Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde des avancées qui transforment les industries et la société. Et ce sont les IBMers qui rendent cela possible, grâce à une culture qui encourage l’innovation, l’audace et l’évolution continue.

Depuis plus d’un siècle de réinvention, d’innovation et de transformation, IBM reste fidèle aux valeurs qui façonnent son identité: