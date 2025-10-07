Techniquement, la BEC est un type de spear phishing, c’est-à-dire une attaque de phishing qui cible un individu ou un groupe d’individus en particulier. Ce qui la distingue du reste des attaques de spear phishing, c’est qu’elle cible un employé ou un associé d’une entreprise ou d’une organisation, et que l’escroc se fait passer pour un autre employé ou associé à qui la victime fait confiance.

Bien que certaines attaques BEC soient le travail d’escrocs isolés, d’autres (voir ci-dessus) sont lancés par des groupes de fraudeurs par BEC. Ces groupes agissent comme des entreprises légitimes et emploient des experts, tels que des spécialistes en génération de prospects qui recherchent des cibles, des pirates informatiques qui s’introduisent dans des comptes de messagerie et des rédacteurs professionnels qui veillent à ce que les e-mails de phishing soient exempts d’erreurs et convaincants.

Une fois que l’escroc ou le groupe d’escrocs a arrêté son choix sur une entreprise à arnaquer, l’attaque BEC suit généralement le même modèle.



Choisir une entreprise cible



La quasi-totalité des entreprises, organisations à but non lucratif ou gouvernementales représentent des cibles potentielles pour les attaques BEC. Les grandes entreprises qui disposent d’un important capital et de nombreux clients, et qui gèrent suffisamment de transactions pour que les tentatives de BEC passent inaperçues, sont des cibles évidentes.

Toutefois, des événements mondiaux ou régionaux peuvent conduire les escrocs en BEC à des opportunités plus spécifiques, certaines plus évidentes que d’autres. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le FBI a averti que des escrocs en BEC se faisant passer pour des fournisseurs de matériel et de fournitures médicaux facturaient des hôpitaux et des organismes de santé. En 2021, à l’extrémité opposée (mais non moins lucrative) du spectre, des escrocs en BEC ont profité de la forte médiatisation de projets éducatifs et de construction réalisés à Peterborough, dans le New Hampshire aux États-Unis, pour détourner 2,3 millions de dollars des fonds municipaux vers des comptes bancaires frauduleux (lien externe à ibm.com).



Rechercher les identités d’employés à cibler et à usurper



Ensuite, les escrocs commencent à effectuer des recherches sur l’entreprise cible et ses activités pour déterminer quels employés recevront les e-mails de phishing et quelles identités ils usurperont pour envoyer les e-mails.

Les escroqueries par BEC ciblent généralement les employés de niveau intermédiaire (par exemple, les responsables du département financier ou des ressources humaines) qui ont le pouvoir d’effectuer des paiements ou d’accéder à des données sensibles, et qui sont susceptibles de satisfaire une demande émanant d’un cadre supérieur ou d’un dirigeant. Certaines attaques BEC ciblent les nouveaux employés qui n’ont pas ou peu de formation en matière de sécurité, et qui ne connaissent pas encore bien les procédures et approbations à respecter pour les paiements ou le partage de données.

Comme identité d’expéditeur, les escrocs choisissent un collègue ou un associé qui peut demander ou influencer de manière crédible l’action que l’escroc souhaite que l’employé cible réalise. Ces identités sont généralement celles de gestionnaires, de cadres ou d’avocats plus haut placés au sein de l’entreprise. Les identités externes à l’entreprise peuvent être celles de cadres travaillant pour un fournisseur ou une entreprise partenaire, mais il peut également s’agir de pairs ou de collègues de l’employé cible. Par exemple, un fournisseur avec lequel l’employé cible collabore régulièrement, un avocat qui apporte ses conseils pour une transaction, ou un client existant ou nouveau.

De nombreux fraudeurs utilisent les mêmes outils de génération de prospects que ceux utilisés par les professionnels du marketing et de la vente (LinkedIn et autres réseaux sociaux, sources d’actualités commerciales et sectorielles, logiciels de prospection et de création de listes) pour trouver des employés pouvant servir de cibles potentielles et identifier des expéditeurs correspondants.



Pirater les réseaux de la cible et de l’expéditeur



Les escrocs par BEC ne prennent pas tous le temps de pirater les réseaux des employés de l’entreprise. Cependant, ceux qui prennent la peine de le faire se comportent comme des malwares, en observant les cibles et les expéditeurs, et en accumulant des informations et des droits d’accès pendant des semaines avant de lancer l’attaque réelle. Cela peut leur permettre de :

Choisir les meilleurs employés cibles et les meilleures identités d’expéditeurs en fonction des comportements observés et des droits d’accès



Apprendre plus d’informations sur la manière dont les factures sont soumises et dont les paiements ou les demandes de données sensibles sont traités, afin de mieux imiter les demandes dans leurs e-mails d’attaque.



Déterminer les dates d’échéance de paiement spécifiques aux fournisseurs, avocats, etc.



Intercepter une facture ou un bon de commande de fournisseur légitime et le modifier pour diriger le paiement sur le compte bancaire de l’escroc



Prendre le contrôle du compte de messagerie de l’expéditeur (voir la compromission du compte de messagerie ci-dessus), ce qui permet à l’escroc d’envoyer des e-mails d’attaque directement depuis le compte, et parfois même de les insérer dans des conversations légitimes, pour un maximum d’authenticité



Préparer et lancer l’attaque



Pour qu’une attaque BEC réussisse, l’usurpation d’identité doit être convaincante. C’est pourquoi les escrocs peaufinent leurs e-mails d’attaque pour une authenticité et une crédibilité maximales.

S’ils n’ont pas piraté l’adresse électronique de l’expéditeur, les escrocs créeront un faux compte de messagerie qui copie l’adresse de l’expéditeur pour paraître légitime. Par exemple, ils peuvent introduire des fautes d’orthographe dans le nom de l’entreprise ou de domaine, comme jsmith@entreprise.com ou jane.smith@enterprise.com pour jane.smith@entreprise.com. Ils peuvent ajouter d’autres indices visuels, tels qu’une signature avec le logo de l’entreprise de l’expéditeur ou une déclaration de confidentialité détaillée (et fausse).

L’un des éléments clés de l’e-mail d’attaque est le prétexte : une histoire fausse mais plausible écrite pour gagner la confiance de la cible et la convaincre de faire ou la pousser à faire ce que l’escroc attend d’elle. Les prétextes les plus efficaces combinent une situation identifiable et un sentiment d’urgence, en insinuant qu’il y aura des conséquences. Par exemple, un message d’un cadre ou d’un PDG tel que : « Je suis sur le point de prendre l’avion. Pouvez-vous payer cette facture (ci-jointe) pour moi afin d’éviter des frais de retard ? »

En fonction de la demande, les escrocs peuvent également créer de faux sites Web, enregistrer de fausses entreprises ou même un faux numéro de téléphone que la personne ciblée peut appeler pour obtenir confirmation qu’il ne s’agit pas d’une fraude (alors que c’en est une).