Devenir un IBMer, c’est contribuer à construire l’avenir, transformer l’innovation en croissance et avancer ensemble pour réussir, au travail comme dans la vie.
« Peu de personnes réalisent à quel point notre travail contribue au progrès de l’humanité. Nous concevons, développons et déployons des processeurs complexes qui participent à construire un monde meilleur. »
-Manoj, infrastructure, Inde
« On m’a confié la responsabilité d’un projet en dehors de mon domaine d’expertise, et j’ai finalement livré une solution qui a réellement facilité le travail de l’équipe de notre client. »
- Nikko, Consulting, Philippines
« Depuis Tokyo, j’aide nos clients internationaux à améliorer leur efficacité organisationnelle et l’expérience de leurs collaborateurs, en travaillant aux côtés d’équipes diverses à travers le monde. »
- Yura, Consulting, Japon
« Lorsque les assistants alimentés par l’IA sont devenus une tendance dans le secteur, cela a changé ma trajectoire professionnelle. Je me suis plongé dans l’IA, j’ai obtenu des certifications et j’ai dirigé un projet de hackathon qui est devenu une solution phare d’IBM. »
- Arthur, Consulting, Philippines
« Ma plus grande fierté a été d’intégrer une plateforme de services automobiles tierce dans une application dédiée à la conduite, améliorant ainsi l’expérience de milliers d’utilisateurs, tout en conciliant ma carrière et ma vie de mère active. »
- Sujitha, Consulting, Inde
Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde des avancées qui transforment les industries et la société. Et ce sont les IBMers qui rendent cela possible, grâce à une culture qui encourage l’innovation, l’audace et l’évolution continue.
Depuis plus d’un siècle de réinvention, d’innovation et de transformation, IBM reste fidèle aux valeurs qui façonnent son identité:
Nous invitons les développeurs et les innovateurs du monde entier à créer des solutions technologiques capables de répondre à des enjeux sociaux et humanitaires majeurs.
Nous nous engageons à vous offrir un accès gratuit à des formations pour vous préparer aux métiers de demain dans la technologie, grâce à des parcours d’apprentissage, des cours et des certifications accessibles à tous.
Nous avons à cœur de mettre en relation des IBMers désireux de partager leur expertise et leur expérience avec d’autres collaborateurs souhaitant développer leurs connaissances et évoluer.
Chez IBM et au-delà, nous recherchons constamment de nouvelles façons de stimuler l’innovation et la collaboration à travers des événements, des initiatives et des hackathons.
Nous encourageons les IBMers à s’engager dans des initiatives porteuses de sens, en mettant leurs compétences et leur temps au service d’un impact positif à travers le monde.
Nous faisons progresser une intelligence artificielle responsable grâce à une approche multidisciplinaire qui place l’éthique au cœur de la technologie.
En tant qu’entreprise technologique, nous jouons un rôle essentiel en aidant les organisations du monde entier à transformer leurs ambitions en actions concrètes.
Pour avoir un impact durable dans le monde, nous devons avant tout prendre soin de nos IBMers. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition les ressources et le soutien nécessaires pour nourrir vos passions, atteindre vos objectifs et préserver votre bien-être.
* Les avantages et la rémunération peuvent varier selon le poste et le lieu de travail. Consultez l’offre d’emploi ou rapprochez-vous de votre équipe de recrutement locale pour plus d’informations.
Un mode de travail flexible, soutenu par des attentes claires, pour vous permettre d’organiser votre quotidien, donner le meilleur de vous-même et rester concentré sur l’essentiel.
Une approche globale du bien-être, incluant un accompagnement en santé mentale grâce à des programmes d’aide aux employés et des initiatives dédiées au développement de la résilience.
Explorez de nouvelles opportunités au sein de l’entreprise grâce à la mobilité interne, au mentorat et à des dispositifs de formation et d’accompagnement au développement professionnel.
Accédez à des formations et à du temps dédié au développement de vos compétences, avec l’accompagnement de mentors pour mettre en pratique vos acquis sur des projets concrets à fort impact.
Des groupes de collaborateurs et des communautés d’intérêt pour échanger, faire entendre votre voix et créer des liens durables.
Un package de rémunération attractif, conçu pour reconnaître votre contribution et vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels.
Oui. IBM s’engage à offrir un environnement inclusif et accueillant, et est fier de promouvoir l’égalité des chances ainsi que la diversité.
Toutes les candidatures qualifiées sont étudiées sans distinction d’origine ethnique, de couleur de peau, de religion, de sexe, d’identité ou d’expression de genre, d’orientation sexuelle, d’origine nationale, de patrimoine génétique, de grossesse, d’handicap physique ou mental, de neurodiversité, d’âge, de statut d’ancien combattant ou de toute autre caractéristique protégée. IBM met également en place des aménagements raisonnables lorsque cela est nécessaire, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de participer au processus de recrutement et d’exercer leur activité dans les meilleures conditions.
Chez IBM, nous nous engageons à proposer des politiques de travail flexibles et des programmes complets favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, afin de vous aider à vous épanouir tout en réussissant dans votre carrière.
Vous pourrez bénéficier de nombreux avantages et dispositifs, notamment des congés, des horaires flexibles, des avantages parentaux et bien plus encore.
Nous vous invitons à consulter les descriptions de poste ou à contacter votre équipe de recrutement locale dans le pays où vous postulez pour obtenir davantage d’informations.
Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.
Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.
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