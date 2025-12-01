Le guide 2025 sur la cybersécurité

Découvrez toutes les facettes de la cybersécurité, des principes de base aux outils de pointe en passant par les nouvelles menaces.  

Éditeurs

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

Bryan Clark

Senior Technology Advocate

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Bienvenue dans le Guide de cybersécurité 2025, votre source complète et organisée de fiches explicatives, de tutoriels pratiques, d’épisodes de podcast et d’autres ressources sur la cybersécurité.  

La cybersécurité désigne l’ensemble des technologies, pratiques et politiques destinées à prévenir les cyberattaques ou à en réduisant l’impact. Le domaine englobe un large éventail de fonctions, allant de la protection de base par mot de passe à l’hygiène de sécurité, en passant par des tests offensifs sophistiqués et des outils alimentés par l’IA.  

L’objectif ultime de la cybersécurité est de protéger les systèmes informatiques, les applications, les appareils, les données, les actifs financiers et les personnes contre les acteurs malveillants et les tactiques et technologies en constante évolution qu’ils utilisent.

Lancez-vous

Introduction

Examinez les thèmes clés de la cybersécurité ainsi que les dernières tendances et les défis les plus récents, les menaces les plus courantes, quelques mythes persistants et les bonnes pratiques fondamentales.
Cyberattaques

Les cyberattaques, y compris le phishing, les logiciels malveillants et les menaces internes, sont des efforts visant à désactiver des systèmes, à compromettre des données ou à voler de l’argent ou des actifs par le biais d’un accès non autorisé aux systèmes numériques. Selon une estimation, la cybercriminalité coûtera à l’économie mondiale 10,5 billions de dollars par an d’ici 2025.
Sécurité des données

L’objectif de la sécurité des données est de protéger les informations numériques où qu’elles se trouvent (plateformes cloud, systèmes sur site, appareils mobiles et applications tierces) contre la corruption, le vol et l’accès non autorisé, tout en permettant une utilisation efficace.
Gestion des identités et des accès (IAM)

L’IAM se concentre sur le provisionnement et la protection des identités numériques et des droits d’accès des utilisateurs dans un système informatique. Les outils et les bonnes pratiques de l’IAM visent à garantir que seules les bonnes personnes peuvent accéder aux bonnes ressources, pour les bonnes raisons et au bon moment.
Sécurité cloud

Qu’une entreprise fonctionne dans un environnement cloud public, privé ou cloud hybride, les solutions cloud de sécurité et les bonnes pratiques sont critique pour faire face aux menaces internes et externes qui pèsent sur la sécurité de l’entreprise, et une nécessité pour maintenir la continuité d’activité.
Sécurité des points de terminaison

En tant que première ligne de défense critique en matière de cybersécurité d’un réseau, la sécurité des points de terminaison protège les utilisateurs finaux et les points de terminaison, y compris les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les serveurs.
Sécurité des infrastructures

La sécurité de l’infrastructure a une portée plus large, protégeant tous les systèmes et équipements informatiques essentiels (ordinateurs et appareils, systèmes réseau, équipements des centres de données, technologies opérationnelles et ressources cloud), contre les attaques physiques et les cybermenaces.
Gestion des vulnérabilités

La gestion des vulnérabilités consiste à découvrir et à corriger en permanence les failles et les faiblesses de sécurité, telles que les erreurs de configuration ou les bugs non corrigés, que les acteurs de la menace peuvent exploiter pour obtenir un accès non autorisé aux systèmes ou lancer des cyberattaques.
Sécurité offensive

En matière de sécurité offensive, les professionnels de la cybersécurité utilisent les mêmes outils et techniques que l’acteur de la menace pour tester les défenses de sécurité d’une entreprise et mettre en évidence les vulnérabilités afin qu’elles puissent être corrigées avant d’être transformées en armes.
Sécurité de l’IA

La sécurité assistée par l’intelligence artificielle (IA) est le processus qui consiste à utiliser l’IA pour améliorer la posture de sécurité d’une entreprise. Grâce aux systèmes d’IA, les entreprises peuvent automatiser la détection, la prévention et la résolution des menaces pour mieux lutter contre les cyberattaques et les violations de données.
Détection et réponse aux menaces

La détection et la réponse aux menaces (TDR) appliquent des méthodes de détection avancées, des capacités de réponse automatisées et des solutions de sécurité intégrées pour permettre la détection et l’atténuation des cybermenaces en temps réel.
Gestion des menaces

La gestion des menaces associe des informations détaillées sur les cybermenaces et l’acteur de la menace à l’IA et à l’automatisation pour aider les équipes de sécurité à éviter les « angles morts » de la cybersécurité et à améliorer la détection, la prévention, la réaction et la récupération des menaces dans leur ensemble.
Sécurité gérée

La sécurité gérée comprend les services de sécurité fournis par des entreprises tierces, jusqu’à un centre d’opérations de sécurité (SOC) entièrement externalisé. La sécurité gérée permet aux entreprises de tirer avantage d’une protection de cybersécurité experte et de pointe sans avoir à créer leurs propres équipes de sécurité et leur propre infrastructure.
Ressources

IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025

Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de services de conseil en cybersécurité 2025

Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
La cybersécurité à l’ère de l’IA générative

Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Rapport IBM X-Force 2024 sur l'environnement des menaces dans le cloud

Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Qu’est-ce que la sécurité des données ?

Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

Une cyberattaque est un effort intentionnel visant à voler, exposer, modifier, désactiver ou détruire des données, des applications ou d’autres actifs par le biais d’un accès non autorisé.
