Utilisations autorisées

IBM recherche des candidats possédant des compétences, des connaissances et de l’expérience en intelligence artificielle (IA). Nous reconnaissons également l’utilisation croissante de l’IA dans le processus de recrutement et la façon dont elle peut aider les candidats à démontrer l’étendue de leurs compétences.

IBM autorise les utilisations suivantes de l’IA afin de renforcer une candidature :

• Améliorer la grammaire, la mise en forme, la clarté et le ton des curriculum vitæ et des lettres de présentation.

• Résumer des réalisations ou simplifier un langage technique afin d’en faciliter la compréhension.

• Comprendre les descriptions de poste ou les concepts techniques pertinents pour le rôle.

• Préparer des entrevues (par exemple : rechercher des questions courantes, pratiquer des réponses, se renseigner sur la mission et les valeurs de l’entreprise ou sur les tendances du secteur).

• Pratiquer des entrevues simulées sous forme de jeux de rôles.

• Trouver des idées de questions pertinentes à poser en entrevue.

• Apprendre et simplifier des concepts techniques complexes.

Les candidats sont encouragés à divulguer toute aide importante fournie par l’IA dans les documents soumis. Les modifications mineures (grammaire ou mise en forme) n’ont pas à être divulguées.

Utilisations interdites

L’IA ne doit pas être utilisée :

• Pour générer des curriculum vitæ, des lettres de présentation ou des réponses complètes sans contribution personnelle du candidat.

• Pour réaliser des évaluations, des tests techniques ou des défis de programmation.

• Durant des entrevues en direct ou des évaluations en temps réel.

• Pour présenter un contenu généré par l’IA comme étant entièrement son propre travail sans divulgation.

• Pour créer des expériences, des qualifications ou des réalisations fictives.

• Pour usurper l’identité d’une autre personne.

Le non-respect de cette politique peut entraîner une disqualification du processus de recrutement.

IBM offre des mesures d’adaptation raisonnables aux candidats qualifiés qui en ont besoin pour participer au processus de recrutement, sauf si celles-ci imposent une contrainte excessive à IBM. Pour en savoir plus, consultez la FAQ. Pour obtenir davantage d’information sur la façon dont IBM traite les renseignements des candidats, veuillez consulter la Déclaration de confidentialité.

Lignes directrices fondées sur des scénarios

Scénario : Utiliser l’IA pour mieux présenter son expérience

Directive : Encouragé

Exemple : Ébauche : « J’ai géré un projet d’équipe. »

Invite : « Suggère des façons de démontrer un impact mesurable, comme des économies de coûts ou des gains d’efficacité. »

Scénario : Utiliser l’IA pour créer des expériences fictives

Directive : Interdit

Exemple : Invite : « Rédige une lettre de présentation pour un poste en cybersécurité et ajoute une expérience en leadership que je ne possède pas. »

Scénario : Utiliser l’IA pour se préparer à une entrevue

Directive : Encouragé

Exemple : Invite : « Génère des questions de pratique pour une entrevue comportementale et aide-moi à structurer mes réponses à l’aide de la méthode STAR. »

Scénario : Utiliser l’IA durant une évaluation (sauf indication contraire)

Directive : Interdit

Exemple : Invite : « Écris du code Python pour résoudre ce défi algorithmique à ma place. »

Scénario : Utiliser l’IA pour vérifier la grammaire et la clarté

Directive : Encouragé

Exemple : Invite : « Améliore la fluidité des phrases dans mon CV sans en modifier le sens. »

Scénario : Utiliser l’IA pour faire des recherches sur la culture d’entreprise

Directive : Encouragé

Exemple : Invite : « Résume les initiatives de diversité et d’inclusion de cette entreprise à partir de son site Web. »

Scénario : Utiliser l’IA pour générer un CV ou une lettre de présentation complète

Directive : Interdit

Exemple : Invite : « Crée un CV complet pour un poste d’analyste de données sans aucune information de ma part. »

Scénario : Utiliser l’IA pour répondre à des questions en entrevue en direct

Directive : Interdit

Exemple : Garder ChatGPT ouvert durant une entrevue Zoom afin d’obtenir des réponses suggérées en temps réel.

Scénario : Utiliser l’IA pour trouver des questions à poser à l’intervieweur

Directive : Encouragé

Exemple : Invite : « Suggère des questions pertinentes sur l’évolution de carrière et la collaboration d’équipe. »

Scénario : Utiliser l’IA pour reformuler des solutions techniques dans le cadre d’une évaluation

Directive : Interdit

Exemple : Invite : « Reformule cette solution de programmation pour donner l’impression que c’est moi qui l’ai rédigée. »

Scénario : Utiliser l’IA pour résumer des concepts techniques complexes à des fins d’apprentissage

Directive : Encouragé

Exemple : Invite : « Explique Kubernetes en termes simples pour un débutant. »