Domaines d’activité chez IBM

Tracez votre propre voie comme un IBMer. 

Découvrez toutes les façons dont vous pouvez mettre vos compétences au service de l’innovation, générer un impact concret et contribuer à construire un monde meilleur.

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IBMer sur un canapé
Offres d’emploi IA et watsonx

Rejoignez-nous en tant qu’expert en IA et watsonx et travaillez sur des projets passionnants, en co-créant l’avenir de l’IA d’entreprise. Façonnez la manière dont les entreprises développent, gouvernent et font évoluer l’IA dans des environnements de cloud hybride.

Emplois dans le domaine du cloud

Aidez les entreprises à accélérer leur parcours vers le multicloud en combinant le portefeuille flexible du cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et l’écosystème ouvert de partenaires stratégiques.

Emplois dans le domaine du conseil

Aidez les entreprises à accélérer leur transition vers le multicloud hybride et l’IA en combinant le portefeuille flexible de solutions de cloud hybride de Red Hat avec notre technologie et notre écosystème ouvert de partenaires stratégiques.

Emplois dans le domaine des données et de l’analytique

Aidez à transformer les données de nos clients en valeur tangible en analysant les informations, en communiquant les résultats et en construisant des fondations de données fiables qui permettent l’adoption responsable de l’IA dans des environnements de cloud hybride.

Emplois dans le domaine de la conception et de l’expérience utilisateur

Participez à la conception des produits et des pages web phares d’IBM en faisant équipe avec des concepteurs et des développeurs afin d’allier l’art, la technologie et des capacités d’IA intégrées de manière réfléchie.

Offres d’emploi dans le domaine des opérations de l’entreprise

Du marketing aux RH, de la finance à l’approvisionnement : développez votre carrière en aidant des milliers d’IBMers. Soutenez l’adoption d’outils pilotés par l’IA qui rendent nos opérations internes plus intelligentes et efficaces.

Emplois dans le domaine de l’infrastructure et de la technologie

Travaillez avec un large éventail de technologies et de compétences, des réseaux et de l’administration des systèmes à l’automatisation et à l’intégration de l’IA. Aidez vos clients à mettre en place une infrastructure de cloud hybride résiliente qui alimente leurs workloads les plus critiques.

Emplois au sein de l’équipe produit

Stimulez l’innovation chez IBM en concevant des produits qui transforment les secteurs aux quatre coins du monde. Collaborez avec des équipes interfonctionnelles pour fournir des solutions alimentées par l’IA conçues pour les environnements cloud hybrides et pensées pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Emplois dans le domaine de la gestion de projet

Coordonnez les projets techniques de manière agile et guidez les clients, les partenaires et les IBMers qui lancent des sprints et mènent des projets jusqu’à la ligne d’arrivée. Menez des initiatives qui intègrent l’IA, l’automatisation et les technologies de cloud hybride dans les solutions clients.

Emplois dans le domaine de la recherche

Considérez le monde comme votre laboratoire et repoussez les limites de la science, de la technologie et des affaires pour bâtir un monde meilleur. Intéressez-vous aux avancées en matière d’IA, de cloud hybride et d’informatique quantique, ainsi qu’aux technologies émergentes qui façonnent l’avenir.

Emplois dans le domaine de la vente

En tant qu’expert technique, vous tirerez parti de vos connaissances pour construire et renforcer les relations clients, associer des solutions matérielles et logicielles afin d’apporter une réelle valeur et préparer les clients à une adoption réussie du cloud hybride et de l’IA.

Emplois dans le domaine de la sécurité

Au sein de cette équipe composée de résolveurs de problèmes, vous surveillerez, piraterez et utiliserez une approche systémique pour détecter les risques avant tout le monde afin de protéger un monde basé sur le cloud en période d’incertitude. Aidez à sécuriser les environnements cloud hybrides et à protéger les systèmes d’IA.

Emplois dans le domaine de l’ingénierie logicielle

Utilisez vos compétences en codage agile, en logiciel open source et en cloud computing IBM pour travailler sur des projets ayant un impact significatif. Développez un logiciel qui tire parti de l’automatisation, de l’IA et des architectures cloud hybrides pour relever des défis mondiaux.

Rejoignez-nous pour diriger comme un IBMer

Ici, les parcours professionnels ne sont pas tracés à l’avance. Les IBMers créent un impact concret pour leurs clients, leurs communautés et leurs collègues — de l’informatique quantique au cloud hybride, du mainframe à l’IA, et bien au-delà.
IA

De l’analyse prédictive à l’automatisation intelligente, nos technologies d’IA aident nos clients à innover, à se développer et à accélérer leur transformation en toute confiance.

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Cloud

IBM Cloud vous permet de concevoir une infrastructure évolutive à coût maîtrisé, de déployer rapidement de nouvelles applications et d’adapter vos charges de travail à la demande, le tout sur une plateforme sécurisée.

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Sécurité

Les solutions de sécurité d’IBM protègent les entreprises grâce à la détection avancée des menaces, à des approches de sécurité Zero Trust et à des analyses pilotées par l’IA. Protégez vos données, vos applications et vos infrastructures dans un environnement numérique en constante évolution.

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Consulting

IBM Consulting associe une expertise reconnue à la puissance de la technologie. En tant que seul cabinet de conseil mondial intégré à un grand leader technologique, nous accompagnons nos clients dans la résolution de leurs enjeux les plus stratégiques grâce à l’IA avancée, à la science des données et à une approche centrée sur l’impact.

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Pourquoi choisir IBM

Grandissez et prenez des responsabilités comme un IBMer

Chez IBM, vous n’avez pas besoin de changer d’entreprise pour vous réinventer.

Un parcours plein de réinvention et d’impact chez IBM (en anglais)
employée souriant à la caméra

Faites la différence comme un IBMer

Nous aspirons à avoir un impact durable et positif sur le monde, sur l’environnement et sur les communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons.

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employé avec un casque

Développez vos compétences chaque jour

Nous nous sommes engagés à former 30 millions de personnes dans le monde d’ici 2030. Chez IBM, les collaborateurs consacrent également au moins 40 heures par an à leur développement personnel grâce à nos programmes de formation. Découvrez les cours IBM SkillsBuild ci-dessous et développez vos compétences comme les IBMers.

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Employés chantant et jouant de la guitare
homme debout au bureau
« En quatre ans, je suis passé du rôle de développeur à celui de manager, en accompagnant les autres et en contribuant à créer des solutions plus rapides et plus intelligentes, avec un impact concret. »


- Reynaldo, Consulting, Philippines 

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