De la recherche à l’ingénierie logicielle, mettez vos compétences au service de l’un de nos domaines d’expertise et dépassez les frontières de l’innovation. Ici, les parcours professionnels ne sont pas tracés à l’avance. Les IBMers ont un impact concret auprès de leurs clients, de leurs communautés et de leurs collègues, de l’informatique quantique au cloud hybride, du mainframe à l’IA, et bien au-delà.
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IBMer un jour, IBMer toujours.
Les carrières ne suivent plus un parcours linéaire. On évolue, on explore, on prend des risques et on change de direction. Parfois, cela signifie poursuivre son chemin ailleurs. Ton passage chez IBM n’est pas simplement un chapitre qui se referme. C’est une expérience que tu emportes avec toi, dans ta façon de penser, de collaborer et de relever les défis.
Chez IBM, nous ne considérons pas nos alumni comme d’anciens employés, mais comme des membres d’une communauté plus vaste. Que tu nous aies quittés récemment ou il y a des années, tu fais toujours partie de notre histoire.
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IBM s’est engagée à ce que son processus de recrutement soit conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains (AMA)et au Code des droits de la personne de l’Ontario. Si vous avez un handicap qui requiert un aménagement raisonnable ou si, en raison de votre handicap, vous êtes incapable d’accéder à notre outil de recrutement, ou que vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez demander un aménagement raisonnable du processus de recrutement en envoyant un e-mail à recrops@ca.ibm.com.