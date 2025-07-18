Qu’est-ce que la sécurité numérique ?

La sécurité numérique permet aux entreprises de prévenir les cyberattaques. Logiciels malveillants, hameçonnage, attaques par déni de service distribué (DDoS)... Autant de menaces susceptibles de perturber leur activité, d’entraîner des pertes financières et de détruire leur réputation.

Le nombre d’options dont les cybercriminels disposent pour obtenir un accès non autorisé aux données et aux ressources des entreprises a augmenté de façon exponentielle. Ces vulnérabilités forment ce que l’on appelle la « surface d’attaque ». Lorsqu’elle est mise en œuvre efficacement, la sécurité numérique protège les applications Web essentielles aux entreprises contre un large éventail d’activités malveillantes. Il peut s’agir d’un simple logiciel malveillant, d’une tentative d’hameçonnage entraînant un vol de données, ou encore d’une cyberattaque complexe, qui vise des millions d’utilisateurs et qui peut mettre l’entreprise à l’arrêt pendant plusieurs jours.

Les solutions de sécurité numérique associent généralement plusieurs technologies telles que les pare-feux, les logiciels antivirus et les outils de sécurité des interfaces de programmation d’application (API). Elles proposent également des approches plus avancées, qui allient des technologies plus récentes comme le cloud computing, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour se protéger contre un plus large éventail d’activités malveillantes.

Face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses et complexes chaque année, la demande de solutions de sécurité numérique augmente rapidement. Selon un rapport récent, le marché mondial connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 13 % et atteindra 500 milliards de dollars USD d’ici 2030.1

Le marché de la sécurité des applications, qui concerne les solutions de sécurité des applications logicielles Web, connaît à lui seul un TCAC d’un peu plus de 14 % et devrait atteindre 25 milliards de dollars USD d’ici 2030.2