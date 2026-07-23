Femme avec une flèche illustrée sur le côté
Consulter les offres d’emploi

Rejoignez-nous et créez des solutions innovantes qui transforment l’avenir, le vôtre, celui de vos collègues, de nos clients et du monde entier.

Recherche d'emploi
Une femme et un homme regardant un ordinateur portable

Domaines d’activité

De la recherche à l’ingénierie logicielle, mettez vos compétences au service de l’un de nos domaines d’expertise et dépassez les frontières de l’innovation. Ici, les parcours professionnels ne sont pas tracés à l’avance. Les IBMers ont un impact concret auprès de leurs clients, de leurs communautés et de leurs collègues, de l’informatique quantique au cloud hybride, du mainframe à l’IA, et bien au-delà.

Parcourir nos domaines professionnels

Début de carrière

Découvrez nos programmes destinés aux jeunes talents, y compris nos stages, et développez votre carrière tout en contribuant à des projets à fort impact.

Découvrir les opportunités de début de carrière
Trois femmes discutant

Processus de candidature et conseils

Découvrez les différentes étapes du processus de recrutement et profitez des conseils de nos recruteurs et experts IBM pour préparer au mieux votre candidature. 

Découvrir le processus de candidature et nos conseils

Life@IBM

Culture

Découvrez la vie chez IBM : notre façon de célébrer l’innovation, de créer un impact grâce à la technologie et d’accompagner les IBMers au quotidien.

 

Découvrir notre culture

Blog Carrières

Découvrez d’innombrables histoires d’impact, de collaboration et d’expérimentation, toutes menées par l’ingéniosité des IBMers du monde entier.

 

Parcourez notre blog sur les carrières (en anglais)
Jeune homme utilisant un ordinateur portable

Lieux

Découvrez ce que rejoindre notre équipe dans les Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique signifie.

Découvrez nos sites
Sites IBM à travers le monde

IBMer un jour, IBMer toujours.

Les carrières ne suivent plus un parcours linéaire. On évolue, on explore, on prend des risques et on change de direction. Parfois, cela signifie poursuivre son chemin ailleurs. Ton passage chez IBM n’est pas simplement un chapitre qui se referme. C’est une expérience que tu emportes avec toi, dans ta façon de penser, de collaborer et de relever les défis.

Chez IBM, nous ne considérons pas nos alumni comme d’anciens employés, mais comme des membres d’une communauté plus vaste. Que tu nous aies quittés récemment ou il y a des années, tu fais toujours partie de notre histoire.

En savoir plus sur le programme Alumni (en anglais)
IBMer un jour, IBMer toujours.
icône d’employé et du monde

« C’est incroyable de voir ce qui naît lorsque la confiance s’installe et que des esprits brillants collaborent. Mes deux équipes d’inventeurs les plus anciennes sont passées de l’innovation au mentorat d’autres inventeurs. »


- PJ, Infrastructure, États-Unis 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)
Employé en tenue blanche protectrice et icône

« J’ai commencé ma carrière chez IBM en tant que stagiaire. Aujourd’hui, je détiens 13 brevets et je dirige une équipe d’ingénierie matérielle au sein de notre site d’essais de semi-conducteurs de 550 m². »


- Akil, Infrastructure, États-Unis

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)
Un employé posant et une icône

« Des tests logiciels à la cybersécurité, jusqu’à l’informatique quantique, mon parcours chez IBM a été guidé par une volonté constante de me réinventer — et d’aider les autres à trouver le courage d’en faire autant. »

 

- Guncha, Infrastructure, Inde 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Explorez davantage

Communauté de talents

Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.

 Rejoindre notre communauté de talents
Alertes emploi

Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées

 Créer une alerte emploi
Recherche d'emploi

Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.

 Consulter les offres d’emploi

Découvrez les opportunités qui vous attendent

Explorez notre site Carrières ou consultez une sélection d’offres correspondant à vos centres d’intérêt. Affinez ensuite votre recherche par pays, niveau d’expérience ou compétences.

 
    Découvrir toutes les opportunités
    Voir vos résultats
    LAPHO, Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains et le Code des droits de la personne de l’Ontario

    IBM s’est engagée à ce que son processus de recrutement soit conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains (AMA)et au Code des droits de la personne de l’Ontario. Si vous avez un handicap qui requiert un aménagement raisonnable ou si, en raison de votre handicap, vous êtes incapable d’accéder à notre outil de recrutement, ou que vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez demander un aménagement raisonnable du processus de recrutement en envoyant un e-mail à recrops@ca.ibm.com.