Qu’est-ce que la gestion des accès ?

La gestion des accès et la gestion des identités constituent les deux piliers d’un domaine plus large de la cybersécurité : la gestion des identités et des accès (IAM). L’IAM porte sur le provisionnement et la protection des identités numériques et des droits d’accès des utilisateurs dans un système informatique.

La gestion des identités consiste à créer et à gérer l’identité de chaque utilisateur du système dont les utilisateurs humains (employés, clients ou fournisseurs) et non humains (agents IA, appareils connectés (IdO), terminaux ou et workloads automatisées).

La gestion des accès consiste à faciliter et à sécuriser l’accès de ces utilisateurs aux données, aux ressources sur site, ainsi qu’aux applications et actifs cloud de l’entreprise. Les principales fonctions de la gestion des accès sont la gestion des politiques d’accès utilisateur, l’authentification des identités et l’autorisation des utilisateurs à effectuer certaines actions au sein du système.

Avec l’essor du cloud computing, des solutions SaaS (logiciel à la demande), du télétravail et de l’IA générative, la gestion des accès est devenue une composante centrale de la sécurité des réseaux. Les entreprises doivent autoriser davantage d’utilisateurs à accéder à davantage de ressources différentes à partir d’un plus grand nombre d’emplacements, tout en prévenant les violations de données et en empêchant tout accès non autorisé.