Opportunités en début de carrière

Venez façonner l’avenir comme un IBMer.
Que vous soyez étudiant(e), jeune diplômé(e) ou en reconversion professionnelle, découvrez les opportunités qui vous permettront de démarrer une carrière riche de sens et d’impact chez IBM.

Voir toutes les offres d’emploi
IBMer en début de carrière assis, parcourant les offres d’emploi sur un ordinateur portable

Nos programmes

Nos programmes proposent une formation immersive et un parcours accéléré dans de nombreux domaines, sites et équipes. 
Groupe de candidats débutants discutant de leur carrière chez IBM
Des carrières de niveau débutant qui font la différence

La résolution de problèmes vous motive, la technologie vous passionne et vous avez envie de faire une différence ? Ce guide de nos opportunités de début de carrière est fait pour vous.

 En savoir plus (en anglais)
Diplômés qui se préparent aux programmes de début de carrière d’IBM
Le programme Co-op d’IBM

Le programme Co-op d’IBM donne aux étudiants la possibilité d’interrompre leurs études universitaires pendant un semestre et de découvrir le monde du travail chez IBM.

 En savoir plus (en anglais)
Des personnes qui discutent du programme d’apprentissage d’IBM
Programme d’apprentissage IBM

Vous n’avez pas de diplôme, mais vous avez de l’expérience dans votre domaine ? Ce programme à temps plein vous permet d’obtenir des certifications et de développer vos compétences. 

 En savoir plus (en anglais)
Un homme apprend à une jeune femme à jouer du violon
Programmes de stages IBM

Faites partie d’un réseau qui offre à des milliers de stagiaires l’occasion de participer à des projets qui ont un impact sur les secteurs dans le monde entier.

 En savoir plus (en anglais)

Allez plus loin, comme Michael

Autrefois stagiaire, cet IBMer conseille aujourd’hui des dirigeants mondiaux sur les moyens d’intégrer l’IA. 

IBMer regardant droit dans la caméra

« Accompagner et mentorer les talents à Bucarest a été l’une des expériences les plus enrichissantes de mes 13 années chez IBM. J’aime aider les personnes à découvrir des technologies qui ouvrent de nouvelles perspectives pour tous. »


- Valentin, Consultant, Roumanie

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Conseils avant de postuler chez IBM

5 choses à savoir avant de postuler

Avant de postuler, consultez la vidéo et les conseils que nous avons préparés pour vous dans les onglets prévus à cet effet afin de mettre toutes les chances de votre côté.

Obtenir plus de conseils de carrière

Découvrez des conseils pour faire ressortir votre candidature.

Homme en train d’étudier
8 erreurs de CV courantes qui vous empêchent d’obtenir l’emploi de vos rêves Lire (en anglais)
Deux personnes travaillant côte à côte sur un poste de travail dans un centre de données ou un environnement informatique, concentrées sur un écran, avec une icône de clavier rose affichée à côté.
Développeur débutant : les secrets pour devenir un candidat à la hauteur Lire (en anglais)
Homme debout dans un bureau
Vendeur de technologies débutant : les secrets pour devenir un candidat à la hauteur Lire (en anglais)
Groupe de personnes participant à une session de design thinking
Consultant débutant : les secrets pour devenir un candidat à la hauteur Lire (en anglais)

Découvrez à quoi ressemble une journée type chez IBM.

Gros plan d’un clap de film dans un studio avec un texte superposé disant « 5 choses que nous avons apprises en rencontrant des employés IBM à travers le monde. Lisez la description ! »
5 choses que nous avons apprises en rencontrant des IBMers du monde entier Regarder
Un employé d’IBM debout dans son bureau
Une journée au bureau : Mike, responsable ingénierie de laboratoire Lire
Gros plan sur un employé sur un vélo
Une journée au bureau : Libby, spécialiste technique partenaire IA Regarder
Vue extérieure du bureau de Baton Rouge, aux États-Unis
Une journée au bureau : Olivia, consultante commerciale SAP Regarder

Développez vos compétences et préparez-vous à la prochaine étape de votre carrière.

Ne cessez jamais d’apprendre pour garder une longueur d’avance

Ne cessez jamais d’apprendre pour garder une longueur d’avance

Formation IBM : de nouvelles compétences aujourd’hui, de nouvelles certifications demain

Formation IBM : de nouvelles compétences aujourd’hui, de nouvelles certifications demain

 IBM SkillsBuild : propulsez votre avenir dans le secteur technologique, gratuitement

IBM SkillsBuild : propulsez votre avenir dans le secteur technologique, gratuitement

 Formation et ressources gratuites : préparation du personnel

Formation et ressources gratuites : préparation du personnel

Événements

Venez nous rencontrer lors de l’un de nos événements pour en apprendre davantage sur les opportunités de carrière chez IBM et découvrir ce que signifie devenir un IBMer.

 Voir tous les événements (en anglais)
IBM Collège et Université : Allumer le feu Maîtriser le développement assisté par l’IA avec IBM Bob Agents d’IA, agents conversationnels et RAG Parcours de maîtrise de l’IA

Comment nous mettons votre croissance au premier plan

+ de 695 000 Nombre total d’heures de formation pour les débutants l’année dernière + de 201 000 Total des heures de formation en interne l’année dernière + de 18 000 Certifications de début de carrière obtenues l’année dernière
Dernières offres d’emploi de niveau débutant
Voir toutes les offres d’emploi de début de carrière

Continuez à explorer

Communauté de talents

Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.

 Rejoindre notre communauté de talents
Alertes emploi

Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.

 Créer une alerte emploi
Recherche d'emploi

Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.

 Consulter les offres d’emploi
Stages

Définissez votre réussite professionnelle dès le premier jour.

 Découvrir les stages