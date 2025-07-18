Qu’est-ce que la sécurité numérique ?

8 minutes
La sécurité numérique englobe diverses solutions et politiques de sécurité qui permettent aux entreprises de protéger leur réseau, leurs utilisateurs et leurs actifs contre différents types de menaces.
La sécurité numérique permet aux entreprises de prévenir les cyberattaques. Logiciels malveillants, hameçonnage, attaques par déni de service distribué (DDoS)... Autant de menaces susceptibles de perturber leur activité, d’entraîner des pertes financières et de détruire leur réputation.
Le nombre d’options dont les cybercriminels disposent pour obtenir un accès non autorisé aux données et aux ressources des entreprises a augmenté de façon exponentielle. Ces vulnérabilités forment ce que l’on appelle la « surface d’attaque ». Lorsqu’elle est mise en œuvre efficacement, la sécurité numérique protège les applications Web essentielles aux entreprises contre un large éventail d’activités malveillantes. Il peut s’agir d’un simple logiciel malveillant, d’une tentative d’hameçonnage entraînant un vol de données, ou encore d’une cyberattaque complexe, qui vise des millions d’utilisateurs et qui peut mettre l’entreprise à l’arrêt pendant plusieurs jours.
Les solutions de sécurité numérique associent généralement plusieurs technologies telles que les pare-feux, les logiciels antivirus et les outils de sécurité des interfaces de programmation d’application (API). Elles proposent également des approches plus avancées, qui allient des technologies plus récentes comme le cloud computing, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour se protéger contre un plus large éventail d’activités malveillantes.
Face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses et complexes chaque année, la demande de solutions de sécurité numérique augmente rapidement. Selon un rapport récent, le marché mondial connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 13 % et atteindra 500 milliards de dollars USD d’ici 2030.1
Le marché de la sécurité des applications, qui concerne les solutions de sécurité des applications logicielles Web, connaît à lui seul un TCAC d’un peu plus de 14 % et devrait atteindre 25 milliards de dollars USD d’ici 2030.2
Une sous-catégorie importante de la sécurité numérique est la sécurité numérique cloud, ou sécurité cloud tout court. Il s’agit d’un ensemble de technologies et de bonnes pratiques qui permettent de protéger les ressources qui dépendent de l’infrastructure cloud pour fonctionner.
Comme toute autre technologie cloud, la sécurité dans le cloud repose sur des ressources physiques et virtuelles fournies par le biais d’Internet. Les solutions de sécurité cloud s’appuient sur un réseau mondial de serveurs pour fournir des outils et des fonctionnalités spécialisés comme le filtrage Web, la sécurité renforcée des e-mails, la prévention des pertes de données (DLP) et les systèmes de prévention des intrusions (IPS).
La sécurité numérique cloud révolutionne la façon dont les entreprises abordent la cybersécurité. Cette approche propose un ensemble de solutions plus dynamiques et plus adaptables, conçues pour faire face à l’évolution rapide des menaces qui pèsent actuellement sur les entreprises.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Bien qu’elles soient hautement personnalisables et adaptables aux besoins de chaque entreprise, les solutions de sécurité numérique suivent toutes quatre principes fondamentaux pour prévenir les cyberattaques :
Voici un aperçu de chacun et quelques conseils pour les mettre en œuvre efficacement.
L’authentification, également connue sous le nom de contrôle d’accès, est l’un des éléments les plus importants de la sécurité numérique. Essentiellement, elle établit quelles personnes et quels appareils pourront accéder aux données, aux systèmes et aux applications. Pour ce faire, elle vérifie l’identité de l’utilisateur à l’aide de plusieurs méthodes comme l’authentification à étapes (MFA) et le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC). Lorsqu’elle est mise en œuvre efficacement, l’authentification contrôle quels utilisateurs et quelles applications ont accès aux informations sensibles sur un réseau ou un système.
Autre méthode pour protéger les données sensibles : le chiffrement. Ce processus consiste à brouiller les textes pour les rendre illisibles et à exiger une clé de déchiffrement pour pouvoir le lire. Grâce au chiffrement, les informations sont partagées en toute sécurité au sein des réseaux ou des systèmes, et ne peuvent être lues que par les tiers disposant de la clé de déchiffrement. Tout comme l’authentification, le chiffrement est l’un des outils les plus importants dont disposent les utilisateurs et les entreprises pour empêcher l’accès non autorisé aux informations sensibles.
La sécurité réseau vise à protéger les réseaux et systèmes informatiques contre diverses menaces internes et externes. Comme l’authentification et le chiffrement, la sécurité réseau repose sur des pratiques et des outils tels que les pare-feux, les systèmes de détection d’intrusion (IDS) et les réseaux privés virtuels (VPN), pour identifier et corriger les vulnérabilités du réseau avant qu’elles ne puissent entraîner un accès non autorisé.
Malgré une application rigoureuse des bonnes pratiques et le déploiement de tout un arsenal d’outils de cybersécurité modernes, les entreprises sont souvent victimes d’intrusions informatiques. Des capacités de réponse aux incidents efficaces comme la détection des menaces en temps réel, la gestion des événements et l’analyse de journaux garantissent que l’entreprise pourra récupérer et reprendre rapidement son activité, quel que soit le type de cybermenace.
Les cyberattaques coûtent chaque année aux entreprises des millions de dollars. Dans son Rapport sur le coût d'une violation de données en 2004, IBM estime le coût moyen mondial d’une violation de la sécurité à 4,9 millions de dollars USD, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Les acteurs et utilisateurs malveillants développent constamment de nouvelles façons d’exploiter les vulnérabilités présentes dans les applications, les API et autres ressources essentielles aux entreprises.
L’une des meilleures ressources disponibles en matière de sécurité numérique est l’Open Web Application Security Project (OWASP), un organisme à but non lucratif qui publie un « Top 10 » des cybermenaces. Voici les menaces les plus persistantes, qui figurent souvent sur cette liste.
Un logiciel malveillant, ou malware, est un code logiciel écrit dans l’intention de nuire aux systèmes informatiques ou à leurs utilisateurs. Parmi les logiciels malveillants les plus courants, citons les rançongiciels, les chevaux de Troie ou encore les logiciels espions. Lorsqu’ils sont utilisés efficacement, ils peuvent tous causer des dommages importants.
Les attaques par hameçonnage consistent à véhiculer des messages frauduleux (e-mails, SMS, appels téléphoniques et même de faux sites Web), pour amener les internautes à communiquer des données sensibles comme les mots de passe ou les informations de carte bancaire. Contrairement aux logiciels malveillants et autres cyberattaques plus complexes, les attaques par hameçonnage sont d’une simplicité trompeuse, puisqu’ils exploitent l’erreur humaine, et non les vulnérabilités des réseaux ni celles des systèmes logiciels.
Un autre type courant de cyberattaque est le détournement de page ou de navigateur, qui consiste pour les pirates à guider les utilisateurs vers un faux site Web ou à prendre le contrôle de leur navigateur à distance et à lui faire exécuter des actions malveillantes. Lors d’une attaque par détournement, les frappes sur le clavier de l’utilisateur sont enregistrées à son insu, afin que l’acteur malveillant puisse utiliser ses mots de passe et voler ses données.
Les attaques par injection consistent à utiliser les champs d’entrée des sites ou applications Web pour injecter un code malveillant dans le système. Cela permet aux pirates d’altérer les logiciels et d’obtenir un accès non autorisé aux données et aux programmes. Le langage de requête structuré (SQL), par exemple, est spécifiquement utilisé pour gérer les bases de données.
Les attaques par injection SQL ciblent les bases de données utilisées par les applications Web, afin de permettre aux pirates d’accéder à des informations sensibles et confidentielles telles que les données financières et les numéros de sécurité sociale.
Les attaques par déni de service distribué (DDoS) visent à submerger les ressources en ligne (sites Web, applications ou services cloud) de requêtes frauduleuses pour les faire crouler sous le trafic. Cette attaque peut les ralentir, voire les arrêter complètement. Moins courantes que d’autres types de cyberattaques, les attaques DDoS restent coûteuses puisqu’elles peuvent entraîner des temps d’arrêt et perturber l’activité de l’entreprise.
Les attaques par script intersite (XSS) exploitent les pages Web qui ne peuvent pas valider efficacement les entrées de l’utilisateur. Les attaques XSS injectent un code, généralement JavaScript, qui est ensuite exécuté par les navigateurs des utilisateurs visitant le site. Les attaques XSS visent les sites contenant une grande quantité de contenu généré par les utilisateurs et difficile à vérifier, comme les blogs ou les forums en ligne, afin de voler des identifiants et d’effectuer des actions non autorisées sans la permission de l’utilisateur.
Les solutions de sécurité numérique avancées sont conçues pour protéger les entreprises contre un large éventail de cyberattaques, qu’il s’agisse de simples stratagèmes d’hameçonnage visant à pirater les cartes bancaires, ou d’attaques DDoS qui paralysent les entreprises. Voici les principaux avantages qu’apportent les solutions de sécurité numérique aux entreprises :
Aujourd’hui, les entreprises se tournent de plus en plus vers les technologies numériques pour assurer leurs fonctions principales, ce qui fait qu’elles sont davantage confrontées au risque de cyberattaque et de vol de données. Les solutions de sécurité numérique d’aujourd’hui doivent traiter les vulnérabilités des différents composants de l’infrastructure informatique, qu’ils soient physiques ou virtuels. Voici les principaux cas d’utilisation de la sécurité numérique en entreprise :
Des applications Web comme Salesforce, SAP et Oracle Netsuite sont essentielles aux bon fonctionnement de nombreuses entreprises prospères. Les pirates cherchant à provoquer des temps d’arrêt ou à voler des données sensibles ciblent souvent leurs vulnérabilités à l’aide de méthodes complexes telles que l’injection SQL et le XSS. Les outils de sécurité numérique tels que les pare-feux d’application Web (WAF) s’avèrent indispensables pour neutraliser ces attaques et assurer le bon fonctionnement des applications.
Tout comme les temps d’arrêt, la perte de données sensibles est l’un des effets les plus néfastes des cyberattaques. Une bonne posture de sécurité numérique, équipée d’outils avancés de prévention des pertes de données, permet d’empêcher le partage non autorisé de données sensibles par e-mail ou par le biais de services cloud. Les entreprises sont ainsi en mesure de conserver la confiance de leurs clients.
Dans un contexte où les entreprises cherchent à tirer parti de la flexibilité et de l’évolutivité du cloud, l’infrastructure cloud, c’est-à-dire les composants matériels et logiciels qui permettent le cloud computing, ne cesse de gagner en importance. Pour protéger les composants de l’infrastructure cloud, les solutions de sécurité cloud associent contrôles d’accès, chiffrement, détection et réponse aux menaces pour faire face aux intrusions en temps quasi réel.
Les attaques DDoS font partie des cyberattaques les plus complexes et les plus dangereuses au monde. Certaines ont réussi à perturber l’activité d’entreprises parmi les plus grandes et les plus prospères, comme Amazon Web Services (AWS), Netflix et X (anciennement Twitter).
Aujourd’hui, les solutions de sécurité numérique conçues pour les entreprises sont équipées d'outils de pointe pour arrêter les attaques DDoS. Ces solutions associent filtrage du trafic, limitation du débit et redirection du trafic Web frauduleux vers des « centres de nettoyage » (« scrubbing centers »), où les éléments nocifs sont éliminés.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.
1. Cyber security market summary, Grandview Research, 2024
2. Application security market size, Fortune Business Insights, 2023