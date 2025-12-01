Bienvenue dans le Guide de cybersécurité 2025, votre source complète et organisée de fiches explicatives, de tutoriels pratiques, d’épisodes de podcast et d’autres ressources sur la cybersécurité.

La cybersécurité désigne l’ensemble des technologies, pratiques et politiques destinées à prévenir les cyberattaques ou à en réduisant l’impact. Le domaine englobe un large éventail de fonctions, allant de la protection de base par mot de passe à l’hygiène de sécurité, en passant par des tests offensifs sophistiqués et des outils alimentés par l’IA.

L’objectif ultime de la cybersécurité est de protéger les systèmes informatiques, les applications, les appareils, les données, les actifs financiers et les personnes contre les acteurs malveillants et les tactiques et technologies en constante évolution qu’ils utilisent.