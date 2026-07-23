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L’Europe rassemble un réseau d’équipes dynamiques qui permettent aux IBMers de contribuer à des projets à fort impact, au cœur des grands centres économiques comme des marchés émergents.
À travers cette région, nos IBMers unissent leurs expertises pour développer des solutions innovantes au service de marchés dynamiques, de l’Australie au Vietnam et au-delà.
Au Moyen-Orient et en Afrique, nos IBMers font preuve d’ingéniosité et de créativité pour transformer durablement les secteurs d’activité.
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