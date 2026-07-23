Venez donner du sens à votre carrière comme un IBMer.

Devenir un IBMer, c’est contribuer à construire l’avenir, transformer l’innovation en croissance et avancer ensemble pour réussir, au travail comme dans la vie.

Recherche d'emploi
Trois personnes devant un ordinateur portable

Voici ce qui différencie le travail ici :

La technologie, la science et une mission qui va au-delà des fonctions:

Employé portant un T-shirt IBM

Nous faisons avancer l’innovation, relevons des défis complexes et créons un impact durable.

« Peu de personnes réalisent à quel point notre travail contribue au progrès de l’humanité. Nous concevons, développons et déployons des processeurs complexes qui participent à construire un monde meilleur. »

-Manoj, infrastructure, Inde 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

La confiance comme moteur

Employée au bureau avec un ordinateur portable à la main

Ici, nous avons la liberté de nous approprier notre travail, d’oser prendre des risques et d’évoluer avec ambition.

« On m’a confié la responsabilité d’un projet en dehors de mon domaine d’expertise, et j’ai finalement livré une solution qui a réellement facilité le travail de l’équipe de notre client. »

- Nikko, Consulting, Philippines

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Une collaboration mondiale, avec une attention locale

Un employé dans l’eau

Nous allions innovation à grande échelle et force d’une véritable communauté.

« Depuis Tokyo, j’aide nos clients internationaux à améliorer leur efficacité organisationnelle et l’expérience de leurs collaborateurs, en travaillant aux côtés d’équipes diverses à travers le monde. »

- Yura, Consulting, Japon

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Nous construisons nos propres parcours par l’apprentissage, le mentorat et l’exploration.

Un employé dans un bureau, souriant à la caméra

« Lorsque les assistants alimentés par l’IA sont devenus une tendance dans le secteur, cela a changé ma trajectoire professionnelle. Je me suis plongé dans l’IA, j’ai obtenu des certifications et j’ai dirigé un projet de hackathon qui est devenu une solution phare d’IBM. »

- Arthur, Consulting, Philippines

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Une culture d’entraide qui considère chaque personne dans toute sa globalité.

employée avec un ordinateur portable

Nous nous soutenons les uns les autres pour ce que nous sommes, avec une attention qui dépasse le cadre du travail.

« Ma plus grande fierté a été d’intégrer une plateforme de services automobiles tierce dans une application dédiée à la conduite, améliorant ainsi l’expérience de milliers d’utilisateurs, tout en conciliant ma carrière et ma vie de mère active. »

- Sujitha, Consulting, Inde 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Innovation

Notre culture

Chez IBM, nous poursuivons une ambition forte : être un moteur de progrès pour aider le monde à mieux fonctionner.

Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde des avancées qui transforment les industries et la société. Et ce sont les IBMers qui rendent cela possible, grâce à une culture qui encourage l’innovation, l’audace et l’évolution continue.

Depuis plus d’un siècle de réinvention, d’innovation et de transformation, IBM reste fidèle aux valeurs qui façonnent son identité:

 
  • La volonté d’aider chaque client à réussir
  • Une innovation porteuse d’impact, pour notre entreprise comme pour le monde
  • La confiance et le sens des responsabilités dans chacune de nos relations
Deux IBMers discutant dans une cabine
À travers chaque révolution technologique et chaque transformation du monde du travail, ces valeurs ont guidé notre manière de travailler, de diriger et de collaborer. Elles demeurent notre boussole, inspirant les IBMers à imaginer l’avenir et à construire un monde plus performant et plus durable pour tous.
En savoir plus (en anglais)

Réinventez les codes.

Si l’envie d’innover et de repousser les limites vous anime, découvrez les projets passionnants sur lesquels vous pourrez travailler et l’impact que vous pourrez avoir en tant qu’IBMer.
icône d’un condor

Découvrez Condor, un processeur supraconducteur qui a franchi le cap des 1 000 qubits.

Icônes d’aimants

Brevet portant sur une technologie à double espaceur pour les dispositifs à double jonction magnétique.

Icône d’un globe

Annonce de notre processeur le plus avancé, conçu pour ouvrir la voie à un véritable avantage quantique.

 

Donnez vie à vos idées les plus ambitieuses.

Nous proposons des programmes conçus pour nourrir vos passions, collaborer avec d’autres esprits visionnaires et transformer des idées audacieuses en réalisations concrètes.
Call for Code

Nous invitons les développeurs et les innovateurs du monde entier à créer des solutions technologiques capables de répondre à des enjeux sociaux et humanitaires majeurs.

 En savoir plus (en anglais) Formation et développement des compétences

Nous nous engageons à vous offrir un accès gratuit à des formations pour vous préparer aux métiers de demain dans la technologie, grâce à des parcours d’apprentissage, des cours et des certifications accessibles à tous.

 En savoir plus Mentorat et coaching  

Nous avons à cœur de mettre en relation des IBMers désireux de partager leur expertise et leur expérience avec d’autres collaborateurs souhaitant développer leurs connaissances et évoluer.

 Encourager l’innovation

Chez IBM et au-delà, nous recherchons constamment de nouvelles façons de stimuler l’innovation et la collaboration à travers des événements, des initiatives et des hackathons.

 En savoir plus (en anglais)
icône d’employé et du monde

J’ai déposé plus de 100 brevets, j’ai dirigé les efforts en matière d’informatique quantique, j’ai donné des présentations au Congrès et j’ai lancé Watson Code Assistant for Z dans six pays. »


- Andrew, Infrastructure, États-Unis 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)
Impact communautaire et social
Dons et bénévolat

Nous encourageons les IBMers à s’engager dans des initiatives porteuses de sens, en mettant leurs compétences et leur temps au service d’un impact positif à travers le monde.

 En savoir plus (en anglais)
Une IA responsable

Nous faisons progresser une intelligence artificielle responsable grâce à une approche multidisciplinaire qui place l’éthique au cœur de la technologie.

 En savoir plus (en anglais)
Innovation au service de la société

En tant qu’entreprise technologique, nous jouons un rôle essentiel en aidant les organisations du monde entier à transformer leurs ambitions en actions concrètes.

 En savoir plus (en anglais)
icône des employés et des bénévoles

« J’ai trouvé ma vocation en rendant la technologie plus inclusive. Les tests d’accessibilité ne relèvent pas uniquement de la conformité: ils sont aussi une question d’empathie et d’égalité d’expérience pour tous. »


- Prasan, Consulting, Inde 

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Avantages

Pour avoir un impact durable dans le monde, nous devons avant tout prendre soin de nos IBMers. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition les ressources et le soutien nécessaires pour nourrir vos passions, atteindre vos objectifs et préserver votre bien-être.

* Les avantages et la rémunération peuvent varier selon le poste et le lieu de travail. Consultez l’offre d’emploi ou rapprochez-vous de votre équipe de recrutement locale pour plus d’informations.
Découvrez un aperçu des avantages proposés dans nos différents pays:
Flexibilité et clarté

Un mode de travail flexible, soutenu par des attentes claires, pour vous permettre d’organiser votre quotidien, donner le meilleur de vous-même et rester concentré sur l’essentiel.
Le bien-être à portée de tous

Une approche globale du bien-être, incluant un accompagnement en santé mentale grâce à des programmes d’aide aux employés et des initiatives dédiées au développement de la résilience.
Objectif: La suite de votre parcours

Explorez de nouvelles opportunités au sein de l’entreprise grâce à la mobilité interne, au mentorat et à des dispositifs de formation et d’accompagnement au développement professionnel.
Évolution de carrière

Accédez à des formations et à du temps dédié au développement de vos compétences, avec l’accompagnement de mentors pour mettre en pratique vos acquis sur des projets concrets à fort impact.
Appartenance et esprit de communauté

Des groupes de collaborateurs et des communautés d’intérêt pour échanger, faire entendre votre voix et créer des liens durables.
Une rémunération compétitive

Un package de rémunération attractif, conçu pour reconnaître votre contribution et vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

FAQ

Trouvez les réponses à vos questions à chaque étape de votre parcours pour devenir un IBMer.

Oui. IBM s’engage à offrir un environnement inclusif et accueillant, et est fier de promouvoir l’égalité des chances ainsi que la diversité.

Toutes les candidatures qualifiées sont étudiées sans distinction d’origine ethnique, de couleur de peau, de religion, de sexe, d’identité ou d’expression de genre, d’orientation sexuelle, d’origine nationale, de patrimoine génétique, de grossesse, d’handicap physique ou mental, de neurodiversité, d’âge, de statut d’ancien combattant ou de toute autre caractéristique protégée. IBM met également en place des aménagements raisonnables lorsque cela est nécessaire, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de participer au processus de recrutement et d’exercer leur activité dans les meilleures conditions.

Chez IBM, nous nous engageons à proposer des politiques de travail flexibles et des programmes complets favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, afin de vous aider à vous épanouir tout en réussissant dans votre carrière.

Vous pourrez bénéficier de nombreux avantages et dispositifs, notamment des congés, des horaires flexibles, des avantages parentaux et bien plus encore.

Nous vous invitons à consulter les descriptions de poste ou à contacter votre équipe de recrutement locale dans le pays où vous postulez pour obtenir davantage d’informations.

Découvrez comment nous construisons l’avenir

Employée qui travaille avec un ordinateur portable
Linkedin
personnes jouant au billard
Instagram
Jeff Crume
YouTube
IBMer posant dans un T-shirt IBM
Podcast

Poursuivez votre découverte

Communauté de talents

Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.

 Rejoindre notre communauté de talents
Alertes emploi

Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.

 Créer une alerte emploi
Recherche d'emploi

Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.

 Consulter les offres d’emploi
Blog Carrières

Découvrez ce que rejoindre notre équipe signifie, quelle que soit la région.

 Parcourez notre blog sur les carrières (en anglais)