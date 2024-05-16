Améliorer la sécurité et la conformité des données à l’ère du XaaS

Une étude récente menée par IDC a révélé que 85 % des PDG interrogés ont cité les capacités numériques comme des facteurs de différenciation stratégiques cruciaux pour accélérer la croissance du chiffre d’affaires. Cependant, les décideurs informatiques restent préoccupés par les risques associés à leur infrastructure numérique et par l’impact qu’ils pourraient avoir sur les résultats de l’entreprise, les violations de données et les problèmes de sécurité étant les principales menaces.

Alors que la croissance rapide des modèles de consommation XaaS et l’intégration de l’IA et des données sont au cœur de chaque business plan, nous sommes convaincus qu’assurer la sécurité des données est impératif pour réussir. L’IA générative peut également aider les clients à simplifier les exigences en matière de conformité des données en tant qu’entreprise pour alimenter leurs workloads à forte intensité de données et d’IA.

Automatisation pour l’efficacité et la sécurité

Les données sont au cœur de toutes les applications d’IA. La possibilité d’accéder aux données nécessaires et de les traiter permet d’obtenir des résultats optimaux à partir des modèles IA. IBM s’engage à travailler avec diligence avec ses partenaires et ses clients pour introduire un ensemble de schémas directeurs d’automatisation appelés architectures déployables.

Ces schémas directeurs sont destinés à rationaliser le déploiement pour les clients. Nous souhaitons permettre aux entreprises de sélectionner et de déployer sans effort leurs workloads cloud d’une manière adaptée, pour s’aligner sur les exigences de sécurité prédéfinies et vérifiables, et pour permettre une intégration transparente de l’IA et du XaaS. Cet engagement en faveur de la fusion de l’IA et du XaaS est encore illustré par notre récente réussite de l’année dernière. Cette plateforme est conçue pour permettre aux entreprises d’entraîner, de valider, d’affiner et de déployer efficacement des modèles IA tout en faisant évoluer les workloads et en créant des flux de données et d’IA responsables.

Protection des données dans les environnements multicloud

Les chefs d’entreprise doivent prendre note de l’importance de la prise en charge du cloud hybride, tout en reconnaissant que les entreprises modernes ont souvent besoin d’une combinaison d’environnements cloud et sur site pour prendre en charge leur stockage de données et leurs applications. Dans les faits, les différentes charges de travail ont des besoins différents pour fonctionner efficacement.

Cela signifie que vous ne pouvez pas regrouper toutes vos charges de travail au même endroit, qu’elles soient sur site, dans le cloud privé ou en périphérie. Notre travail avec CrushBank en est un exemple. L’institution utilise watsonx pour rationaliser les opérations de bureau grâce à l’IA en fournissant des informations améliorées à son personnel informatique. Cela a conduit à une productivité améliorée ce qui, en fin de compte, améliore l’expérience client. Une stratégie hybride cloud personnalisée gère la sécurité, la latence des données et performance, de sorte que vos collaborateurs puissent se consacrer à leurs activités plutôt qu’à l’informatique.

Tout commence par la construction d’un environnement cloud hybride XaaS en augmentant vos capacités de protection des données pour assurer la confidentialité et la sécurité des données application, sans avoir à modifier le site application lui-même. Chez IBM, la sécurité et la conformité sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Nous avons récemment étendu l’IBM Cloud Security and Compliance Center, une suite de solutions de sécurité et de conformité cloud modernisées, conçues pour aider les entreprises à atténuer les risques et à protéger les données dans leurs environnements multicloud hybrides et leurs charges de travail. À l’ère du XaaS, où les données sont l’élément vital de la transformation numérique, investir dans une protection robuste des données est primordial pour réussir.

Le XaaS demande une sécurité des données renforcée

IBM continue de démontrer son engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant des données. Nous pouvons vous aider à gérer les charges de travail essentielles, car nos offres de logiciels, d’infrastructure et de services sont conçues pour aider nos clients à répondre à l’adresse de leurs exigences en matière de sécurité et de conformité des données. Au moment où le XaaS et l’IA explosent, prioriser la sécurité des données peut vous aider à protéger les informations sensibles de vos clients.

 

