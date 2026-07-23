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Americas

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Personne souriante et dans la nature
« J’ai réussi à faire croître l’activité de 30 % sans recruter, en misant sur le potentiel de l’équipe et un leadership qui permet à chacun de se dépasser. »


-Kimberly, Consulting, États-Unis 

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Europe

L’Europe rassemble un réseau d’équipes dynamiques qui permettent aux IBMers de contribuer à des projets à fort impact, au cœur des grands centres économiques comme des marchés émergents.

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Personne employée donnant une présentation
« De l’organisation de conférences à l’intervention lors de grands événements technologiques, j’ai accédé à des responsabilités de leadership et connu une évolution professionnelle que je n’aurais jamais imaginée. »


-Yuriy, Logiciel, Pologne 

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Asie-Pacifique

À travers cette région, nos IBMers unissent leurs expertises pour développer des solutions innovantes au service de marchés dynamiques, de l’Australie au Vietnam et au-delà.

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Employé souriant
« En tant que développeur d’applications en japonais, mon rôle ne se limite pas au développement. Je contribue à rapprocher les personnes au-delà des frontières et à transformer la collaboration en impact concret. »


-Dennis, Consulting, Philippines 

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Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, nos IBMers font preuve d’ingéniosité et de créativité pour transformer durablement les secteurs d’activité.

 

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Employé souriant
« Une conversation avec mon responsable m’a encouragée à partager mes idées, à animer un atelier de design thinking et m’a permis de comprendre que je pouvais, moi aussi, concevoir des solutions qui font la différence. »


-Monica, Consulting, Égypte 

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