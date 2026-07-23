Venez repousser les limites comme un IBMer.
Notre processus de recrutement est conçu pour vous aider à trouver l’opportunité qui vous correspond. À chaque étape, vous bénéficierez du soutien nécessaire pour réussir.
Selon le poste auquel vous postulez, il pourra vous être demandé de répondre à des questions à choix multiples ou de relever des défis de programmation. Ces évaluations nous permettent de mieux comprendre votre niveau de maîtrise technique ainsi que vos compétences en développement logiciel.
Vous serez invité(e) à répondre à une série de questions d’entretien à l’aide de votre webcam et de votre microphone. Cette étape nous permet de mieux vous connaître, de découvrir votre parcours et d’évaluer certaines compétences clés en lien avec le poste.
Selon le poste, il pourra vous être demandé de répondre à une série de questions à choix multiples afin d’évaluer votre niveau de maîtrise de l’anglais, à l’écrit et dans un contexte professionnel.
N’oubliez pas qu’un entretien est un échange à double sens: si IBM évalue votre candidature, c’est aussi l’occasion pour vous de découvrir l’entreprise et de déterminer si elle correspond à vos aspirations et à vos attentes.
Nous avons demandé à des IBMers de partager leurs meilleurs conseils pour faire une excellente première impression et aborder vos entretiens avec confiance.
Découvrez comment bien vous préparer, aborder l’entretien comme un véritable échange et solliciter un retour d’expérience pour continuer à progresser.
Vous avez des questions sur une évaluation que vous devez passer? Consultez notre FAQ pour trouver les réponses dont vous avez besoin et vous préparer sereinement.
Nous avons sélectionné nos meilleurs articles et ressources pour vous aider à préparer une candidature solide et à mettre en valeur votre profil.
En tant que candidat externe, vous pourrez créer votre profil en ligne, télécharger votre CV et suivre l’avancement de vos candidatures depuis votre espace candidat (Mon profil).
Le temps consacré à la création de votre profil vous permettra de gagner du temps lors de vos futures candidatures. Vous pourrez également consulter les offres d’emploi ouvertes à l’international ; postuler à des opportunités correspondant à votre profil ; mettre à jour vos coordonnées et vos informations personnelles et enfin créer des alertes emploi pour être informé(e) des nouvelles opportunités. Toutes ces démarches peuvent être effectuées facilement depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone mobile via l’espace candidat.
Oui. Vous pouvez postuler à autant d’offres d’emploi que vous le souhaitez.
Chaque poste ayant ses propres critères et exigences, vous devrez soumettre une candidature distincte pour chaque offre. Toutefois, les informations renseignées lors de votre première candidature seront enregistrées dans votre profil et préremplies lors des suivantes. Vous pourrez les consulter, les mettre à jour et les adapter avant chaque nouvelle candidature.
Oui. Depuis votre espace candidat (Mon profil), vous pouvez consulter votre CV, suivre l’état de vos candidatures et accéder aux offres auxquelles vous avez postulé.
Il vous suffit de vous connecter à votre compte. Depuis la page d’accueil, vous aurez accès à différentes options vous permettant de consulter et de gérer les informations liées à votre parcours de candidature ici.
Vous pouvez suivre l’avancement de votre candidature à tout moment depuis votre espace candidat (Mon profil).
Une fois connecté(e), accédez à la section de vos candidatures pour consulter le statut de chacune d’entre elles. Si votre candidature n’est pas retenue, son statut sera également mis à jour en conséquence.
Par ailleurs, vous recevrez des notifications par e-mail à chaque étape importante du processus et chaque fois que le statut de votre candidature évoluera.
IBM s’engage en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Si vous êtes invité(e) à participer à une évaluation dans le cadre du processus de recrutement, vous recevrez des informations expliquant comment demander un aménagement adapté à vos besoins.
Les équipes de recrutement et d’évaluation d’IBM étudieront chaque demande individuellement et travailleront avec vous afin de mettre en place les ajustements nécessaires pour vous permettre de participer au processus dans les meilleures conditions.
Même si vous n’avez pas été sélectionné(e) pour ce poste en particulier, nous vous encourageons à poursuivre votre recherche d’opportunités chez IBM.
Vous pouvez créer des alertes emploi afin d’être informé(e) des nouvelles offres correspondant à vos compétences et à votre expérience, et continuer à explorer les postes susceptibles de mieux correspondre à votre profil.
Si le statut de votre candidature affiche « N’est plus pris en compte » peu de temps après votre candidature, cela signifie généralement qu’un ou plusieurs critères essentiels du poste n’ont pas été remplis.
Cette décision repose sur les exigences spécifiques de l’offre concernée et ne remet pas en cause la valeur de votre parcours, de vos compétences ou de votre expérience dans leur ensemble.
Nous vous encourageons à consulter attentivement les critères du poste et à poursuivre vos candidatures sur d’autres opportunités correspondant davantage à votre profil et à votre expérience.
Lorsque le statut de votre candidature indique « En cours d’évaluation par un recruteur », cela signifie qu’un recruteur examine actuellement votre dossier.
Il évalue l’adéquation entre vos compétences, votre expérience et vos qualifications, et les exigences du poste. À ce stade, aucune décision n’a encore été prise et votre candidature est toujours à l’étude.
Une fois soumise, une candidature ne peut plus être modifiée.
Si vous avez commis une erreur et que l’offre est toujours ouverte aux candidatures, vous pouvez retirer votre candidature puis soumettre une nouvelle version avec les informations corrigées.
Connectez-vous à votre espace candidat (Mon profil). Depuis la page d’accueil, sélectionnez l’option « Modifier vos informations » afin d’accéder à votre profil et de mettre à jour vos informations personnelles, vos coordonnées, votre formation et votre expérience professionnelle.
IBM n’utilise pas d’outils de recrutement automatisés soumis à la New York City Local Law 144 de 2021 (NYC LL144). IBM réévaluera périodiquement sa décision à cet égard afin de rester conforme aux exigences de la loi NYC LL144.
Bien sûr. Rejoignez notre réseau de talents afin de nous envoyer votre CV. Vous pouvez également vous abonner aux alertes d’offres d’emploi en fonction de vos compétences et de vos centres d’intérêt.
Pour évaluer vos compétences et votre potentiel, nous utilisons principalement des entretiens structurés ou comportementaux. Ces entretiens visent à mieux comprendre vos compétences techniques ainsi que les comportements et qualités nécessaires pour réussir dans le poste. Les questions posées varient en fonction du rôle et du niveau d’expérience recherché.
Pour vous préparer, pensez à des exemples concrets issus de votre parcours qui illustrent vos compétences, votre façon de travailler et votre capacité à obtenir des résultats. Concentrez-vous notamment sur les éléments suivants : Quels étaient les objectifs ou les défis à relever ? Quel rôle avez-vous joué ? Quelles actions avez-vous entreprises ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Comment avez-vous mesuré votre réussite ?
Nous pourrons également échanger sur vos objectifs de carrière à court, moyen et long terme.
Pour les postes à dominante technique, il peut être utile de vous entraîner sur des plateformes telles que LeetCode, Pramp et HackerRank Ces exercices vous aideront à vous préparer aux évaluations techniques de codage ainsi qu’aux entretiens techniques.
La durée du processus de sélection dépend de nombreux facteurs différents, tels que le rôle pour lequel vous postulez, la rapidité avec laquelle le candidat répond à des questions spécifiques après avoir soumis son CV, le nombre de candidatures que nos recruteurs reçoivent et plus encore. Nous ne pouvons donc pas vous indiquer de délai global.
Nos recruteurs travaillent aussi vite que possible pour traiter les candidatures.
IBM propose un excellent programme de parrainage permettant aux IBMers de recommander des amis, des membres de leur famille et des collègues de travail pour une opportunité d’emploi chez IBM. Si vous connaissez quelqu’un qui travaille chez IBM, demandez-lui de vous recommander via la plateforme de recommandation IBM et postulez en utilisant son lien personnalisé pour enregistrer votre candidature.
Si votre candidature est retenue, vous recevrez une offre d’emploi. Une fois celle-ci acceptée, vous aurez accès à une plateforme dédiée à votre intégration, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour préparer votre arrivée : outils, ressources de formation, informations pratiques et bien plus encore.
Vous pourrez également entrer en contact avec d’autres futurs IBMers avant votre premier jour.
À votre arrivée, vous participerez à une session d’accueil intitulée « Start at IBM », qui vous permettra de découvrir notre entreprise, nos valeurs et les activités qui façonnent IBM aujourd’hui. Vous aurez également l’occasion d’explorer les nombreuses possibilités d’évolution qui s’offrent à vous.
Au cours de vos premières semaines, votre manager et vos collègues vous accompagneront afin de faciliter votre prise de poste, vous aider à développer vos connaissances et vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions.
Chez IBM, nous recherchons des compétences spécifiques pour les rôles que nous proposons, qui peuvent parfois être très spécialisés. Vous trouverez ces informations dans toutes nos descriptions de postes. Si vous ne répondez pas à toutes les exigences, mais que vous avez une solide expérience, que vous êtes passionné par votre domaine d’expertise et que vous êtes tout à fait disposé à vous développer et à acquérir de nouvelles compétences au quotidien, n’hésitez pas à tenter votre chance. Si certaines compétences vous manquent, nous avons un grand nombre de cours et de formations à votre disposition.
Utilisations autorisées
IBM recherche des candidats possédant des compétences, des connaissances et de l’expérience en intelligence artificielle (IA). Nous reconnaissons également l’utilisation croissante de l’IA dans le processus de recrutement et la façon dont elle peut aider les candidats à démontrer l’étendue de leurs compétences.
IBM autorise les utilisations suivantes de l’IA afin de renforcer une candidature :
• Améliorer la grammaire, la mise en forme, la clarté et le ton des curriculum vitæ et des lettres de présentation.
• Résumer des réalisations ou simplifier un langage technique afin d’en faciliter la compréhension.
• Comprendre les descriptions de poste ou les concepts techniques pertinents pour le rôle.
• Préparer des entrevues (par exemple : rechercher des questions courantes, pratiquer des réponses, se renseigner sur la mission et les valeurs de l’entreprise ou sur les tendances du secteur).
• Pratiquer des entrevues simulées sous forme de jeux de rôles.
• Trouver des idées de questions pertinentes à poser en entrevue.
• Apprendre et simplifier des concepts techniques complexes.
Les candidats sont encouragés à divulguer toute aide importante fournie par l’IA dans les documents soumis. Les modifications mineures (grammaire ou mise en forme) n’ont pas à être divulguées.
Utilisations interdites
L’IA ne doit pas être utilisée :
• Pour générer des curriculum vitæ, des lettres de présentation ou des réponses complètes sans contribution personnelle du candidat.
• Pour réaliser des évaluations, des tests techniques ou des défis de programmation.
• Durant des entrevues en direct ou des évaluations en temps réel.
• Pour présenter un contenu généré par l’IA comme étant entièrement son propre travail sans divulgation.
• Pour créer des expériences, des qualifications ou des réalisations fictives.
• Pour usurper l’identité d’une autre personne.
Le non-respect de cette politique peut entraîner une disqualification du processus de recrutement.
IBM offre des mesures d’adaptation raisonnables aux candidats qualifiés qui en ont besoin pour participer au processus de recrutement, sauf si celles-ci imposent une contrainte excessive à IBM. Pour en savoir plus, consultez la FAQ. Pour obtenir davantage d’information sur la façon dont IBM traite les renseignements des candidats, veuillez consulter la Déclaration de confidentialité.
Scénario : Utiliser l’IA pour mieux présenter son expérience
Directive : Encouragé
Exemple : Ébauche : « J’ai géré un projet d’équipe. »
Invite : « Suggère des façons de démontrer un impact mesurable, comme des économies de coûts ou des gains d’efficacité. »
Scénario : Utiliser l’IA pour créer des expériences fictives
Directive : Interdit
Exemple : Invite : « Rédige une lettre de présentation pour un poste en cybersécurité et ajoute une expérience en leadership que je ne possède pas. »
Scénario : Utiliser l’IA pour se préparer à une entrevue
Directive : Encouragé
Exemple : Invite : « Génère des questions de pratique pour une entrevue comportementale et aide-moi à structurer mes réponses à l’aide de la méthode STAR. »
Scénario : Utiliser l’IA durant une évaluation (sauf indication contraire)
Directive : Interdit
Exemple : Invite : « Écris du code Python pour résoudre ce défi algorithmique à ma place. »
Scénario : Utiliser l’IA pour vérifier la grammaire et la clarté
Directive : Encouragé
Exemple : Invite : « Améliore la fluidité des phrases dans mon CV sans en modifier le sens. »
Scénario : Utiliser l’IA pour faire des recherches sur la culture d’entreprise
Directive : Encouragé
Exemple : Invite : « Résume les initiatives de diversité et d’inclusion de cette entreprise à partir de son site Web. »
Scénario : Utiliser l’IA pour générer un CV ou une lettre de présentation complète
Directive : Interdit
Exemple : Invite : « Crée un CV complet pour un poste d’analyste de données sans aucune information de ma part. »
Scénario : Utiliser l’IA pour répondre à des questions en entrevue en direct
Directive : Interdit
Exemple : Garder ChatGPT ouvert durant une entrevue Zoom afin d’obtenir des réponses suggérées en temps réel.
Scénario : Utiliser l’IA pour trouver des questions à poser à l’intervieweur
Directive : Encouragé
Exemple : Invite : « Suggère des questions pertinentes sur l’évolution de carrière et la collaboration d’équipe. »
Scénario : Utiliser l’IA pour reformuler des solutions techniques dans le cadre d’une évaluation
Directive : Interdit
Exemple : Invite : « Reformule cette solution de programmation pour donner l’impression que c’est moi qui l’ai rédigée. »
Scénario : Utiliser l’IA pour résumer des concepts techniques complexes à des fins d’apprentissage
Directive : Encouragé
Exemple : Invite : « Explique Kubernetes en termes simples pour un débutant. »
Si vous avez des problèmes de connexion ou des problèmes techniques non abordés dans les FAQ, veuillez créer un ticket auprès de Start@IBM. Veuillez noter que vous devrez soit vous connecter au compte IBM avec la même adresse e-mail que vous avez utilisée lors de votre candidature, soit créer un nouvel IBMid ici. Veillez à indiquer le pays à partir duquel vous déposez votre demande. Toute demande qui ne concerne pas un problème de connexion ou un problème technique ne sera pas prise en compte. Pour toute question non technique, veuillez consulter notre FAQ. Pour obtenir des renseignements propres à votre candidature ainsi que son statut actuel, consultez vos Renseignements sur le statut de votre candidature.
Veuillez noter qu’IBM Talent Acquisition n’utilise pas de domaines d’e-mail personnel (tels que gmail.com, yahoo.com, etc.) pour les communications officielles de recrutement. Toute correspondance légitime de la part d’IBM provient d’une adresse e-mail ibm.com. Pour votre sécurité, nous vous déconseillons de répondre à des propositions commerciales ou à des offres non sollicitées provenant d’inconnus. Si vous recevez de telles propositions ou si vous êtes victime d’escroqueries en matière de recrutement, nous vous conseillons de ne partager aucune information personnelle ou financière et d’en informer les forces de l’ordre locales. En outre, vous pouvez contacter IBM directement pour le signaler en utilisant ce lien et en fournissant les informations pertinentes, notamment les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les détails des communications reçues.
Apprenez-en plus sur les escroqueries en matière de recrutement ici.
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