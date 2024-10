Qu’est-ce que le mouvement latéral ?

D’une manière générale, les attaques par mouvement latéral comportent deux parties : une brèche initiale suivie d’un mouvement interne. Les pirates doivent d’abord accéder à un réseau en échappant à la sécurité des points de terminaison. Ils peuvent utiliser des attaques par phishing ou des logiciels malveillants pour compromettre un appareil ou une application, ou obtenir un accès initial via un port de serveur ouvert. Une fois que les attaquants ont pénétré un système, ils peuvent commencer à se déplacer vers d’autres zones du réseau en suivant ces étapes :

Reconnaissance

Une fois établis à l’intérieur d’un système, les agresseurs cartographient le réseau et planifient un itinéraire vers leur objectif. Ils recherchent des informations sur les hiérarchies de réseau, les systèmes d’exploitation, les comptes d’utilisateurs, les appareils, les bases de données et les applications, le but étant de comprendre comment ces actifs sont connectés. Ils peuvent également évaluer les contrôles de sécurité réseau, puis utiliser ce qu’ils apprennent pour échapper aux équipes de sécurité.

Élévation des privilèges

Lorsque les pirates comprennent l’organisation du réseau, ils peuvent utiliser diverses techniques de mouvement latéral pour atteindre davantage d’appareils et de comptes. En infiltrant davantage de ressources, les pirates ne se rapprochent pas seulement de leur objectif, ils rendent également plus difficile leur élimination. Même si les opérations de sécurité les retirent d’une ou deux machines, ils ont toujours accès à d’autres actifs.

Lorsque les pirates se déplacent latéralement, ils tentent de s’emparer des actifs et des comptes qui disposent de privilèges plus élevés. On parle alors d’« élévation des privilèges ». Plus les pirates ont de privilèges, plus ils peuvent faire de choses au sein du réseau. En fin de compte, les pirates informatiques visent à obtenir des privilèges administratifs, ce qui leur permet d’aller pratiquement n’importe où et de faire pratiquement n’importe quoi.

Atteindre la cible

Les hackers combinent et répètent les techniques de mouvement latéral selon leurs besoins jusqu’à atteindre leur cible. Souvent, ils recherchent des informations sensibles pour les collecter, les chiffrer et les compresser en vue de l’exfiltration des données sur un serveur externe. Il peuvent également vouloir saboter le réseau en supprimant des données ou en infectant des systèmes critiques avec des logiciels malveillants. En fonction de leur objectif final, les pirates informatiques peuvent maintenir des portes dérobées et les points d’accès à distance aussi longtemps que possible pour maximiser les dégâts.