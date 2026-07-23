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Que vous soyez étudiant(e), jeune diplômé(e) ou en reconversion professionnelle, découvrez les opportunités qui vous permettront de démarrer une carrière riche de sens et d’impact chez IBM.
La résolution de problèmes vous motive, la technologie vous passionne et vous avez envie de faire une différence ? Ce guide de nos opportunités de début de carrière est fait pour vous.
Le programme Co-op d’IBM donne aux étudiants la possibilité d’interrompre leurs études universitaires pendant un semestre et de découvrir le monde du travail chez IBM.
Vous n’avez pas de diplôme, mais vous avez de l’expérience dans votre domaine ? Ce programme à temps plein vous permet d’obtenir des certifications et de développer vos compétences.
Faites partie d’un réseau qui offre à des milliers de stagiaires l’occasion de participer à des projets qui ont un impact sur les secteurs dans le monde entier.
Autrefois stagiaire, cet IBMer conseille aujourd’hui des dirigeants mondiaux sur les moyens d’intégrer l’IA.
Avant de postuler, consultez la vidéo et les conseils que nous avons préparés pour vous dans les onglets prévus à cet effet afin de mettre toutes les chances de votre côté.
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