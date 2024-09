Les réseaux d'entreprise d'aujourd'hui sont décentralisés et étendus, connectant des centres de données, du matériel, des logiciels, des appareils IdO et des workloads sur site et dans des environnements cloud.

Les organisations et leurs centres des opérations de sécurité (SOC) ont besoin d'un ensemble robuste d'outils pour bénéficier d'une visibilité complète sur ces réseaux complexes. De plus en plus, elles optent pour une combinaison de NDR et d'autres solutions de sécurité.

Par exemple, la NDR est l'un des trois piliers de la triade de visibilité SOC de Gartner, avec la détection et la réponse des terminaux (EDR) et la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

L' EDR est un logiciel conçu pour protéger automatiquement les utilisateurs finaux, les terminaux et les actifs informatiques d'une organisation contre les cybermenaces. Là où la NDR fournit une « vue aérienne » du trafic réseau, l'EDR peut fournir une vue supplémentaire « sur le terrain » de l’activité à des points de terminaison individuels.





est un logiciel conçu pour protéger automatiquement les utilisateurs finaux, les terminaux et les actifs informatiques d'une organisation contre les cybermenaces. Là où la NDR fournit une « vue aérienne » du trafic réseau, l'EDR peut fournir une vue supplémentaire « sur le terrain » de l’activité à des points de terminaison individuels. La SIEM combine et met en corrélation les données des journaux et des événements liés à la sécurité provenant d’outils de sécurité et de sources réseau disparates, tels que les serveurs, les applications et les appareils. Les outils NDR peuvent renforcer ces efforts en transmettant leurs données et analyses de trafic réseau aux systèmes SIEM, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité de la conformité réglementaire.

Plus récemment, les SOC ont adopté des solutions de détection et de réponse étendues (XDR). XDR intègre des outils de cybersécurité sur l'ensemble de l'infrastructure informatique hybride d'une organisation, y compris les points de terminaison, les réseaux et les workloads dans le cloud. De nombreux fournisseurs XDR incluent des fonctionnalités NDR, tandis que les solutions XDR ouvertes peuvent tirer parti des capacités NDR existantes d'une organisation, en s'intégrant aux workflows de sécurité déjà en place.