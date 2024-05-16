Les chefs d’entreprise doivent prendre note de l’importance de la prise en charge du cloud hybride, tout en reconnaissant que les entreprises modernes ont souvent besoin d’une combinaison d’environnements cloud et sur site pour prendre en charge leur stockage de données et leurs applications. Dans les faits, les différentes charges de travail ont des besoins différents pour fonctionner efficacement.

Cela signifie que vous ne pouvez pas regrouper toutes vos charges de travail au même endroit, qu’elles soient sur site, dans le cloud privé ou en périphérie. Notre travail avec CrushBank en est un exemple. L’institution utilise watsonx pour rationaliser les opérations de bureau grâce à l’IA en fournissant des informations améliorées à son personnel informatique. Cela a conduit à une productivité améliorée ce qui, en fin de compte, améliore l’expérience client. Une stratégie hybride cloud personnalisée gère la sécurité, la latence des données et performance, de sorte que vos collaborateurs puissent se consacrer à leurs activités plutôt qu’à l’informatique.

Tout commence par la construction d’un environnement cloud hybride XaaS en augmentant vos capacités de protection des données pour assurer la confidentialité et la sécurité des données application, sans avoir à modifier le site application lui-même. Chez IBM, la sécurité et la conformité sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Nous avons récemment étendu l’IBM Cloud Security and Compliance Center, une suite de solutions de sécurité et de conformité cloud modernisées, conçues pour aider les entreprises à atténuer les risques et à protéger les données dans leurs environnements multicloud hybrides et leurs charges de travail. À l’ère du XaaS, où les données sont l’élément vital de la transformation numérique, investir dans une protection robuste des données est primordial pour réussir.