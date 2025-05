Qu’est-ce que la sécurité des données ?

La transformation numérique transforme profondément la façon dont les entreprises fonctionnent et font face à la concurrence aujourd’hui. Les entreprises créent, manipulent et stockent une quantité toujours plus importante de données, ce qui renforce le besoin de disposer d’une gouvernance des données. Les environnements informatiques sont également devenus plus complexes, couvrant désormais le cloud public, le centre de données de l’entreprise et de nombreux dispositifs périphériques tels que les capteurs IoT, les robots et les serveurs distants. Cette complexité accroît le risque de cyberattaques et rend plus difficile la surveillance et la sécurisation de ces systèmes.

Dans le même temps, les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés sur le sujet de la confidentialité des données. Le public exige une meilleure protection des données, ce qui a conduit à la promulgation de plusieurs nouvelles réglementations en matière de protection de la vie privée, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et la California Consumer Protection Act (loi californienne sur la protection des consommateurs ou CCPA). Ces règles s’ajoutent aux lois plus anciennes portant sur la sécurité des données, telles que la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), qui protège les dossiers de santé électroniques et la loi Sarbanes-Oxley (SOX), qui protège les actionnaires des entreprises publiques contre les erreurs comptables et la fraude financière. Des amendes allant jusqu’à plusieurs millions de dollars renforcent la nécessité de respecter les données. Sur le plan financier, chaque entreprise doit s’assurer qu’elle respecte les règles de conformité.

La valeur commerciale des données n’a jamais été aussi cruciale. La violation des secrets commerciaux ou de la propriété intellectuelle (PI) peut avoir un impact sur les innovations et la rentabilité futures. C’est pourquoi la fiabilité revêt une telle importance pour les consommateurs.