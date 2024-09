Solutions de sécurité et de protection des données

Les données sont l’élément vital de toute organisation. A mesure que l’empreinte de données de votre organisation s’étend à divers fournisseurs de cloud, applications SaaS et points de terminaison, votre risque de violation de données augmente également. Les pirates informatiques et les cybercriminels cherchent à exploiter les failles de sécurité pour accéder à des données sensibles réparties dans plusieurs centres de données et magasins de données cloud.

La sécurité et la conformité des données sont les deux faces d’une même médaille. Les réglementations de conformité complexes, telles que DORA, RGPD, CCPA, SOX, PCI, HIPAA et autres, ont toutes le même objectif : empêcher l’accès non autorisé aux informations sensibles des clients et des utilisateurs.

Les solutions complètes de sécurité des données, qu’elles soient mises en œuvre sur site ou dans un cloud hybride, vous aident à obtenir une meilleure visibilité et des informations plus précises pour enquêter sur les cybermenaces et y remédier. Ces solutions peuvent appliquer des politiques de sécurité et des contrôles d’accès en temps quasi réel et vous aider à répondre aux exigences de conformité réglementaire afin d’améliorer votre posture de sécurité des données.