Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

En cas de succès, les cyberattaques peuvent nuire aux entreprises. Elles causent éventuellement des temps d’arrêt, des pertes de données et des pertes d’argent. Par exemple :

Les pirates utilisent parfois les logiciels malveillants ou les attaques par déni de service pour provoquer des pannes de système ou de serveur. Ces temps d’arrêt peuvent entraîner des interruptions de service majeures et des pertes financières. Selon le rapport sur le coût d’une violation de données, la violation moyenne entraîne une perte de 2,8 millions de dollars.





Les attaques par injection SQL permettent aux pirates de modifier, de supprimer ou de voler les données d’un système.





Les attaques par hameçonnage permettent aux pirates d’inciter les gens à leur envoyer de l’argent ou des informations sensibles.





Les attaques par ransomware peuvent désactiver un système jusqu’à ce que l’entreprise paie une rançon au pirate. Selon un rapport , le paiement moyen d’une rançon s’élève à 812 360 $.



En plus de nuire directement à la cible, les cyberattaques génèrent parfois de nombreux coûts et conséquences secondaires liés à la détection, à la réponse et à la correction des violations. Cependant, les organisations qui ont appliqué l’IA et l’automatisation à la prévention de la sécurité ont constaté l’impact le plus important en termes de réduction du coût d’une violation, économisant en moyenne 2,22 millions de dollars par rapport aux organisations qui n’ont pas déployé ces technologies.

Les cyberattaques peuvent également faire des victimes au-delà de la cible immédiate. En 2021, le gang de ransomware DarkSide a attaqué le Colonial Pipeline, le plus grand système d’oléoducs aux États-Unis. Les pirates informatiques se sont emparés du réseau de l’entreprise à l’aide d’un mot de passe compromis, ce qui a forcé la fermeture de l’oléoduc qui transporte 45 % du gaz, du diesel et du carburéacteur qui approvisionnent la côte est des États-Unis, et donc entraîné des pénuries généralisées de carburant.

Les cybercriminels ont demandé une rançon de presque 5 millions de dollars en Bitcoin, que Colonial Pipeline a payée. Cependant, avec l’aide du gouvernement américain, l’entreprise a finalement récupéré 2,3 millions de dollars.