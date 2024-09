Qu’est-ce que le RGPD ?

Les responsables du traitement des données et les sous-traitants doivent mettre en place des mesures de sécurité organisationnelles et techniques pour la protection des données personnelles.

Les mesures organisationnelles comprennent des processus tels que la formation des employés aux règles du RGPD et la mise en œuvre de politiques formelles de gouvernance des données.



Les contrôles de sécurité techniques comprennent la surveillance des logiciels, du matériel et d’autres outils technologiques. Par exemple, le chiffrement et d’autres techniques de pseudonymisation peuvent rendre difficile l’interception des données personnelles par les pirates. Par exemple :



Le RGPD oriente les entreprises vers l’adoption du principe de protection des données par conception et par défaut. En d’autres termes, les entreprises doivent faire de la sécurité des données un facteur clé dans chaque processus, produit et système qu’elles conçoivent ou déploient. Les principes de protection des données doivent être au cœur de toutes les activités de l’entreprise et non les considérer comme une question secondaire.