relever les défis.



Chez IBM, nous ne considérons pas nos alumni comme d’anciens employés, mais comme des membres d’une communauté plus vaste. Que tu nous aies quittés récemment ou il y a des années, tu fais toujours partie de notre histoire.