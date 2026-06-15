Offres d’emploi IA et watsonx Rejoignez-nous en tant qu’expert en IA et watsonx et travaillez sur des projets passionnants, en co-créant l’avenir de l’IA d’entreprise. Façonnez la manière dont les entreprises développent, gouvernent et font évoluer l’IA dans des environnements de cloud hybride.

Emplois dans le domaine du cloud Aidez les entreprises à accélérer leur parcours vers le multicloud en combinant le portefeuille flexible du cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et l’écosystème ouvert de partenaires stratégiques.

Emplois dans le domaine du conseil Aidez les entreprises à accélérer leur transition vers le multicloud hybride et l’IA en combinant le portefeuille flexible de solutions de cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et notre écosystème ouvert de partenaires stratégiques.

Emplois dans le domaine des données et de l’analytique Aidez à transformer les données de nos clients en valeur tangible en analysant les informations, en communiquant les résultats et en construisant des fondations de données fiables qui permettent l’adoption responsable de l’IA dans des environnements de cloud hybride.

Emplois dans le domaine de la conception et de l’expérience utilisateur Participez à la conception des produits et des pages web phares d’IBM en faisant équipe avec des concepteurs et des développeurs afin d’allier l’art, la technologie et des capacités d’IA intégrées de manière réfléchie.

Offres d’emploi dans le domaine des opérations de l’entreprise Du marketing aux RH, de la finance à l’approvisionnement : développez votre carrière en aidant des milliers d’IBMers. Soutenez l’adoption d’outils pilotés par l’IA qui rendent nos opérations internes plus intelligentes et efficaces.

Emplois dans le domaine de l’infrastructure et de la technologie Travaillez avec un large éventail de technologies et de compétences, des réseaux et de l’administration des systèmes à l’automatisation et à l’intégration de l’IA. Aidez vos clients à mettre en place une infrastructure de cloud hybride résiliente qui alimente leurs workloads les plus critiques.

Emplois au sein de l’équipe produit Stimulez l’innovation chez IBM en concevant des produits qui transforment les secteurs aux quatre coins du monde. Collaborez avec des équipes interfonctionnelles pour fournir des solutions alimentées par l’IA conçues pour les environnements cloud hybrides et pensées pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Emplois dans le domaine de la gestion de projet Coordonnez les projets techniques de manière agile et guidez les clients, les partenaires et les IBMers qui lancent des sprints et mènent des projets jusqu’à la ligne d’arrivée. Menez des initiatives qui intègrent l’IA, l’automatisation et les technologies de cloud hybride dans les solutions clients.

Emplois dans le domaine de la recherche Considérez le monde comme votre laboratoire et repoussez les limites de la science, de la technologie et des affaires pour bâtir un monde meilleur. Intéressez-vous aux avancées en matière d’IA, de cloud hybride et d’informatique quantique, ainsi qu’aux technologies émergentes qui façonnent l’avenir.

Emplois dans le domaine de la vente En tant qu’expert technique, vous tirerez parti de vos connaissances pour construire et renforcer les relations clients, associer des solutions matérielles et logicielles afin d’apporter une réelle valeur et préparer les clients à une adoption réussie du cloud hybride et de l’IA.

Emplois dans le domaine de la sécurité Au sein de cette équipe composée de résolveurs de problèmes, vous surveillerez, piraterez et utiliserez une approche systémique pour détecter les risques avant tout le monde afin de protéger un monde basé sur le cloud en période d’incertitude. Aidez à sécuriser les environnements cloud hybrides et à protéger les systèmes d’IA.